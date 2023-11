Fone de ouvido com cancelamento de ruído: 7 modelos para se concentrar

O fone de ouvido com cancelamento de ruído pode ser uma alternativa para os que pretendem escutar músicas com o áudio limpo ou ter uma experiência imersiva em games e filmes. Marcas como Samsung , JBL , StageSound, Aiwa, Soundcore, Edifier e WAAW oferecem modelos por valores a partir de R$ 178 , como é o caso do Stage Hero6 TWS, que possui quatro microfones e conta com conexão Bluetooh 5.2. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Já o WAAW Sense 300HBNC dispõe de uma bateria de 1200 mAh, promete uma autonomia de até 60 horas de reprodução e custa aproximadamente R$ 587 no Mercado Livre. Outro destaque é o JBL TWS Reflect Aero. O fone inclui estojo de carregamento, é resistente à água e poeira, e é vendido por cerca de R$ 658 na Amazon. Acompanhe a lista com sete modelos disponíveis no Brasil em 2023.

Fone de ouvido com cancelamento de ruído: veja sete modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Foto: Divulgação/JBL

📌 Fone de ouvido Bluetooth conecta, mas não sai som? Veja soluções no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Stage Hero6 TWS – a partir de R$ 178

O Stage Hero6 TWS é o item mais barato desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo conta com conexão sem fio via Bluetooh 5.2, promete um alcance de até 20 metros e vem equipado com quatro microfones para atender chamadas de voz. Já a bateria oferece autonomia de até 35h. O produto é visto por preços que partem de R$ 178 no site do Mercado Livre e R$ 199 na Amazon.

A marca reforça que esse modelo vem com proteção IPX5, tornando-o resistente a poeira e respingos de água. O produto é classificado com 4,4 de 5 estrelas no Mercado Livre, e os compradores alegam que ele é eficiente em diminuir os ruídos. No entanto, outros consumidores alegam que a latência é alta. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e é elogiado pelo conforto proporcionado. Porém, alguns relatam que os botões de gerenciamento são sensíveis e podem ser acionados com facilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os compradores indicam que os botões são sensíveis e podem ser acionados com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui TWS Stage Hero6 R$ 199,00 IR À LOJA R$ 178,20 IR À LOJA

Todas as ofertas de Stage Hero6 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TWS Stage Hero6 R$ 199,00 IR À LOJA TWS Stage Hero6 R$ 178,20 IR À LOJA

2. Samsung Galaxy Buds2 – a partir de R$ 265

O Samsung Galaxy Buds2 pode ser mais uma escolha para os que buscam por qualidade sonora. Segundo a fabricante, este dispositivo possui conexão sem fio Bluetooth 5.2, é compatível com o sistema Android 7.0 e vem com seis microfones integrados. O fone está disponível a partir de R$ 265 no site Girafa, R$ 275 no Mercado Livre e R$ 329 na Amazon.

Além disso, o item também conta com uma bateria 61 mAh, que promete uma autonomia de até 3,5 horas para chamadas de voz ou cinco horas para reprodução de músicas. No Mercado Livre, o dispositivo é classificado com 4,9 de 5 estrelas e coleciona elogios sobre a qualidade sonora, porém é criticado pela durabilidade. Já na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho do fone, mas criticam o encaixe nas orelhas. No Girafa, o acessório possui nota de 4,7 de 5, e os consumidores afirmam que ele atende as expectativas. No entanto, alguns alegam que o produto parou de funcionar com um mês de uso.

Prós: vem com seis microfones

vem com seis microfones Contras: possui uma autonomia de bateria de apenas cinco horas

Todas as ofertas de Galaxy Buds 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DISCRETO Galaxy Buds 2 R$ 329,00 IR À LOJA DISCRETO Galaxy Buds 2 R$ 264,76 IR À LOJA DISCRETO Galaxy Buds 2 R$ 275,00 IR À LOJA

O AIWA AWS-HP-02-B é outra opção que vem com função para cancelamento de ruído. De acordo com a marca, este modelo possui uma bateria que pode oferecer autonomia de até 28 horas, caso o fone esteja com 50% do volume ativo. Outra característica é que o dispositivo acompanha assistente de voz, compatível com Google Assistente e Siri. Na Amazon, o produto é ofertado por valores que partem de R$ 290. Já no Mercado Livre, é possível obtê-lo a partir de R$ 300.

A fabricante ressalta que este modelo conta com conexão Bluetooth 5.1 e permite um alcance de até 10 metros. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores apontam que embora o som do fone seja limpo, ele pode apresentar interferências em algumas músicas. No Mercado Livre, o dispositivo é classificado com 4,4 de 5 estrelas. Por lá, os consumidores destacam positivamente a potência, mas reclamam da duração da bateria.

Prós: atende ao que se propõe

atende ao que se propõe Contras: alguns usuários reclamam de interferências no som

Gostou do produto? Compre aqui ANTIRRUÍDO Aiwa ANC AWS-HP-02-B R$ 305,25 IR À LOJA R$ 300,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aiwa ANC AWS-HP-02-B × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ANTIRRUÍDO Aiwa ANC AWS-HP-02-B R$ 305,25 IR À LOJA ANTIRRUÍDO Aiwa ANC AWS-HP-02-B R$ 300,00 IR À LOJA

4. Soundcore Anker Life Q20 – a partir de R$ 355

O Soundcore Anker Life Q20 é mais uma alternativa abaixo dos R$ 400. Segundo a fabricante, este modelo vem equipado com quatro microfones, possui um alto-falante de 40 mm e oferece compatibilidade com a Siri. A bateria conta com uma autonomia de 40 horas, caso o cancelamento de ruído esteja ativo. No Mercado Livre, o produto pode ser encontrado a partir de R$ 355. Já na Amazon, por R$ 380 em diante.

Este fone conta com um formato sobre a orelha e possui almofadas revestidas por malha respirável. O dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, e os compradores se mostram satisfeitos com a durabilidade da bateria e a qualidade sonora. Algumas pessoas, todavia, afirmam que ele deixa a desejar em sons médios e agudos. Na Amazon, o produto é classificado com 4,6 de 5 estrelas e os consumidores indicam que o cancelamento de ruído é eficaz. Contudo, certos compradores alegam que o isolamento acústico não é dos melhores.

Prós: bateria com autonomia de até 40 horas com o cancelamento de ruído ativo

bateria com autonomia de até 40 horas com o cancelamento de ruído ativo Contras: alguns apontam que o fone não é ideal para sons médios e agudos

Gostou do produto? Compre aqui OVER-EAR Soundcore Anker Life Q20 R$ 389,00 IR À LOJA R$ 355,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Soundcore Anker Life Q20 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. OVER-EAR Soundcore Anker Life Q20 R$ 389,00 IR À LOJA OVER-EAR Soundcore Anker Life Q20 R$ 355,00 IR À LOJA

5. Edifier W820NB – a partir de R$ 399

O Edifier W820NB é outra opção para ouvir música. De acordo com a fabricante, este item possui um formato sobre a orelha, conta com conexão Bluetooth 5.0 e vem com função para cancelamento de ruído, que caso esteja ativo, pode proporcionar uma autonomia de bateria de 29 horas. Na Amazon, o acessório é visto por aproximadamente R$ 399. No Mercado Livre, ele é vendido a partir de R$ 489.

O aparelho acompanha um cabo USB tipo C para carregamento de 120 cm. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam o design e o conforto oferecido pelo fone. Porém, alguns reclamam da qualidade dos graves. Já no Mercado Livre, o item é avaliado com 5 de 5 estrelas e os consumidores se mostram satisfeitos com o dispositivo. Até então, nenhum comentário negativo foi feito no site.

Prós: cumpre com a proposta

cumpre com a proposta Contras: os consumidores reclamam da qualidade dos graves

Gostou do produto? Compre aqui bleutooth 5.0 Edifier W820NB R$ 399,00 IR À LOJA R$ 489,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Edifier W820NB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. bleutooth 5.0 Edifier W820NB R$ 399,00 IR À LOJA bleutooth 5.0 Edifier W820NB R$ 489,00 IR À LOJA

6. WAAW Sense 300HBNC – a partir de R$ 587

O WAAW Sense 300HBNC é mais uma opção que pode agradar aos usuários. Segundo a fabricante, este modelo possui controle por toque, conexão via Bluetooth 5.0 e uma bateria com autonomia máxima de 50 horas, que pode ser carregada por completo em até duas horas. Além disso, o dispositivo também é compatível com assistente de voz. O fone está disponível no Mercado Livre a partir de R$ 587 e no site da Amazon por cerca de R$ 671.

Outra característica do acessório é que ele pode funcionar a uma distância de até 10 metros do dispositivo conectado. No Mercado Livre, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores destacam a durabilidade da bateria. Contudo, alguns reclamam da potência do áudio. Na Amazon, o item possui nota de 4,6 de 5 estrelas e os consumidores destacam o conforto do item, mas reclamam da qualidade do material.

Prós: bateria com autonomia de 50 horas

bateria com autonomia de 50 horas Contras: os usuários reclamam da potência do áudio do fone

Gostou do produto? Compre aqui MODO AMBIENTE WAAW Sense 300HBNC R$ 671,46 IR À LOJA R$ 587,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de WAAW Sense 300HBNC × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MODO AMBIENTE WAAW Sense 300HBNC R$ 671,46 IR À LOJA MODO AMBIENTE WAAW Sense 300HBNC R$ 587,00 IR À LOJA

7. JBL TWS Reflect Aero – a partir de R$ 658

O JBL TWS Reflect Aero é uma escolha voltada para os que buscam algo mais portátil. De acordo com a fabricante, este modelo vem com quatro microfones e possui nível de proteção IP68, que promete resistência contra respingos e poeira. Além disso, dispõe de um alto-falante de 6.8 mm, conta com uma bateria com autonomia de até 24h e acompanha um estojo de carregamento. É possível obter o dispositivo a partir de R$ 658 na Amazon, R$ 670 no Mercado Livre e R$ 702 na loja Girafa.

O produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas no site do Mercado Livre e, apesar dos compradores destacarem a qualidade, eles reclamam do conforto e da durabilidade da bateria. No Girafa, o acessório conta com uma nota 5 de 5 estrelas. Por lá, os consumidores elogiam a qualidade do áudio, mas também criticam a bateria. Já na Amazon, o dispositivo é classificado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores o classificam como um fone de bom custo-benefício. Por outro lado, a autonomia da bateria foi criticada por algumas pessoas.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: usuários reclamam da durabilidade da bateria

Todas as ofertas de JBL TWS Reflect Aero × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. À PROVA D'ÁGUA JBL TWS Reflect Aero R$ 658,55 IR À LOJA À PROVA D'ÁGUA JBL TWS Reflect Aero R$ 702,65 IR À LOJA À PROVA D'ÁGUA JBL TWS Reflect Aero R$ 670,00 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?