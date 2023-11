Fone de ouvido intra-auricular barato: 5 modelos a partir de R$ 39

Gamers competitivos podem se interessar pelo QCY T17 por conta da baixa latência. O fone, que acompanha case de carregamento e possui bateria para até 7,5 horas de reprodução sem recargas, é vendido por R$ 109 na Amazon. Acompanhe a lista com cinco modelos de fones in-ear disponíveis no Brasil. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Os fones de ouvido intra-auriculares possuem pontas que se encaixam nos ouvidos, o que isola o som externo — Foto: Divulgação/Xiaomi

1. i2GO Sound PRO – a partir de R$ 39

O I2GO Sound PRO é a opção mais barata desta lista. Segundo a fabricante, esse modelo oferece potência de 103 dB, que visa a realçar o som das batidas. Além disso, o drive de 10 mm promete aumentar a intensidade dos graves e deixá-los mais precisos. O fone é visto por valores que se iniciam em R$ 39 na Amazon e por R$ 49 no Mercado Livre.

O produto oferece borrachas de todos os tamanhos, o que permite ao usuário escolher o que melhor se adeque na orelha. O cabo flat é outra característica de destaque, para transporte facilitado sem que os fios embaracem quando guardados no bolso. Avaliado com 4 de 5 estrelas, os compradores elogiam a qualidade do som e o custo-benefício. Contudo, alguns reclamam que os fones escapam dos ouvidos com frequência.

Prós: qualidade do som e custo-benefício

qualidade do som e custo-benefício Contras: compradores relatam que escapa fácil do ouvido

2. WAAW VIB 100EW – a partir de R$ 43

O WAAW VIB 100EW é uma escolha adequada para curtir músicas. Esse modelo possui cabo de 1,2 m, conector P3, botão para gerenciamento de ligações, driver de 10 mm e frequência que varia entre 20Hz e 20kHz, faixa padrão e mais que satisfatória para dispositivos do tipo. O fone, que também acompanha borrachinhas auriculares nos tamanhos P, M e G, está disponível a partir de R$ 43 na Amazon e R$ 54 no Mercado Livre.

A fabricante esclarece que o aparelho é compatível com celulares, tablets, notebooks e computadores e possui dimensões exutas: 3,8 cm de largura e 1,2 cm de altura. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas, e os compradores compartilham comentários sobre o bom custo-benefício e a qualidade de som satisfatória. No entanto, diversos usuários relatam que o fio é frágil por ser bastante fino.

Prós: qualidade satisfatória do som e custo-benefício

qualidade satisfatória do som e custo-benefício Contras: consumidores reclamam de fragilidade do fio

3. JBL Tune 110 (Preto) – a partir de R$ 49

O JBL Tune 110 é outra opção para quem busca um fone que se encaixa nos ouvidos e que isola sons externos. Segundo a fabricante, esse modelo dispõe de conexão híbrida: com fios ou sem fios, por meio de tecnologia Bluetooth. O acessório também conta com cabo flat para evitar que os fios se embaracem. O item é vendido na sua versão preta por R$ 49 no Mercado Livre e por R$ 64 na Amazon.

As especificações apontam que o fone possui botão para controlar músicas ou atender ligações, além de também vir equipado com microfone. O modelo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, e os compradores elogiam a qualidade do áudio e o fato de ele possuir microfone. Contudo, alguns reclamam da qualidade da construção, o que pode indicar fragilidade.

Prós : microfone incluso; qualidade do áudio

: microfone incluso; qualidade do áudio Contras: compradores fazem ressalvas sobre a qualidade do material

4. Bliksem M10 – a partir de R$ 55

O Bliksem M10 é mais uma alternativa de fone in-ear que para usuários que necessitam de mobilidade. Esse modelo conta com Bluetooth 5.1 e garante conexão estável com dispositivos emparelhados em até 10 m de distância. Com controles por toque, basta tocar no fone duas vezes para trocar a faixa e uma vez para reproduzir ou pausar. Interessados podem adquirir o produto por R$ 55 no site da Amazon.

Um dos pontos de destaque é o visor de LED para informar a quantidade de bateria de cada lado do fone e o tempo restante de recarga. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores elogiam a supressão de ruídos. Por outro lado, alguns reclamam do atraso da reprodução, da duração da bateria e comentam que o alcance do Bluetooth poderia ser maior.

Prós: bom isolamento de ruídos externos

bom isolamento de ruídos externos Contras: alguns usuários relatam que a bateria dura pouco e que a reprodução tem atraso considerável

5. QCY T17 (Preto) – a partir de R$ 109

O QCY T17 é o item mais caro desta lista. A fabricante ressalta que o produto é resistente a suor e respingos d'água, ideal para correr e pedalar, por exemplo. O fone é Bluetooth 5.1, com alcance máximo de 10 m; acompanha estojo de carregamento e conta com bateria de 380 mAh, que oferece autonomia máxima de 7,5 horas de reprodução direta. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 109 na Amazon ou R$ 114 no Mercado Livre.

Baixa latência, funções de avançar, retroceder e de atender a chamadas telefônicas são outros recursos de destaque. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores elogiam a maneira como ele se encaixa nos ouvidos, a qualidade sonora e a durabilidade da bateria. Por outro lado, alguns apontam dificuldades na hora de realizar a conexão com o dispositivo.

Prós: durabilidade da bateria; qualidade do som; encaixe nos ouvidos

durabilidade da bateria; qualidade do som; encaixe nos ouvidos Contras: preço mais caro; consumidores relatam dificuldades ao emparelhar dispositivos

