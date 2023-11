Fone de ouvido Bluetooth Beats: confira 5 opções a partir de R$ 459

A fabricante Beats é conhecida pelos seus modelos de fone de ouvido Bluetooth que oferecem design, tecnologia e conforto para longas horas de reprodução de som. Os preços são um pouco elevados, mas o investimento é certo com produtos que oferecem qualidade e praticidade para o dia a dia. Para quem está pensando em adquirir um fone da marca da Apple , há uma vasta linha disponibilizada no mercado nacional que está à venda em lojas como Amazon e Mercado Livre .

Beats Flex promete qualidade nos graves e imersão — Foto: Divulgação/Apple

📝 Fone de ouvido Bluetooth conecta, mas não sai som. O que faço? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Beats Flex - a partir de R$ 459

O primeiro item da lista é o Beats Flex, que conta com um pequeno fio para ligar os auriculares. O fone é do tipo intra-auricular (que encaixa diretamente no canal auditivo) e imantado, ou seja, ao tirar o fone há uma pausa automática no som; quando o usuário volta a colocá-lo, o som volta a ser reproduzido. Seu design é moderno e minimalista, e está disponível para compra nas cores preto ou azul por valores a partir de R$ 459 na Amazon e a partir de R$ 519 no Mercado Livre.

Com relação à qualidade do som, o modelo promete distorção reduzida e graves precisos. A bateria tem duração de até 12 horas e, com a tecnologia Fast Fuel, permite fazer uma rápida recarga de 10 minutos para reproduzir até 1,5 horas de som. Ele também conta com microfone integrado com redução de ruído e controle para músicas, chamadas e assistente de voz. É compatível com sistema Android e iOS (através do chip Apple W1) e possibilita compartilhar e ouvir áudios com outro par de fones Beats ou AirPods.

No site da Amazon, compradores avaliaram o fone com nota 4,3 de 5, com elogios ao custo-benefício e comentários sobre a durabilidade da peça. Acompanha conector USB para carregamento.

Prós: 12 horas de duração da bateria e preço

12 horas de duração da bateria e preço Contras: pode não ser tão durável

2. Beats Studio Buds - a partir de R$ 793

O Beats Studio Buds é um modelo de fone sem fio que conta com design inovador e encaixe personalizado, já que é possível escolher entre as três pontas de silicone disponíveis. O cancelamento de ruído, que bloqueia barulhos externos; o Modo Ambiente, que permite ouvir os sons à sua volta; e os microfones integrados, que formam feixes duplos que filtram ruídos, estão entre os destaques que tornam os sons mais claros. O modelo também conta com botão multifuncional de cada lado para controle da música, chamadas e assistente de voz.

Com um toque pelo Bluetooth Classe 1 é possível se conectar ao modelo. Além disso, ele é compatível com Android e iOS (a Siri pode ser ativada com um simples “E aí, Siri”) e a bateria tem duração de até oito horas, podendo ser prolongado em até 24 horas com o auxílio do estojo de recarga. Em casos de urgência, uma recarga de cinco minutos oferece até uma hora de som. Com resistência ao suor e à água(IPX4), o Beats Studio Buds acompanha cabo USB e compradores avaliaram com nota 4,4 de 5, com elogios ao som claro e limpo. Ele está disponível nas cores preto e vermelho por valores a partir de R$ 989 na Amazon e R$ 793 no Mercado Livre.

Prós: resistente a água e suor

resistente a água e suor Contras: bateria tem duração menor em comparação a outros modelos

O fone Powerbeats Pro é indicado para quem pratica esportes, já que os intra-auriculares têm formato anatômico com ganchos ajustáveis e material reforçado, resistente ao suor e a água. O modelo é compatível com áudio espacial e promete potência equilibrada com alcance dinâmico e isolamento de ruídos. Cada lado do fone oferece algumas funcionalidades, como ajustar volume e reproduzir/pausar a transmissão. Sua bateria tem duração de até 9 horas, mas com o estojo de recarga pode chegar a mais de 24 horas de som.

Powerbeats Pro é um fone de ouvido com tecnologia Fast Fuel — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Assim como o Beats Flex, o fone possui a tecnologia Fast Fuel, é compatível com os sistemas Android e iOS (que permite a ativação da Siri e localizar o fone pelo app Buscar) e permite compartilhar o áudio através do emparelhamento de dois pares de fones Beats ou AirPods. O aparelho acompanha cabo Lightning para USB e pode ser encontrado nas cores preto, marfim e azul-marinho por preços a partir de R$ 1.428 no Mercado Livre. As avaliações na página de compra dão nota 4,6 de 5, com elogios a qualidade do som e reclamações quanto ao isolamento de ruído e problemas na primeira tentativa de pareamento.

Prós: design ergonómico e ganchos ajustáveis para melhor encaixe na orelha

design ergonómico e ganchos ajustáveis para melhor encaixe na orelha Contras: reclamações sobre o isolamento de ruídos

4. Beats Solo 3 - a partir de R$ 1.263

O Beats Solo3 é um fone supra-auricular, ou seja, cobre toda a orelha, sendo mais confortável para quem passa horas com o acessório. O modelo dobrável tem encaixe ajustável acolchoado e um design moderno, leve e resistente. A acústica promete ser afinada e nítida com isolamento de ruídos, além de ser compatível com áudio espacial.

Vale ressaltar que o Solo 3 se conecta com Android e iOS, tem até 40 horas de bateria — carregada pelo cabo USB que acompanha o fone — e uma recarga de cinco minutos proporciona até três horas de som. Também conta com estojo para transporte e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 1.949 na cor preto na Amazon e R$ 1.263 no Mercado Livre. Na Amazon, usuários avaliaram o fone com nota 4,7 de 5, com elogios a qualidade do som e conforto e reclamações com relação à falta de graves no som reproduzido.

Prós: bateria com duração de até 40 horas

bateria com duração de até 40 horas Contras: reclamações sobre os graves do fone

5. Beats Studio 3 - a partir de R$ 2.773

O Beats Studio 3 é outro fone supra-auricular. Leve, retrátil e com almofadas de couro UltraPlush, o modelo garante conforto e durabilidade. O arco conta com controles deslizantes de metal e o botão "b" auxilia no controle da música, chamadas, volume e na definição dos modos de escuta, equalização, energia e emparelhamento. O aparelho conta com plataforma acústica customizada da Beats, que proporciona som nítido e imersivo, e cancelamento de ruído totalmente adaptativo para uma experiência mais imersiva — além do modo Ambiente e áudio espacial personalizado.

Compatível com Android e iOS, a bateria tem duração de até 40 horas, com uma única carga e 24 horas de som com o cancelamento de ruídos ou o modo Ambiente ativados. A venda nas cores preto ou cinzento por cifras a partir de R$ 2.773. Compradores avaliaram com nota 4,7 de 5 na Amazon, com muitos elogios a qualidade da peça.

Prós: excelente qualidade do som

excelente qualidade do som Contras: preço

Com informações de Beats

