Gabinete Cougar: 5 modelos para montar um PC gamer a partir de R$ 367

O Gabinete Cougar para quem quer montar um PC gamer é muito mais do que o responsável por abrigar o hardware da máquina: ele também é importante para o arrefecimento e determina alguns parâmetros para futuros upgrades. Por pouco mais de R$ 367 no Mercado Livre já é possível encontrar desde opções mais simples, até gabinetes grandes para quem deseja instalar muitos componentes. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Além de oferecer um visual moderno, com até mesmo soluções RGB, os gabinetes da marca devem permitir a instalação de fans e sistemas de arrefecimento mais avançados, proporcionando um melhor fluxo de ar e temperaturas mais adequadas para CPU e GPU. A seguir, o TechTudo apresenta mais informações de cinco modelos que você pode encontrar no varejo online.

Gabinete ITX da Cougar, ideal para projetos de tamanhos compactos. — Foto: Foto: Divulgação/Cougar

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

Qual gabinete usar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Cougar Purity – a partir de R$ 367

O Cougar Purity é um modelo mais compacto que, além de ter um tamanho que permite uma acomodação mais fácil, tem um visual relativamente mais sóbrio para uma solução gamer. A versão que aparece na lista tem a cor branca, com a frente lisa e uma faixa que é iluminada em RGB, além de lateral em acrílico que abre como uma espécie de porta que oferece visibilidade da parte interna do seu setup. No Mercado Livre, ele pode ser adquirido por a partir de R$ 367, enquanto na Amazon, o Cougar Purity sai por R$ 439.

O gabinete é um dos que traz iluminação ARGB que, por meio de softwares dedicados, permite a personalização das luzes. Segundo a fabricante, o modelo oferece suporte para radiadores de até 240 mm (topo) e 120 mm na parte traseira, enquanto seu painel superior oferece duas entradas USB 3.0, uma 2.0, entrada para microfone e saída para fones de ouvido. Infelizmente, o modelo não conta com muitas avaliações: são apenas duas no site da Amazon, que totalizam 4,5 estrelas e elogiam sua rapidez.

Prós: visual moderno, iluminação ARGB

visual moderno, iluminação ARGB Contras: não é a solução que oferece mais opções para fluxo de ar

Gostou do produto? Compre aqui GABINETE-COUGAR Cougar Purity RGB Pure R$ 439,00 IR À LOJA R$ 367,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cougar Purity RGB Pure × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GABINETE-COUGAR Cougar Purity RGB Pure R$ 439,00 IR À LOJA GABINETE-COUGAR Cougar Purity RGB Pure R$ 367,00 IR À LOJA

2. Cougar Archon 2 (branco) – a partir de R$ 395

O Archon 2 na versão branca é um gabinete que sem dúvida deve chamar bastante atenção, com um design que transmite mais robustez que o modelo apresentado anteriormente. O gabinete conta com três ventoinhas na parte frontal, iluminadas em RGB, o que, além de mais estilo, vai garantir um fluxo de ar melhor em seu PC.

O visual do gabinete traz acrílico na parte frontal e lateral, o que aumenta muito a visibilidade da parte interna. Segundo a marca, o gabinete oferece suporte para sistemas de até 360 mm (arrefecimento), além de suporte a placas de vídeo de até 315 mm, o que deve ser o suficiente para uma grande parcela dos usuários. Na Amazon, ele pode ser encontrado por R$ 395, onde conta com 4,6 estrelas e avaliações de clientes que trazem como ponto positivo a beleza do aparelho e, como negativo, seu tamanho acima da média. Já no Mercado Livre, o Cougar Archon 2 sai por a partir de R$ 423.

Prós: visual moderno, maior suporte a sistemas de arrefecimento, LEDs endereçáveis

visual moderno, maior suporte a sistemas de arrefecimento, LEDs endereçáveis Contras: nenhum relevante

Gostou do produto? Compre aqui vidro temperado Cougar Archon 2 R$ 395,00 IR À LOJA R$ 423,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cougar Archon 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. vidro temperado Cougar Archon 2 R$ 395,00 IR À LOJA vidro temperado Cougar Archon 2 R$ 423,00 IR À LOJA

3. Cougar Archon 2 (preto) – a partir de R$ 399

O modelo a seguir é basicamente o mesmo apresentado anteriormente, mas com a cor preta como destaque. Assim como a versão clara, o Archon 2 preto oferece suporte para a mesma quantidade de ventoinhas, além de LED endereçável na parte frontal que acaba chamando ainda mais a atenção no modelo escuro.

Como mencionado anteriormente, o grande diferencial do Archon 2 é a visibilidade proporcionada pelas partes com vidro temperado, que sem dúvida dão um aspecto ainda mais atraente e moderno para o gabinete. Esta versão aparece com cerca de 70% de avaliações com cinco estrelas na Amazon, onde ele custa a partir de R$ 399. Com média de 4,4 estrelas no site da varejista, o produto é elogiado por ser espaçoso, mas criticado por ser difícil de montar. No Mercado Livre, ele pode ser adquirido por R$ 423.

Prós: visual moderno, maior suporte a sistemas de arrefecimento, LEDs endereçáveis

visual moderno, maior suporte a sistemas de arrefecimento, LEDs endereçáveis Contras: nenhum relevante

Gostou do produto? Compre aqui COUGAR-GABINETE Cougar Archon 2 Preto R$ 399,00 IR À LOJA R$ 423,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cougar Archon 2 Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COUGAR-GABINETE Cougar Archon 2 Preto R$ 399,00 IR À LOJA COUGAR-GABINETE Cougar Archon 2 Preto R$ 423,00 IR À LOJA

4. Cougar Duoface – a partir de R$ 483

O próximo item da lista é o Duoface, um gabinete elegante que promete oferecer, além de um belo visual, mais desempenho para o seu sistema. O nome do gabinete se refere aos dois painéis frontais: um é responsável pela iluminação e o outro, para otimizar o fluxo de ar do sistema.

O gabinete é bem imponente e possui duas ventoinhas RGB de 140 mm na parte frontal, além de corpo largo, com 230 mm, o que garante muito espaço para os componentes. Segundo a fabricante, o Duoface é capaz de abrigar até placas de vídeo de 330 mm, o que deve chamar atenção principalmente de entusiastas que buscam extrair o máximo desempenho do PC. Ele pode ser encontrado na Amazon com valores a partir de R$ 483, onde conta com 4,7 estrelas e 30 avaliações. Já no Mercado Livre, ele sai por R$ 495.

Prós: visual atraente, bom sistema de arrefecimento, mais espaçoso

visual atraente, bom sistema de arrefecimento, mais espaçoso Contras: exige mais espaço

Gostou do produto? Compre aqui VIDRO TEMPERADO Cougar Duoface R$ 500 IR À LOJA R$ 495,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cougar Duoface × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VIDRO TEMPERADO Cougar Duoface R$ 500 IR À LOJA VIDRO TEMPERADO Cougar Duoface R$ 495,00 IR À LOJA

O próximo item da lista é mais um gabinete bem grande da Cougar, o Panzer Evo RGB, que além de ser robusto, chama atenção pelo RGB e pela visibilidade proporcionada. O gabinete conta com um design mais agressivo, inclusive com duas alças na parte superior que devem auxiliar bastante no transporte, além de fazer com que o modelo de certa forma lembre os Power Mac, da Apple.

Além dessa robustez, o modelo oferece três portas USB frontais, entrada e saída de áudio e três ventoinhas com RGB que dão um visual bem moderno ao gabinete. Com uma lateral toda transparente, o Panzer Evo promete oferecer todo espaço que mesmo usuários mais exigentes procuram, mas todo esse espaço e visual significa um custo bem alto. No Mercado Livre, ele sai por R$ 1.613. Já na Amazon, o Cougar Panzer Evo RGB pode ser adquirido por a partir de R$ 1.709, e conta com 4,5 estrelas e avaliações.

Prós: visual imponente, muito espaço, bons recursos para arrefecimento

visual imponente, muito espaço, bons recursos para arrefecimento Contras: bem grande, custo alto

Gostou do produto? Compre aqui GABINETE-COUGAR Cougar Panzer Evo RGB R$ 1.709,60 IR À LOJA R$ 1.613,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cougar Panzer Evo RGB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GABINETE-COUGAR Cougar Panzer Evo RGB R$ 1.709,60 IR À LOJA GABINETE-COUGAR Cougar Panzer Evo RGB R$ 1.613,00 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?