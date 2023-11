Gabinete Thermaltake: 6 opções de tamanho para montar o PC

Gabiente Thermaltake é buscado com frequência por quem deseja montar o PC de forma versátil, a fim de organizar cabos e mover componentes de maneira rápida e descomplicada. Por isso, é indicado para gamers, que trocam as peças de tempos em tempos e não abrem mão da customização. Esses gabinetes podem ser encontrados na Amazon a partir de R$ 447 , como é o caso do Versa H15, o mais barato da Thermaltake disponível no site, considerado uma torre média e com topo perfurado para ajudar na ventilação.

Já quem procura gabinetes com construção robusta e mais formas de personalização pode se interessar pelo Core P8 TG. Com especificações como slots de PCI-E giratórios, ele permite montagens variadas, inclusive para uso usado aberto ou fechado. Interessados pelo modelo precisam desembolsar R$ 2.135 no Mercado Livre ou R$ 2.195 na Amazon. A seguir, confira a lista com seis opções de Gabinetes Thermaltake . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Lista reúne modelos mini e mid tower, com opções de vidro temperado e iluminação RGB; preços variam entre R$ 447 e R$ 2.135 — Foto: Divulgação/Unsplash

1. Versa H15 – a partir de R$ 447

O Versa H15 apresenta estrutura em aço escovado e tampa transparente. O modelo, que é o mais barato da lista e pode ser uma opção de custo-benefício, inclui uma ventoinha de nove pás para ajudar no sistema de refrigeração. As dimensões classificam a torre como porte médio, o que permite acrescentar com tranquilidade um número expressivo de componentes, como ventoinhas, placa de vídeo, placa-mãe, processador, memória RAM, leitor de CD e fonte.

O Versa H15 é indicado para gamers que desejam organizar e acessar seus componentes de maneira rápida sem gastar muito. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, usuários elogiam o design compacto. No entanto, alguns consumidores relatam dificuldade na passagem dos cabos dentro do gabinete. O equipamento é visto na Amazon a partir de R$ 447.

Prós: custo-benefício; design compacto

custo-benefício; design compacto Contras: alguns consumidores relatam dificuldade para organizar os cabos

2. V250 TG ARGB – a partir de R$ 640

O V250 TG ARGB é mais um modelo de toquee média. O periférico pode ser interessante para quem procura gabinete com luzes coloridas, pois acompanha três ventoinhas ARGB de 120mm na parte frontal, cada uma com sete modos de iluminação. O acessório também conta um painel de vidro temperado de 4 mm no lado esquerdo, mais espesso e mais resistente a arranhões quando comparado ao acrílico padrão, o que também permite visualizar os componentes na parte interna.

O modelo é compatível com placas mini ITX, micro ATX e ATX e suporta um cooler de CPU com altura de 160 mm, VGA horizontal de até 320 mm de comprimento e fonte de alimentação com comprimento de até 200 mm. Na Amazon, compradores avaliam o produto com 4,4 de 5 estrelas e destacam positivamente o visual retrô, a qualidade do vidro temperado e as luzes RGB presentes nos ventiladores. Mas relatam que o controlador de iluminação apresenta mau funcionamento. O modelo pode ser encontrado no catálogo da Amazon por R$ 640 ou por R$ 817 no Mercado Livre.

Prós: qualidade do vidro; luzes RGB nos ventiladores e custo-benefício

qualidade do vidro; luzes RGB nos ventiladores e custo-benefício Contras: usuários relatam mau funcionamento no controlador das luzes RGB

3. The Tower 100 Snow Mini – a partir de R$ 931

O The Tower 100 Snow Mini é um modelo de gabinete vertical e construído com aço sólido. O periférico, compatível apenas com placa-mãe mini ITX, acompanha duas ventoinhas padrão de 120 mm pré-instaladas na parte superior e na traseira para exaustão. Segundo a Thermaltake, o design foi pensado para uma pegada menor e poupar espaço na área de trabalho dos consumidores. O produto acompanha filtros magnéticos na parte traseira, nos dois lados e na camada inferior interna para proteger contra poeira.

Na Amazon, compradores avaliam o produto com 4,6 de 5 estrelas e destacam positivamente o visual, o design vertical e o revestimento branco em alumínio e vidro. No entanto, alguns usuários relatam que o espaço interno é reduzido para organizar cabos junto com sistemas de refrigeração robustos. No Mercado Livre, o item não recebeu nenhuma avaliação dos últimos compradores. O modelo pode ser encontrado na Amazon por R$ 931 e por R$ 1.046 Mercado Livre.

Prós: revestimento em alumínio e vidro; modelo vertical; visual tridimensional

revestimento em alumínio e vidro; modelo vertical; visual tridimensional Contras: padrão mini ITX, pouco acessível no Brasil; espaço interno reduzido para organizar cabos se houver sistema de refrigeração robusto

4. Core P3 TG – a partir de R$ 1.079

O Core P3 TG pode ser uma opção mid tower interessante para quem procura gabinete parrudo e com design moderno. Isso porque ele conta com um painel frontal de vidro temperado de 5 mm de espessura com visualização panorâmica, além de oferecer visão clara dos componentes internos. O chassi comporta sistemas de refrigeração robustos, incluindo cooler de até 180mm de altura e radiadores de até 420 mm, além de placas mãe mini ITX, micro ATX e ATX. O gabinete pode ser montado na parede, na vertical e ou na horizontal

Na Amazon, compradores avaliam o produto com 4,5 de 5 estrelas e destacam positivamente o visual transparente e a qualidade do vidro temperado, o qual, segundo eles, garantem resistência ao gabinete. Mas relatam que o modelo possui pouco espaço interno e reclamam da limitação da altura de cooler em 180mm. O modelo pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.079 ou por R$ 1.271 no Mercado Livre.

Prós: qualidade do vidro temperado; visual panorâmico; design modular

qualidade do vidro temperado; visual panorâmico; design modular Contras: compradores reclamam da limitação de altura do cooler em 180mm

5. View 51 TG ARGB – a partir de R$ 1.567

O View 51 TG ARGB promete design robusto e bastante iluminado para um full tower. As três ventoinhas com luzes RGB inclusas contrastam com o acabamento em metal do gabinete e com os espaços em vidro transparente, que permeiam não apenas a porta, mas as laterais da caixa. Além das três fans, permite incluir mais seis ventoinhas, totalizando nove ventiladores para evitar superaquecimento. O gabinete possui painel frontal com 2 portas USB 3.0, 2 USB 2.0 e 1 USB 3.1 tipo C. Além disso, ele é compatível com as placas-mãe Mini ITX, Micro ATX, ATX e E-ATX.

Na Amazon, compradores avaliam o produto com 4,7 de 5 estrelas e destacam positivamente a qualidade do produto, o fluxo de ar e a fácil instalação. Mas reclamam do peso e relatam que uma lacuna na construção permite a entrada de bastante poeira. O modelo pode ser adquirido na Amazon por R$ 1.567 e por R$ 2.047 no Mercado Livre.

Prós: bom fluxo de ar e fácil instalação

bom fluxo de ar e fácil instalação Contras: usuários se queixam do peso e de construção permitir entrada de muita poeira

6. Core P8 TG – a partir de R$ 2.135

O Core P8 TG é um modelo full tower, construído com três painéis de vidro temperado de 4 mm nas partes frontal, lateral e superior, que permite diferentes possibilidades de montagem, inclusive na parede. De acordo com as especificações, o gabinete suporta até dezoito ventoinhas de 120 mm, ou doze de 140 mm. Além disso, acompanha filtros magnéticos de poeira nos painéis superior, direito e inferior que, segundo a marca, não obstruem o fluxo de ar mesmo se ele for usado totalmente fechado.

O painel frontal apresenta uma porta USB-C, duas USB 3.0 e duas USB 2.0, além uma entrada HD Audio e um botão reset. Um recurso de destque são os slots PCI-E rotacionais, que permite fixar a placa de vídeo na vertical ou na horizontal. Em questão de compatibilidade, o gabinete suporta placas-mãe até o tamanho E-ATX e tem espaço para instalação de coolers com altura máxima de 180 mm. Na Amazon, compradores avaliam o produto com 4,5 de 5 estrelas e destacam positivamente a qualidade do produto, o fluxo de ar e o design. Mas relatam que ele é um gabinete pesado e de difícil limpeza. O modelo é visto por R$ 2.135 no Mercado Livre e por R$ 2.195 na Amazon.

Prós: design e fluxo de ar

design e fluxo de ar Contras: usuários relatam que ele é difícil de limpar

