Fonte 650W 80 Plus: 7 modelos para uma energia eficiente no seu PC

O modelo NZXT C650 acompanha um formato modular que permite que os usuários utilizem apenas os cabos necessários, além de ser uma forma mais segura de funcionamento. A opção custa aproximadamente R$ 799 na Amazon . A XPG Core Reactor 650W, por exemplo, acompanha ventoinhas de 120 mm, possui conectores do tipo SATA e é vendida por cerca de R$ 1.049 na Amazon e por R$ 1.800 no Mercado, como é o caso da Gamemax GP650. o fontes de 650W disponíveis no Brasil.

Lista reúne produtos de marcas como Gamemax, Gigabyte, Cooler Master, Corsair, NZXT, XPG Core e EVGA — Foto: Divulgação/Gigabyte

1. Gamemax GP650 – a partir de R$ 329

A Gamemax GP650 é o modelo mais barato da lista. O produto tem formato ATX e 650 Watts de potência. A voltagem com seleção automática é de 100 a 240 Volts com eficiência de 85%. Já o PFC Ativo e o filtro de entrada AC também marcam presença nesta fonte. A ficha técnica fica completa com as seguintes certificações: IEC 61000 (CE/EMC), IEC 60950 (CE/LVD) e 80 Plus Bronze.

A GP650 oferece proteção interna contra curto-circuito e ventoinha de refrigeração de 120 mm. Já o cabo de energia tem 50 cm de comprimento e conta com capa de proteção. Na Amazon, está avaliada com nota 4,7 de 5 e recebe elogios em relação ao silêncio e à funcionalidade. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 329 no site da varejista. Já no Mercado Livre, a fonte pode ser comprada por cerca de R$ 347.

Prós: silenciosa

silenciosa Contras: relatos de que os cabos conectores são muito volumosos

2. Gigabyte P650B – a partir de R$ 429

A Gigabyte P650B promete oferecer uma solução mais direta para o sistema. Isso porque ela conta com um cabo trançado de malha, prometendo reduzir a confusão na hora de conectar e melhorando também o fluxo de ar no gabinete. O design fornece a melhor saída de energia, além de uma maior estabilidade e compatibilidade para o hardware. O Mercado Livre oferece o modelo pelo investimento aproximado de R$ 429. Na Amazon, ele pode ser encomendado por cerca de R$ 457.

De acordo com a fabricante, o ventilador de rolamento hidráulico de 120 mm da P650B otimiza a redução de ruído e o desempenho térmico. Além disso, a velocidade do ventilador é configurada de acordo com a detecção automática de uso da energia. O modelo também oferece até 650 watts de potência e acompanha o certificado 80 Plus Bronze. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, a P650B recebeu 86% de aprovação total. No Mercado Livre a nota fica em 4,9, com elogios para o funcionamento eficiente e silencioso.

Prós: alta eficiência, custo-benefício e trilho único

alta eficiência, custo-benefício e trilho único Contras: nenhum relevante

3. Corsair CV650 – a partir de R$ 530

A Corsair CV650 é mais uma opção que tem um visual mais convencional, apesar de se tratar de um modelo mais avançado. De acordo com as especificações, a fonte conta com certificação 80 Plus Bronze e assim como a maioria dos modelos do segmento, traz cabos com revestimento. O componente é visto por R$ 530 no site do Mercado Livre, mas também pode ser adquirido por cerca de R$ 537 no site da Amazon.

Um dos diferenciais da CV650 é que segundo a fabricante a fonte possui ventoinhas que são capazes de atuar com menor ruído, sendo ainda mais um modelo que promete entregar uma grande vida útil e qualidade de construção superior. Atualmente, ela tem avaliação média de 4,9 de 5 estrelas na Amazon, com destaque por ser um modelo silencioso e por trazer a certificação 80 Plus Bronze.

Prós: ventoinhas que atuam com menor ruído e certificação 80 Plus Bronze

ventoinhas que atuam com menor ruído e certificação 80 Plus Bronze Contras: visual convencional

4. NZXT C650 – a partir de R$ 598

A NZXT C650, assim como os outros modelos da lista, oferece até 650 Watts de potência e certificado 80 Plus Bronze, uma série que oferece energia segura e confiável ao computador, gerando menos calor e mantendo o sistema com bom funcionamento. O design modular permite que os usuários utilizem apenas os cabos necessários, além de ser uma forma mais segura. O seu rolamento fluido-dinâmico é de 135 mm.

De acordo com a marca, os cabos principais revestidos resistem a danos causados pelo calor, bem como ao desgaste. Além disso, o produto promete se adptar a Série C, suportando PSU ATX, da série NVIDIA 30 e AMD 6000. Na Amazon, a C650 pode ser encomendada por R$ 720. Já no Mercado Livre, custa cerca de R$ 598. A fonte ainda não recebeu nenhuma avaliação dos últimos compradores.

Prós: cabos com revestimento resistente

cabos com revestimento resistente Contras: não há

5. Cooler Master MWE 650 Bronze – a partir de R$ 599

A Cooler Master MWE tem um visual que evidencia certa robustez. Segundo a fabricante, a fonte é desenvolvida com materiais de alta qualidade. Os cabos fixados não contam com revestimento, mas possuem todos a cor preta, o que deixa o aspecto mais discreto dentro do gabinete. Os consumidores podem adquirir o produto por valores que partem de R$ 599 na Amazon, ou por R$ 741 no Mercado Livre.

A ventoinha de 120 mm conta com um rolamento HDB, que além de oferecer menos ruído, promete mais desempenho, com até 2.400 RPM. A fonte da Cooler Master é um modelo que promete durabilidade e traz certificação 80 Plus Bronze. O modelo ainda não traz avaliações relevantes em nenhum dos dois parceiros comerciais.

Prós: silenciosa, design discreto e alta performance

silenciosa, design discreto e alta performance Contras: nenhum relevante

6. XPG Core Reactor 650W – a partir de R$ 1.049

A XPG Core Reactor 650W é um dos modelos de maior custo-benefício da lista. De acordo com a fabricante, o produto dispõe da certificação 80 Plus Gold, que pode oferecer 90% de eficiência com apenas 50% de carga. Outras especificações indicam que a fonte possui uma frequência que varia de 47 Hz e 63 Hz, o que a torna um produto premium.

O equipamento conta com dimensões de 140 mm x 150 mm x 86 mm e oferece dois cabos ATX, seis PCI-E, 12 SATA e quatro Molex. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazo,n e os compradores afirmam que a peça cumpre com o que promete e trabalha de maneira silenciosa. Por outro lado, alguns reclamam que a fonte possui poucos cabos de oito pinos. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.049 para adquiri-la na Amazon. No Mercado Livre, a fonte é vista por R$ 1.800 e soma 5 estrelas nas avaliações.

Prós: modelo promete 90% de eficiência com apenas 50% de carga

modelo promete 90% de eficiência com apenas 50% de carga Contras: preço elevado

A EVGA 650 BQ é uma fonte que promete solução modular. O periférico permite que o usuário utilize os cabos de acordo com sua demanda. Além disso, a fonte tem um visual sóbrio e os cabos, apesar de serem oferecidos na cor preta, não contam com revestimento. Sua eficiência, no entanto, é de 80 plus bronze.

O modelo traz ainda ventoinha de alto desempenho e autofan inteligente, uma tecnologia que oferece uma operação praticamente silenciosa, o que pode significar um investimento mais alto no equipamento. Suas dimensões ficam em ‎14 x 15,01 x 8,51 cm. Este componente é comercializado por valores a partir de R$ 1.050 na Amazon, onde é avaliado em 4,7 de 5 estrelas. Os comentários elogiam a eficiência do item, mas um comprador afirma ter sofrido problemas com poucos meses de uso.

Prós: usuários relatam que ela atende as expectativas, é silenciosa e de fácil instalação

usuários relatam que ela atende as expectativas, é silenciosa e de fácil instalação Contras: preço elevado

