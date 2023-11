Fone de ouvido para PC: 6 modelos a partir de R$ 117 ideais para trabalho

Fone de ouvido para PC é um item quase indispensável para quem trabalha à frente do computador, já que o aparelho oferece privacidade durante reuniões online e ainda permite curtir músicas durante as tarefas. Diversos modelos são oferecidos por marcas como JBL , Logitech e Havit para essa finalidade. Um deles é o JBL Quantum 50, intra-auricular e compatível com consoles de videogames, que pode ser adquirido por R$ 117 na Amazon .

Já o Havit HV-H2002D, que possui formato circumaural e promete material resistente a arranhões, pode ser encontrado por aproximadamente R$ 165 na Amazon. Outro destaque é o Logitech G Fits, que acompanha estojo de carregamento e garante se ajustar ao tamanho dos ouvidos. O aparelho é visto por R$ 1.799 no Mercado Livre e R$ 1.999 na Amazon. Acompanhe a lista com seis modelos disponíveis no Brasil. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023

Fone de ouvido para PC: acompanhe seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Foto: Pexels/RODNAE Productions

📝 Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. JBL Quantum 50 – a partir de R$ 117

O JBL Quantum 50 é o item mais em conta desta lista e também pode agradar os usuários que buscam algo mais simples e modelos in-ear. De acordo com as especificações da fabricante, esse modelo vem equipado com drivers de 8,6 mm;acompanha três pares de bocais de silicone nos tamanhos P, M e G; e visa a oferecer conforto para longas horas de uso. O produto é visto por valores que partem de R$ 117 na Amazon e de R$ 123 no Mercado Livre.

A marca ressalta que o produto é acompanhado por cabo de 3,5 mm, possui conector padrão P2 e é compatível com PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e celulares. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores apontam que o fone é eficiente em reduzir os ruídos externos e oferece um design agradável. Entretanto, alguns relatam desconforto durante horas de uso.

Prós: custo-benefício, redução de sons externos

custo-benefício, redução de sons externos Contras: alguns usuários reclamam de desconforto em uso prolongado

O Havit HV-H2002D pode agradar quem trabalha no PC e prefere modelos que cubram toda a orelha. De acordo com a fabricante, o item conta com revestimento em plástico piano resistente a arranhões e é compatível com PS4, Xbox One, PC e dispositivos móveis. Ele pode ser adquirido por R$ 165 na Amazon e por R$ 199 no Mercado Livre.

Em termos de conexão, o HV-H2002D possui saída padrão do tipo P2. No site da Amazon, o acessório é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, eos compradores destacam positivamente o design, o revestimento das almofadas e o encaixe nas orelhas. Por outro lado, alguns alegam que ele pode ser desconfortável para longas horas de uso.

Prós : revestimento e resistência contra arranhões

: revestimento e resistência contra arranhões Contras: alguns usuários reclamam de desconforto em uso prolongado

3. Logitech H390 – a partir de R$ 189

O Logitech H390 possui microfone com redução de ruídos, o que pode interessar quem participa de reuniões online com frequência. O aparelho conta com cabo de 1,9 m, mais longo que o visto em modelos similares, o que oferece liberdade ao usuário para se locomover em sua mesa de trabalho. Com conexão via USB-A, o headset está disponível nas cores branco e preto a partir de R$ 189 na Amazon e R$ 190 no Mercado Livre.

Outros destaques desse modelo são a sensibilidade de -17 dBV/Pa +/- 4 dB e a frequência, que varia de 100 Hz a - 10 KHz. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do áudio do fone e do microfone, o acabamento e a durabilidade do produto. No entanto, alguns consideram que ele aperta demais as orelhas.

Prós: boa qualidade de áudio do fone e do microfone, durável

boa qualidade de áudio do fone e do microfone, durável Contras: alguns consumidores reclamam que os fones pressionam bastante as orelhas

4. JBL Quantum 200 – a partir de R$ 276

O JBL Quantum 200 é uma opção voltada para o público gamer mas que também pode ser usada para quem trabalha por muits horas no PC. Isso porque, segundo a JBL, o produto possui haste leve e almofadas confortáveis para uso prolongado. Para os gamers, ele oferece compatibilidade com PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e dispositivos móveis. O JBL Quantum 200 pode ser adquirido por aproximadamente R$ 276 no Mercado Livre e por R$ 349 na Amazon.

Mais detalhes do produto revelam que o fone possui conector P2 e frequência de áudio que varia entre 20 Hz e 20 kHz. O acessório é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores comentam que o fone é confortável e consegue reproduzir um som limpo. Entretanto, alguns alegam que o material é frágil.

Prós: compatível com diversos aparelhos, conforável para uso prolongado

compatível com diversos aparelhos, conforável para uso prolongado Contras: alguns usuários reclamam da fragilidade do material

5. Logitech G533 – a partir de R$ 747

O Logitech G533 pode ser mais uma alternativa para usar no PC. De acordo com a fabricante, o modelo conta com alto-falante 7.1 e pode ser conectado via tecnologia sem fio, que promete alcance de até 15 m. Além disso, possui bateria própia com autonomia de até 15 horas. O item é ofertado por cerca de R$ 747 na Amazon e por R$ 750 no Mercado Livre.

Outros destaques são o microfone ajustável com redução de ruídos, o controlador de volume e o botão de mutar. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o fone é confortável, leve e discreto para reuniões e elogiaram o microfone retrátil. Contudo, alguns relatam que sons externos são facilmente percepíveis.

Prós: conexão sem fio; confortável; bom acabamento

conexão sem fio; confortável; bom acabamento Contras: sons externos não são abafados com eficiência

6. Logitech G Fits – a partir de R$ 1.799

O Logitech G Fits é o item mais caro da lista e, por ser intra-auricular, deve agradar quem busca por fones compactos e com recursos premium. Segundo a fabricante, o aparelho funciona sem fio, via Bluetooth, e possui tecnologia que promete ajustar o fone ao tamanho dos ouvidos para uma experiência confortável. Interessados precisarão desembolsar R$ 1.799 no site do Mercado Livre ou R$ 1.999 no da Amazon.

Com o Bluetooth ligado, a bateria do G Fits tem previsão de durar 10 horas em reprodução e mais 12 com o estojo de carregamento. Já no modo lightpseed, tecnologia que promete reduzir a latência do áudio, esses números caem para 7 e 8 horas, respectivamente. O produto é compatível com PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e celulares. Até a data de publicação desta matéria, o acessório contava com 1 avaliação de 5 em estrelas na Amazon , porém sem comentários por parte dos compradores.

Prós: tecnologias de ajuste automático do fone ao ouvido e de baixa latência

tecnologias de ajuste automático do fone ao ouvido e de baixa latência Contras: preço elevado; até o momento sem revisão de consumidores

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?