Gostou de O Assassino, da Netflix? Veja 10 filmes que você também vai amar

O filme O Assassino, lançado na última sexta-feira (10) como exclusivo da Netflix , está em alta no streaming vermelho. O longa é dirigido por David Fincher, cineasta conhecido por dirigir obras integrantes que foram sucesso nas telonas, como Seven: 7 Pecados Mortais (1995), Clube da Luta (1999) e O Quarto do Pânico (2002). Todas essas obras estão em plataformas de streaming e aluguel, como Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video .

Mas além desses títulos de Fincher, há outras produções de suspense na mesma linha de O Assassino que são igualmente atraentes. Longas como Drive (2011) e Busca Implacável (2008) foram sucessos de público e crítica que ainda causam impacto no streaming. A seguir, você confere uma lista repleta de filmes de suspense e ação que estão na mesma sintonia de O Assassino. Em cada dica, há informações sobre elenco, enredo e onde maratonar.

O Assassino, longa de suspense noir, é estrelado pelo ator Michael Fassbender — Foto: Divulgação/Netflix

1. Seven: 7 Pecados Mortais (1995)

Seven foi uma das grandes novidades do suspense no cinema, fazendo o público até hoje gritar junto com Brad Pitt "o que tem na caixa?" ao fim do filme. O segundo filme de David Fincher, disponível no HBO Max, é estrelado por Brad Pitt (Babilônia), Morgan Freeman (Operação: Lioness), Gwyneth Paltrow (franquia Homem de Ferro) e Kevin Spacey (House of Cards).

Na trama, o experiente detetive William Somerset (Freeman) anda desiludido com seu trabalho. Ele conta com a ajuda de David Mills (Pitt), um jovem detetive de comportamento impulso, para desvendar uma série de assassinatos estranhos com relação aos sete pecados capitais da Bíblia. Seven possui nota 8,6 no IMDb e aprovação de 83% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes. Vale lembrar que o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Edição em 1996.

Freeman e Pitt interpretam dois investigadores que procuram um serial killer que mata de acordo com os sete pecados capitais — Foto: Reprodução/IMDb

2. O Quarto do Pânico (2002)

Antes de estrelar a franquia Crepúsculo, uma adolescente Kristen Stewart iniciava seu primeiro papel como protagonista em O Quarto do Pânico, ao lado da veterana Jodie Foster (O Silêncio dos Inocentes). O quinto filme de Fincher ainda conta com a presença de Forest Whitaker (Godfather of Harlem), Jared Leto (Morbius), Patrick Bauchau (Carnivale) e Dwight Yoakam (Cry Macho) no elenco. Pode ser alugado no Google Play Filmes e YouTube (R$ 5,90), Amazon Prime Video (R$ 6,90) e Apple TV+ (R$ 11,90).

A recém-divorciada Meg Altman (Foster) se muda para uma nova casa em Nova Iorque junto com sua filha Sarah (Stewart), uma menina de 11 anos que tem diabetes. A residência possui um quarto do pânico, um sistema de segurança onde elas possam ficar protegidas de intrusos. O aparato se torna útil, mas também uma prisão, quando um trio de assaltantes invadem a casa em busca de uma fortuna em títulos ao portador. O longa tem nota 6,8 no IMDb e aprovação de 76% no RT (Certificado Fresco).

Mãe e filha se refugiam em um quarto do pânico quando a casa delas é invadida por assaltantes — Foto: Reprodução/IMDb

3. Clube da Luta (1999)

A regra sobre "Não Falar do Clube da Luta" não caiu bem entre os cinéfilos, pois o quarto filme de David Fincher é, sem dúvidas, o mais celebrado de sua filmografia na cultura pop. Tanto que o filme está disponível no Prime Video, Netflix e Star+. Além do já citado Brad Pitt, estão no elenco Edward Norton (Glass Onion), Helena Bonham Carter (franquia Harry Potter), Jared Leto e o cantor Meat Loaf (The Rocky Horror Picture Show).

Edward Norton interpreta um homem, cujo nome não é mencionado, que sofre de insônia. Insatisfeito com sua vida e trabalho, ele recorre a grupos de terapia para ouvir o sofrimento alheio e se sentir menos amargurado. Até que, durante uma viagem, ele conhece um vendedor de sabonetes chamado Tyler Durden. O novo amigo lhe apresenta um mundo onde a violência e a subversão andam lado a lado. O longa tem nota 8,8 no IMDb e aprovação de 79% no Rotten Tomatoes.

Clube da Luta é um dos filmes de David Fincher mais celebrados na cultura pop — Foto: Reprodução/IMDb

4. Colateral (2004)

Colateral pode não ter sido feito por David Fincher, mas ainda sim apresenta um enredo intrigante e não menos violento. A obra do diretor Michael Mann (Ferrari), disponível no HBO Max, é estrelada pelos astros Tom Cruise (Top Gun: Maverick), Jamie Foxx (Clonaram Tyrone), Jada Pinkett Smith (franquia Matrix), Mark Ruffalo (Toda Luz que Não Podemos Ver), e Javier Bardem (live action de A Pequena Sereia).

Max Durocher (Foxx) é só mais um taxista operando de madrugada. A rotina muda quando ele faz a corrida de Vicent (Cruise), um homem misterioso que pede para Max dirigir para vários locais. Inicialmente o taxista concorda, achando que o passageiro é um empresário, mas logo descobre que, na verdade, está fazendo o papel de motorista pessoal para um assassino perigoso. No IMDb, o filme tem nota 7,5, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 86% (Certificado Fresco).

Jamie Foxx interpreta um taxista que, sem saber, dá carona a um assassino de aluguel — Foto: Reprodução/IMDb

5. A Identidade Bourne (2002)

Um homem desmemoriado (Damon) é encontrado no Mar Mediterrâneo com dois ferimentos à bala e um código tatuado em seu corpo. Após recobrar a consciência, ele vai até o cofre onde deve inserir a numeração e descobre um passaporte com sua foto e o nome Jason Bourne. Quando agentes da CIA querem matá-lo a qualquer custo, Jason deve correr contra o tempo para descobrir sua real identidade. O primeiro filme da franquia tem nota 7,8 no IMDb e aprovação de 84% (Certificado Fresco) no RT.

Um homem desmemoriado deve correr contra o tempo para descobrir sua real identidade — Foto: Reprodução/IMDb

6. O Profissional (1995)

O Profissional foi o primeiro filme da atriz Natalie Portman, que contracenou ao lado do veterano franco-marroquino Jean Reno (Missão Impossível). A obra do diretor francês Luc Besson (Colombiana) pode ser vista no Prime Video e Netflix. Estão no elenco Gary Oldman (Slow Horses), Danny Aiello (Faça a Coisa Certa), Michael Badalucco (O Desafio) e Maïwenn (O Quinto Elemento).

Leon (Reno) é um ítalo-americano que atua como assassino de aluguel para o mafioso Tony (Aiello). Ele é vizinho de Mathilda (Portman), uma garota de 11 anos negligenciada pela madrasta e o pai criminoso. Mas quando seus familiares são assassinados pelo policial corrupto Norman Stansfield (Oldman), Leon se torna a única pessoa a quem Mathilda pode pedir ajuda — seja com moradia ou na vingança contra Stansfield. O filme tem nota 8,5 no IMDb e aprovação de 74% (Certificado Fresco) no RT.

A pequena Natalie Portman ao lado de Jean Reno em O Profissional — Foto: Reprodução/IMDb

7. Os Suspeitos (2013)

Hoje cultuado mundialmente graças a filmes como Duna (2021) e Blade Runner 2049 (2017), o cineasta canadense Denis Villeneuve teve em Os Suspeitos sua primeira obra de alcance comercial em Hollywood. A trama pode ser vista no Prime Video e Netflix. Estão no elenco Hugh Jackman (Deadpool 3), Jake Gyllenhaal (Donnie Darko), Viola Davis (A Mulher Rei), Terrence Howard (Homem de Ferro), Paul Dano (Batman), Maria Bello (Gente Grande), entre outros.

O casal Keller (Jackman) e Grace Dover (Bello) entram em desespero quando sua filha de 6 anos desaparece misteriosamente junto com uma colega. As suspeitas caem sobre Alex Jones (Dano), um homem com problemas mentais. Keller desconfia que o detetive do caso, Loki (Gyllenhaal), age de forma displicente ao liberar Jones por falta de provas. Alterado, o pai decide fazer justiça com as próprias mãos. As médias do filme são de 8,1 no IMDb e aprovação de 81% no RT (Certificado Fresco)

Os Suspeitos, disponível na Netflix e Prime Video, é estrelado por Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal — Foto: Divulgação/Paris Filmes

8. Busca Implacável (2008)

A trilogia Busca Implacável transformou o ator Liam Neeson, antes conhecido por dramas como A Lista de Schindler (1993) e Gangues de Nova Iorque (2002), em um astro de ação. Conhecido pelo monólogo (que virou meme) "Eu vou te encontrar e eu vou te matar", o primeiro filme da franquia pode ser visto no Star+. Estão no elenco Maggie Grace (A Escolha), Famke Janssen (X-Men - O Filme), Katie Cassidy (Click), além de Pierre Morel (B13 - 13º Distrito) na direção.

Bryan Mills (Neeson) é um ex-agente divorciado que ama a filha adolescente Kim (Grace), de 17 anos. Ela convence o pai a assinar uma autorização para uma viagem à Paris com uma amiga. Mas ao chegar lá, Kim é sequestrada por um grupo de tráfico humano. Quando fica sabendo do ocorrido, Bryan vai sozinho à França para matar cada um dos sequestradores

Busca Implacável ficou conhecido pelo monólogo de Liam Neeson no telefone, onde o personagem avisa que vai matar os sequestradores da filha — Foto: Divulgação/Star+

9. Drive (2011)

Em Drive, o ator Ryan Gosling está longe de ser o Ken carismático de Barbie, encarnando aqui um criminoso soturno e enigmático. Baseado no livro homônimo de James Sallis, o suspense do diretor Nicolas Winding Refn (The Neon Demon) está disponível na Netflix. Gosling atua ao lado de Oscar Isaac (A Vida em Si), Bryan Cranston (Breaking Bad), Carey Mulligan (Bela Vingança), Ron Perlman (Monster Hunter), entre outros.

Gosling interpreta um lacônico motorista que, de dia, trabalha como mecânico e dublê, mas à noite, é piloto de fuga para criminosos. Na oficina onde trabalha ele conhece Irene Gabriel (Mulligan), uma dona de casa que mora vizinho à sua casa. A vida de Irene e seu filho correm perigo quando Standard (Isaac), seu marido e ex-presidiário, é perseguido por criminosos. Quando decide ajudá-los, o motorista revela um lado altruísta, mas não menos violento e frio. Possui nota 7,8 no IMDb e 93% no RT (Certificado Fresco).

Ryan Golsing interpreta um motorista que decide ajudar uma vizinha perseguida por criminosos — Foto: Reprodução/IMDb

10. Marcas da Violência (2005)

Viggo Mortensen (trilogia Senhor dos Anéis), Maria Bello, William Hurt (O Incrível Hulk) e Ed Harris (O Show de Truman) estão neste drama de ação dirigido por David Cronenberg (A Mosca). A obra é uma adaptação da HQ homônima da dupla John Wagner e Vince Locke. Marcas da Violência está disponível no HBO Max.

Tom Stall (Mortensen) é um simples dono de restaurante e pai de família que vira um herói na cidade onde vive após reagir e matar dois assaltantes em seu estabelecimento. O ato chama atenção de Carl Fogarty (Harris), um chefe do crime organizado que diz ter sido prejudicado por Stall, alegando que o "herói" na verdade é um mafioso foragido. Agora, resta a Tom resolver problemas pendentes do seu passado. O drama possui aprovação de 88% no Rotten e nota 7,4 no IMDb

Após ser visto como herói local em sua cidade, Tom Stall é procurado por mafiosos que alegam que o conhecem — Foto: Reprodução/JustWatch

