Galaxy A14: 7 coisas que você precisa saber antes de comprar o celular

O Galaxy A14 é um celular de entrada da Samsung lançado no Brasil em fevereiro de 2023. O modelo chegou às lojas com o preço sugerido de R$ 999, na versão com 64 GB de armazenamento, mas hoje pode ser encontrado por menos de R$ 800 . O aparelho se destaca pela bateria de longa duração de 5.000 mAh, tela grande e um sistema triplo de câmera — atributos que não são comuns em modelos da categoria.

O aparelho chegou por aqui em duas versões: o Galaxy A14 e o Galaxy A14 5G. O último, como o nome indica, possui conexão 5G — e, por conta disso, um processador diferente e um pouco mais potente. A ficha técnica a seguir, bem como as respectivas análises, foram feitas levando em consideração somente o Galaxy A14 padrão. Nas próximas linhas, veja tudo o que você deve saber antes de investir no celular básico da Samsung.

No Brasil, estão disponíveis somente as cores preto, prata e verde lima do Galaxy A14 — Foto: Divulgação/Samsung

1. Ficha técnica do Galaxy A14

As principais características de hardware incluem um processador Exynos 850 da Samsung de oito núcleos e 2 GHz de frequência com GPU Mali-G52 integrada, além de 4 GB de RAM e opções entre 64 GB ou 128 GB de armazenamento. O celular tem memória expansível por microSD, câmera principal de 50 megapixels e pode gravar vídeos em Full HD.

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2408)

Câmera principal: 50 MP, macro de 2 MP e profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 850 (octa-core)

Memória RAM: 4, 6 ou 8 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: sim, via microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: preto, prata e verde claro

Lançamento: janeiro de 2023

Preço de lançamento: a partir de R$ 999

2. Câmera

O Galaxy A14 possui um sistema triplo de câmera formado por uma lente principal de 50 megapixels, acompanhada de outros dois sensores de 2 MP cada — um para as funções de macro e outro para profundidade. Os atributos são melhores do que os da maioria dos aparelhos nessa faixa de preço, como o Motorola E22, que tem uma câmera dupla, mas de apenas 16 MP, e menos recursos via software. Para selfies, a Samsung disponibilizou câmera de 13 MP.

Galaxy A14 tem a mesma câmera do A14 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Na prática, em nossa experiência com o produto, a câmera principal habitualmente responde rápido ao clique e consegue registrar fotos nítidas, com ótimo contraste, quando há uma boa luz. Entretanto, diante de qualquer vestígio de sombra ou local com pouca luz, a imagem costuma perder qualidade nas cores.

3. Desempenho

A memória de 4 GB do Galaxy A14 é uma grata surpresa, já que não é comum achar tanta RAM em um modelo deste segmento. Abrir vários aplicativos e abas ao mesmo tempo no Google Chrome nunca se tornou um empecilho para o seu desempenho, sempre trocando com fluidez entre as janelas.

CPU-Z mostrando as características de hardware do Galaxy A14 — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Por outro lado, o processador Exynos 850 de apenas 2 GHz apresentou engasgos de performance no uso de alguns aplicativos um pouco mais pesados, como o Instagram e o app de compras da Amazon. No entanto, é preciso dizer que todos os principais programas do Google e da Samsung instalados funcionam tranquilamente.

4. Tela

A tela, sem dúvidas, é um dos componentes mais contraditórios do aparelho, pois apesar de ter resolução Full HD+ e alta definição de 400 ppi (pontos por pixels) — dois itens difíceis de serem encontrados em um celular barato —, ela peca quando o usuário precisa usá-la em dias ensolarados. Com sol forte, é quase impossível ler o que está escrito, e isso pode indicar que o display tem um baixo índice de brilho máximo, aquele que é medido em nits. O site oficial, porém, não informa qual é esse número.

Tela do Galaxy A14 com brilho um pouco acima do médio e em local coberto apresenta boa leitura — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo

De resto, o painel IPS LCD, apesar de inferior ao OLED, dá conta do recado e apresenta uma imagem que agrada aos olhos, com boas cores, ótima definição e resolução. Sem dúvida, a resolução de 1080p e a alta taxa de ppi fazem a diferença de forma positiva.

5. Preço e disponibilidade

Quando o Galaxy A14 foi lançado, seu preço sugerido era de R$ 999, para a edição com 64 GB de armazenamento, e R$ 1.299, para a versão com 128 GB. Estes, aliás, ainda são os preços praticados pela loja virtual da Samsung. Contudo, o consumidor interessado poderá encontrar os modelos custando a partir de R$ 799 e R$ 852,72, respectivamente, no site das Americanas. O celular ainda é facilmente encontrado em outros pontos do comércio varejista, principalmente online.

6. Galaxy A14 tem NFC?

Muitas pessoas pensam que o Galaxy A14 brasileiro tem chip NFC, mas ele não tem. O engano é induzido por alguns sites de tecnologia que apontam a presença do recurso. No entanto, ele está disponível em certas versões do aparelho em mercados específicos. Assim, não há como usar o A14 para pagamentos por aproximação ou habilitar a recarga de cartões usados no transporte público, por exemplo.

Os principais aspectos positivos percebidos no Galaxy A14, após quase dois meses de uso, sem dúvida, são a autonomia da bateria, que pode durar facilmente mais de um dia; a tela, se for usada em ambiente interno; e a câmera tripla, que não compromete a qualidade das fotos e consegue entregar um bom resultado. Se essas são as características que o leitor procura em um aparelho, o A14 pode agradar. Também é preciso destacar o belo acabamento que a Samsung deu ao telefone.

Em contrapartida, o Galaxy A14 perde pontos em performance, quando o usuário tenta ler a tela em ambientes externos e na qualidade de áudio do alto-falante. O reconhecimento facial para desbloqueio do aparelho também falha mais do que ajuda, por isso, não é algo com que se possa contar. Por outro lado, a impressão digital funciona perfeitamente.

