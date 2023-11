Google Drive no Iphone: 5 dicas para usar o app no iOS

Os usuários do iPhone ( iOS ) podem ganhar ainda mais espaço de memória com o Google Drive , aplicativo que permite o armazenamento de arquivos na nuvem. A medida é útil para quem deseja economizar armazenamento local ou para quem não tem mais espaço interno no dispositivo da Apple . O Drive também é uma ótima alternativa para a organização de arquivos e permite o compartilhamento de pastas e links com diferentes endereços de e-mail, ativação de backup de fotos e vídeos e outras funcionalidades. A seguir, veja dicas para aproveita ao máximo a plataforma no sistema da iOS.

O Google Drive no iPhone pode ser melhor aproveitado através de recursos simples; confira — Foto: Getty Images

Como baixar o Google Drive no iOS

O aplicativo pode ser baixado na própria loja de aplicativos da Apple. Ao abrir a App Store, busque por “Google Drive” na barra de pesquisa e clique em “obter”. Após conectar com uma conta Google, é possível armazenar e compartilhar arquivos em formatos de documentos, apresentações, planilhas e até mesmo de formulários. Uma das facilidades do Google Drive é permitir que outras pessoas editem ou façam comentários em um único arquivo.

O aplicativo Google Drive pode ser baixado direto na Apple Store — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Ative o backup de fotos e vídeos no Google Drive

Por oferecer 15GB de espaço livre gratuitamente, o Google Drive é uma ótima opção para os usuários da Apple que já estão sem memória de armazenamento na nuvem. É possível fazer backup de imagens no próprio Google Drive, selecionando as opções Configurações> Backup> Fotos e vídeos. Será necessário dar permissão ao aplicativo para que o dispositivo tenha acesso aos arquivos de fotos e vídeos. Há ainda a opção de selecionar a qualidade da imagem para fazer backup das imagens com qualidade original.

Usuários de aparelhos iPhone também podem fazer backup de fotos, vídeos e outros arquivos no Google Drive — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Compartilhe arquivo com links no Google Drive

A facilidade de compartilhar arquivos de até 15 GB torna o Google Drive uma boa opção para muitos usuários com conta Google. Há duas maneiras de realizar esse compartilhamento. A primeira delas é abrir o Google Drive, escolher o arquivo já dentro do app, clicar nos seus três pontinhos e selecionar a primeira opção “Compartilhar” para adicionar os endereços de e-mails que terão acesso ao arquivo, seja para apenas visualizar, ou para editá-lo. Outra opção é a de clicar nos três pontinhos, mas ao invés de seguir com a opção “Compartilhar”, selecionar “Copiar link” para que o arquivo também seja enviado a outro usuário. Os mesmos procedimentos também podem ocorrer com as pastas dos arquivos.

No Google Drive para iPhone, usuários conseguem compartilhar links com facilidade — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Use o FaceID no Google Drive

Também é possível tornar os arquivos salvos no Google Drive ainda mais seguros com o FaceID. A segurança biométrica não fica disponível em dispositivos Android e é um diferencial interessante para quem usa aparelhos iOS. Para ativar a proteção no iPhone, entre nas configurações do Google Drive, clique em “Tela de privacidade” e ative a função. Algumas opções são a de limitar o tempo para autenticação do Face ID, seja de forma imediata ao abrir, ou após 10 segundos, ou 1 minuto e ainda após 10 minutos.

Face ID pode ser usado como camada extra de proteção dentro do Google Drive para iPhone — Foto: Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

Confira a memória usada no Google Drive

Há também a possibilidade de verificar o detalhamento do armazenamento no Google Drive. Dentro do aplicativo, clique nos três traços no canto superior e em “Armazenamento”. O usuário analisar quanto já foi utilizado de 15 GB. Essa opção garante melhor controle do uso da memória disponível no app. Para obter mais espaço, é possível assinar um dos planos do Google One.

Na falta de espaço de armazenamento no iPhone, usuários podem recorrer aos 15GB de memória disponibilizados pelo Google Drive — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

