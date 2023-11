Fonte modular: 7 modelos para otimizar seu setup

Já a Gigabyte Ud 750 W vem com ventoinha de 120 mm, promete eficiência de até 90% e é comercializada por aproximadamente R$ 799 na Amazon. Outro destaque é a XPG Core Reactor, que ostenta uma potência de 850 W, acompanha 12 cabos SATA e pode ser obtida por cerca de R$ 1.094, também na Amazon. Veja, a seguir, sete fontes modulares para incrementar o setup. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Fonte modular: conheça sete modelos para turbinar o PC — Foto: Divulgação/Corsair

1. Safe Gamer 550 W – a partir de R$ 309

A Safe Gamer 550 W é a fonte mais barata desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este modelo pertence à linha gamer e é voltado para placas-mães com 24 pinos. A peça possui uma frequência que varia entre 50 e 60 Hz, contém uma ventoinha de 120 mm e oferece eficiência de até 75%.

A marca reforça que o modelo acompanha quatro conectores SATA e um cabo PCI-E. Além disso, o equipamento dispõe de 15 cm de altura e 8,5 cm de largura. O item pode ser encontrado a partir de R$ 309 no Mercado Livre. Por lá, sua avaliação é de 4,9 estrelas em 5 possíveis. Os usuários elogiaram o custo-benefício e, até a data de publicação desta matéria, não relataram nenhum problema relevante.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apenas 550 W

2. Redragon RGPS 700 W – a partir de R$ 501

A Redragon RGPS 700 W é outra opção de fonte modular. De acordo com a fabricante, o produto possui tensão bivolt compatível com padrões 110 V e 220 V, ventoinha de 140 mm e frequência que varia entre 47 e 64 Hz, ou seja, especificações interessantes para atender configurações elevadas. A fonte está disponível a partir de R$ 501 no Mercado Livre.

Avaliada com 4,8 de 5 estrelas, os compradores afirmam que a fonte trabalha de maneira silenciosa, conta com material de qualidade e permite uma boa organização dos cabos. No entanto, a fonte não vem com cabo de força na caixa e isso deixou alguns usuários chateados.

Prós: ventoinha silenciosa

ventoinha silenciosa Contras: não vem com cabo de força

3. Cougar BXM 700 W – a partir de R$ 519

A Cougar BXM 700 W é outra alternativa para os que buscam uma fonte modular. Segundo a marca, esse modelo ostenta uma potência ideal para PC gamers e configurações pesadas. Outro destaque é que o dispositivo também conta com o selo 80 PLUS Bronze, que promete uma eficiência de até 86%. O item pode ser adquirido por aproximadamente R$ 519 na Amazon.

A fabricante ressalta que o produto dispõe de um cabo para CPU, três PCI-E, um PATA e dois SATA. O item é avaliado com 3,7 de 5 estrelas e, embora os compradores elogiem o design da fonte, muitos reclamam do fato da caixa não acompanhar um cabo de força.

Prós: 86% de eficiência

86% de eficiência Contras: não vem com cabo de força

4. Corsair CX550F RGB – a partir de R$ 587

A Corsair CX550F RGB pode ser mais uma escolha para os que querem conferir estilo ao computador. Segundo a fabricante, o modelo possui 550 W de potência, ventoinha de 120 mm, padrão totalmente modular e iluminação RGB. O modelo ainda vem com um cabo ATX, um EPS, um PCI-E, um PATA e dois SATA.

O dispositivo é comercializado por aproximadamente R$ 587 na Amazon. Avaliado com 4,7 estrelas em 5 possíveis, os compradores comentam que o produto é bonito, eficiente e silencioso. Contudo, alguns casos isolados relacionados a defeitos de fábrica foram relatados na plataforma.

Prós: iluminação em RGB, silenciosa

iluminação em RGB, silenciosa Contras: potência de 550 W, inferior a outros itens desta lista

5. Cougar GEX 750 W – a partir de R$ 679

A Cougar GEX 750 W é mais uma opção para segurar configurações elevadas e que também dispõe do padrão modular. De acordo com a fabricante, este modelo conta com certificação 80 Plus Gold, que garante eficiência de 90% e uma boa performance em ambientes com temperatura de até 40° C. O equipamento vem com um cabo EPS, dois PCI-E, dois PATA, um Floppy e dois SATA.

O item é ofertado a partir de R$ 679 no Mercado Livre. Por lá, nenhum comentário foi feito sobre o produto, mas na Amazon a fonte recebeu 4,4 estrelas de avaliação em 5 possíveis. A maioria dos compradores observaram que a fonte está de acordo com as especificações do anúncio. Por outro lado, dois usuários se depararam com defeitos após alguns meses de funcionamento.

Prós: promete boa performance em ambientes com temperatura de até 40° C

promete boa performance em ambientes com temperatura de até 40° C Contras: alguns usuários reclamam que a fonte apresentou defeito em menos de três meses

6. Fonte Gigabyte Ud 750 W – a partir de R$ 799

A fonte Gigabyte Ud 750 W é outra alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é capaz de oferecer até 90% de eficiência, promete vida útil de até 100 mil horas, dispõe de uma ventoinha hidráulica de 120 mm e conta com uma frequência que varia entre 50 e 60 Hz. O equipamento é vendido por cerca de R$ 799 na Amazon.

A marca indica que o produto é voltado para placas mães ATX. Além disso, possui oito conectores SATA, quatro PCI-E e mais dois para CPU. O item é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores relatam que o equipamento está entre os melhores do mercado. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi realizada.

Prós: 90% de eficiência

90% de eficiência Contras: alto custo-benefício

7. XPG Core Reactor 850 W – a partir de R$ 1.094

A XPG Core Reactor 850 W é a fonte modular mais cara desta lista. Segundo a fabricante, o produto dispõe da certificação 80 Plus Gold, que oferece 90% de eficiência com apenas 50% de carga, além de uma frequência que alterna entre 47 e 63 Hz. O equipamento conta com dimensões de 140 mm x 150 mm x 86 mm e vem com dois cabos ATX, seis PCI-E, 12 SATA e quatro Molex

A fonte pode ser encontrada a partir de R$ 1.094 na Amazon, com avaliação de 4,8 de 5 estrelas. Os compradores afirmam que o item é silencioso, potente e cumpre com a proposta. Por outro lado, alguns usuários não gostaram do textura dos cabos, que são grossos e acabaram dificultando a montagem de gabinetes mais enxutos.

Prós: 90% de eficiência com apenas 50% de carga

90% de eficiência com apenas 50% de carga Contras: cabos grossos e rígidos

