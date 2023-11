Fone de ouvido gamer Bluetooth: 7 modelos para sair na frente ao competir

Fones de ouvido gamer Bluetooth podem ser interessantes para usuários que desejam mais imersão e vantagens ao competir nos games. Marcas como StageSound, Altomex, Legado Engenharia e Webookers WB oferecem modelos in-ear com foco em baixa latência, reforço de graves e experiências de som diversas, como áudio 360 graus. O Altomex A-970, por exemplo, que conta com redução de ruído no microfone e conexão automática, é visto por R$ 67 no Mercado Livre e por R$ 70 na Amazon .

Já o StageSound Hero 5 é uma opção para quem busca fones que não descarreguem rápido. O aparelho, cuja bateria da case promete 40 horas a mais de reprodução, é encontrado na Amazon por preços que partem de R$ 175 e no Mercado livre por R$ 247. Outra opção para ajudar a competir nos jogos é o WB Saga Pro, que simula som 360 graus e possui latência de 45 milissegundos no modo game, o que garante uma experiência mais responsiva. O aparelho custa R$ 190 na Amazon. Confira a seguir a lista completa de fones de ouvido gamer Bluetooth. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Fones Bluetooth para games contam com recursos como iluminação LED, baixa latência na reprodução do som, microfone com cancelamento de ruídos e reforços de graves — Foto: Reprodução/Amazon

📝 Fone de ouvido Bluetooth conecta, mas não sai som. O que faço? Descubra no Fórum do TechTudo

O A-970, da Altomex, é um modelo in-ear com dois fones, que podem ser usados individualmente ou conectados de forma simultânea na mesma conexão. O aparelho pode ser uma escolha interessante para quem procura uma experiência versátil e sem precisar investir muito. A bateria possui autonomia de 4 horas de reprodução, e a caixa de carregamento com capacidade de 200 mAh permite que os fones sejam carregados até seis vezes sem conectar na tomada.

O A-970 oferece um emparelhamento inteligente e conexão Bluetooth 5.0, com distância de transmissão de 10 a 15 metros. Na parte sonora, ele garante um áudio estéreo nítido, além de um microfone embutido com redução de ruído. Para atividades externas, ele acompanha tecnologia IXP4, sendo à prova d'água e de suor. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas no Mercado Livre, consumidores elogiam o custo benefício mas relatam que os fones descarregam rápido. Interessados precisam investir R$ 67 no site do Mercado Livre ou R$ 70 no da Amazon.

Prós : custo-benefício, redução de ruído no microfone

: custo-benefício, redução de ruído no microfone Contras: duração da bateria

2. Peining M513 – a partir de R$ 70

Peining M513 é um modelo de fone in-ear que também oferece conexão Bluetooth. O modelo conta com chip integrado que fornece driver dinâmico de alta fidelidade, além de fornecer graves profundos, imersivos e diretos. Com funções de toque, o usuário é capaz de controlar músicas e chamadas sem precisar tirar o telefone do bolso. O M513 também acompanha microfone embutido e é resistente à água e ao suor.

A case de carregamento conta com tela LCD, que mostra o status da bateria e outras configurações do aparelho. De acordo com a marca, os fones são capazes de tocar por até 4 horas sem recargas, e o tempo de carregamento é de 1 hora e meia. O periférico pode ser encontrado por R$ 70 na Amazon e por R$ 96 no Mercado Livre. Avaliado em 5 de 5 estrelas na Amazon, o aparelho recebeu destaque dos usuários pela qualidade sonora. Até o momento da publicação desta matéria, não havia comentários negativos.

Prós : boa qualidade sonora

: boa qualidade sonora Contras: nenhum até a publicação da matéria

3. Legado Engenharia Gamer TWS – a partir de R$ 75

O Legado Engenharia Gamer TWS é um modelo de fone gamer in-ear com botão digital multimídia e conexão automática, a qual permite alternar dispositivos de maneira rápida. Assim como outras linhas voltadas para o público gamer, ele conta com modos jogo e música. Em questão sonora, possui efeito estéreo 9D e promete experiência auditiva com bastante imersão. A fabricante também ressalta que o produto tem alta durabilidade.

Um ponto de destaque é possuir Bluetooth 5.2, que oferece transmissão mais estável e menos gasto de bateria em relação a Bluetooth de versões anteriores. Para quem joga competitivamente, isso significa menor latência sem afetar a qualidade do som, especialmente no modo game. Em relação à autonomia de bateria, oferece até 6 horas de reprodução contínua a cada carregamento de 1 hora e meia. O produto ser encomendado por R$ 75 no Mercado Livre e por R$ 80 na Amazon. Na avaliação dos consumidores, que deram 3,5 de 5 estrelas no site da Amazon, há elogios para o design, a qualidade do som e o cancelamento de ruídos, mas críticas sobre a duração da bateria.

Prós: design, qualidade do som e do cancelamento de ruídos

design, qualidade do som e do cancelamento de ruídos Contras: usuários relatam que a bateria acaba rápido

Rusam TWS-GA33 é um modelo para ser encaixado dentro da orelha que, assim como o Legado Engenharia TWS, conta com conexão Bluetooth 5.2. Por isso, garante conexão com diversos dispositivos ao mesmo tempo, além de consumir menos energia. Jogadores usufruem do modo game, que baixa a latência do som para 45 milissegundos ao mesmo tempo que realça os graves. A bateria dos fones é mais robusta que modelos anteriores desta lita: até 6 horas de reprodução contínua e mais 25 horas extras com a case de carregamento.

O Rusam TWS-GA33 também é à prova de água e de suor, e o microfone embutido envia áudio de alta definição com cancelamento de ruído. Demais funções englobam controle de músicas por toque e assistente de voz. Atualmente, o aparelho está avaliado em 4,4 de 5 estrelas no Mercado Livre e foi elogiado pela qualidade dos graves, volume do microfone e duração da bateria, mas criticado pelos agudos estridentes. Ele pode ser encomendado por R$ 114 no Mercado Livre e por R$ 133 na Amazon.

Prós : qualidade dos graves, duração da bateria e volume do microfone

: qualidade dos graves, duração da bateria e volume do microfone Contras: agudos estridentes que "estouram" com facilidade

5. WB Sentinel TWS – a partir de R$ 145

O WB Sentinel TWS é uma opção para quem busca um aparelho compacto e com qualidade sonora. O modelo in-ear possui autonomia de bateria de até 26 horas: 6 horas no fone e mais 20 com carregamento na case. Ele oferece variados recursos para o público gamer — modo de baixa latência, som com efeito 360 graus para localização no ambiente, bem como luzes de LED tanto nos fones quanto na base.

O produto tem certificação IPX4, o qual garante proteção contra respingos de água, e a versão do Bluetooth é 5.1, com até 10 metros de alcance. Outros recursos mencionados pela marca são controle avançado por toque e isolamento de ruído para chamadas. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 145 no Mercado Livre e por R$ 220 na Amazon. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas no Mercado Livre, os compradores destacaram positivamente o isolamento acústico, porém criticaram a qualidade do microfone.

Prós: isolamento acústico eficiente

isolamento acústico eficiente Contras: microfone poderia ter mais qualidade

6. StageSound Hero 5 – a partir de R$ 175

O Hero 5, da StageSound, é um modelo interessante para quem procura autonomia prolongada, já que ele promete até 40 horas de bateria com a case de carregamento. Jogadores vão se beneficiar das funções do modo game: além da latência de 50 milissegundos, a função ativa a iluminação LED nos fones e realça os médios e graves — recurso bem-vindo para quem gosta de aprofundar ainda mais os impactos e explosões nos jogos. No modo música, os agudos e graves são equilibrados, e os LEDs, apagados. Para alternar entre os modos, basta um toque. No pacote, além dos fones e da case, o comprador recebe cabo USB-C para carregamento da case e três borrachas de tamanhos diferentes para encaixe do fone nos ouvidos.

O Stage Sound Hero 5 foi avaliado por 250 compradores no site da Amazon e conta com classificação de 4,7 estrelas. Comentários dos usuários destacam conforto, custo-benefício e qualidade de áudio, com graves potentes e resposta rápida no modo game. Por outro lado, a potência do som foi um ponto em que o fone ficou devendo, de acordo com alguns consumidores. Interessados podem encontrá-lo a partir de R$ 175 na Amazon e R$ 247 no Mercado Livre.

Prós: conforto, latência baixa e qualidade de graves

conforto, latência baixa e qualidade de graves Contras: potência ficou devendo de acordo com alguns usuários

7. WB Saga Pro – a partir de R$ 190

O WB Saga Pro é o item mais caro da lista. Um dos principais destaques desse modelo é o som 360 graus, o que pode ser interessante para quem procura uma experiência sonora mais imersiva, com a localização precisa dos sons durante partidas. No modo game, a latência fica em 45 milissegundos, o que garante pouco atraso na recepção do som durante as competições. Também entra no combo gamer o isolamento de ruído, que ajuda a evitar distrações externas.

Em questão de autonomia de bateria, o modelo oferece até 4 horas de uso contínuo e 12 horas adicionais com a case de carregamento. O WB Saga Pro, que também conta com controle por toque e luzes de LED na case e nos fones, pode ser encomendado por R$ 190 na Amazon. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas no site, compradores elogiaram a ergonomia do aparelho, o isolamento de ruído e a rapidez na conexão. No entanto, alguns reclamaram de a bateria não durar muito.

Prós: ergonomia, conexão rápida e isolamento de ruído eficiente

ergonomia, conexão rápida e isolamento de ruído eficiente Contras: preço mais elevado; usuários reclamam da duração da bateria

