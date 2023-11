Gostou de The Office? Veja 10 séries no estilo mocumentário para maratonar

Para quem é fã do show e está buscando títulos com narrativas parecidas, o TechTudo mostra uma lista de 10 séries no estilo mocumentário que valem a pena maratonar. Indo de obras como Jury Duty (Amazon Prime Video) até Abbott Elementary (Star+), a seleção está recheada de comédias inteligentes. Confira!

Abbott Elementary (Star+) é uma série de comédia em formato mocumentário com episódios de pouco mais de vinte minutos — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Original do Freevee, Jury Duty é uma série de comédia criada por Lee Eisenberg (Bons Meninos) e Gene Stupnitsky (Que Horas Eu Te Pego?). Lançada em 2023, ela acompanha o dia a dia de um júri durante um julgamento nos EUA. O processo, no entanto, é inteiramente armado e todos os presentes são atores, com exceção de um único homem: Ronald Gladden, um cidadão comum que não faz ideia de que tudo ali é fictício.

Sucesso na pequena plataforma (um serviço gratuito da Amazon, disponível apenas nos EUA e no Reino Unido), a série foi levada posteriormente para o Amazon Prime Video. Indicada a quatro categorias do Emmy 2023, incluindo a de Melhor Série de Comédia, ela conta com James Marsden (Sonic 2), que interpreta a si mesmo na trama. Bem recebida pelo público e pela crítica, Jury Duty tem nota 8,3 no IMDb e 81% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes.

Em Jury Duty (Amazon Prime Video) todos são atores com exceção de Ronald Gladden — Foto: Reprodução/IMDb

2. What We Do In The Shadows

Comédia de terror que já conta com 5 temporadas, What We Do In The Shadows é uma série de 2019 criada por Jemaine Clement (Flight of the Conchords) para o canal FX. Baseada no filme de mesmo nome, a produção segue os passos de um curioso grupo de criaturas que mora em Staten Island: os vampiros Nandor, Laszlo, Nadja, Colin e o guardião Guillermo.

Disponível no Star+, a série é protagonizada por Matt Berry (Toast of London), Natasia Demetriou (Batalha das Flores), Kayvan Novak (Fonejacker), Mark Proksch (Better Call Saul) e Harvey Guillénem (Besouro Azul). Indicada ao Emmy de Melhor Série de Comédia em 2020 e 2022, a produção tem 97% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 8,6 do público no IMDb.

What We Do In The Shadows (Star+) é co-produzida por Taika Waititi, que também co-criou o filme na qual a série foi inspirada — Foto: Reprodução/IMDb

3. Trailer Park Boys

Comédia besteirol baseada em um filme de mesmo nome, Trailer Park Boys é uma série criada por Mike Clattenburg (Black Jesus) e lançada em 2001. Composta por sete temporadas iniciais, além de outras cinco produzidas pela Netflix, graças a um revival em 2014, a produção acompanha a vida dos habitantes de um parque de trailers de Summerville, EUA. No centro da narrativa estão três amigos trambiqueiros que moram no local e estão sempre se metendo em encrencas.

Muito popular no Canadá, a série conquistou um público fiel, que fez com que ela se desdobrasse em um spin-off, uma série animada e diversos filmes e especiais. Estrelada por Mike Smith (Campeões), Robb Wells (Swearnet: O Filme) e Jonh Paul Tremblay (Um Caminho para Virginia), ela tem nota 8,5 dos fãs no IMDb, onde foi descrita por um usuário como um show “completamente original, brilhantemente escrito, lindamente atuado”.

Trailer Park Boys (Netflix) é uma série de comédia bastante cultuada pelos fãs do gênero — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Criada e protagonizada por Quinta Brunson (Quinta vs. Everything), Abbott Elementary é uma sitcom da ABC já renovada para sua terceira temporada. Disponível no Brasil pelo Star+, a trama mostra o dia a dia de uma escola pública e majoritariamente negra da Filadélfia, onde um grupo de professores precisa lidar com a falta de recursos e a má administração da instituição, além de seus próprios problemas pessoais.

Co-estrelada por Tyler James Williams (Todo Mundo Odeia o Chris) e Sheryl Lee Ralph (Mudança de Hábito 2), a série venceu três prêmios Emmy em 2022, incluindo o de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia para Lee Ralph. Atualmente com 35 episódios lançados, o show tem 99% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,2 do público no IMDb.

Tyler James Williams e Quinta Brunson protagonizam alguns dos professores da escola Abbott Elementary (Star+) — Foto: Reprodução/IMDb

5. The Comeback

Co-criada e estrelada por Lisa Kudrow (Friends), The Comeback é uma comédia dramática da HBO. Composta por duas temporadas, uma lançada em 2005 e outra em 2014, a série gira em torno de Valerie, uma ex-atriz de televisão de pequeno sucesso. Desesperada para voltar ao show business e seguir com sua careira, ela contrata uma equipe para segui-la e mostrar seus esforços para conseguir o papel em uma nova sitcom.

Indicada quatro vezes ao Emmy, a produção é co-estrelada por Robert Michael Morris (Running Wilde) e Lance Barber (Young Sheldon), mas conta com participações especiais que vão de Conan O'Brien (Late Night with Conan O'Brien) a RuPaul (RuPaul's Drag Race). Disponível no HBO Max, a série tem 73% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,1 dos fãs no IMDb.

The Comeback (HBO Max) foi criada por Lisa Kudrow em parceria com Michael Patrick King, ex-produtor executivo de Sex and the City — Foto: Reprodução/IMDb

6. Modern Family

Série de comédia da ABC lançada em 2009, Modern Family é uma produção criada por Christopher Lloyd (Frasier) e Steven Levitan (Reboot). Composta de onze temporadas, a obra acompanha o dia a dia da família liderada por Jay Pritchett (Ed O'Neill); um grupo bastante peculiar, que se divide entre a casa do patriarca, de sua filha Claire (Julie Bowen) e de seu filho Mitchell (Jesse Tyler Ferguson).

Disponível no Star+, a série conta com Ty Burrell (Madrugada dos Mortos), Eric Stonestreet (Uma Ladra Sem Limites) e Sofia Vergara (Belas e Perseguidas) no elenco. Fenômeno mundial, o título ganhou versões no Chile, Grécia e Irã, além de ter vencido diversas premiações, incluindo o Emmy de Melhor Série de Comédia. Muito bem recebida pelo público e pela crítica, Modern Family tem 85% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,5 dos fãs no IMDb.

Modern Family (Star+) foi uma série de comédia de sucesso do canal ABC — Foto: Reprodução/IMDb

7. American Vandal

Produção original da Netflix, American Vandal é uma série criada por Dan Perrault e Tony Yacenda – parceiros de escrita que também criaram o mocumentário Players. Título que se propõe a ser uma paródia de documentários de true crime, o show acompanha um grupo de alunos que decide investigar se um garoto expulso do colégio é realmente o responsável pelos atos de vandalismo locais.

Lançada em 2018, a série foi cancelada após duas temporadas, mesmo tendo chamado atenção da mídia e sido homenageada com o prêmio Peabody. Estrelada por Tyler Alvarez (Eu Nunca…), Jimmy Tatro (A Máquina do Crime) e Griffin Gluck (Crush à Altura), a obra tem 98% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 8,1 dos fãs no IMDb.

American Vandal (Netflix) é uma série que parodia produções de gênero true crime — Foto: Reprodução/IMDb

8. Segura a Onda

Sitcom da HBO, Segura a Onda (em inglês, Curb Your Enthusiasm) é uma produção de Larry David, autor, co-criador e produtor-executivo de Seinfeld. Lançada em 2000, a série é protagonizada pelo próprio Larry, que faz uma versão de si mesma pouco fiel à realidade, em que precisa lidar com os pequenos incidentes da sua vida pós-Seinfeld.

Inicialmente com oito temporadas, o show teve um retorno em 2017, outro em 2020 e atualmente se encaminha para a sua 12ª season. Indicada mais de 20 vezes ao Emmy, a produção tem 92% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 8,8 do público no IMDb. Segura a Onda está disponível no HBO Max.

A sétima temporada de Segura a Onda (HBO Max) reuniu os quatro protagonistas de Seinfeld como convidados especiais — Foto: Reprodução/IMDb

9. No Xadrez

Produção britânica cancelada após uma temporada, No Xadrez é uma sitcom criada, co-escrita e co-dirigida por Catherine Tate (The Catherine Tate Show). Original da Netflix, a série acompanha o dia a dia das detentas e dos profissionais de uma fictícia prisão feminina do Reino Unido, quando a diretora da instituição decide apresentar um musical estrelado pelas prisioneiras.

Além de Catherine Tate, que interpreta seis personagens diferentes na trama, o show é co-estrelado por Christian Brassington (Poldark) e Cheryl Fergison (Famous, Rich and Hungry). Com apenas seis episódios, o título dividiu opiniões, sendo avaliado com nota 6,4 pelo público no IMDb e apenas 18% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

No Xadrez (Netflix) tambéme teve uma baixa pontuação no Metacritic, alcançando apenas 38 de Metascore — Foto: Reprodução/IMDb

10. High School Musical: A Série: O Musical

Comédia dramática teen, High School Musical: A Série: O Musical é uma série criada por Tim Federle (Apresentando, Nate) para o Disney+. Lançada em 2019, ela faz parte da franquia High School Musical e segue os passos de um grupo de alunos que estudam na escola onde os filmes da trilogia foram rodados e que se prepara agora para fazer um musical da produção.

Responsável por evidenciar a carreira da atriz Olivia Rodrigo (Bizaardvark), o show conta com Joshua Bassett (A Irmã do Meio) e Sofia Wylie (A Escola do Bem e do Mal) no elenco. Vencedor do GLAAD Media Award na categoria de Melhor Programa para Crianças e Família, o título foi encerrado após quatro temporadas, uma série spin-off e dois especiais. Bastante aclamado, ele tem 87% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,1 dos fãs no IMDb.

High School Musical: A Série: O Musical (Disney+) deu origem a uma série spin-off sobre os bastidores da trama chamada de High School Musical: A Série: O Musical: Cante Com A Gente — Foto: Reprodução/IMDb

Bônus: Parks And Recreation

Um clássico quando o assunto são mocumentários, Parks And Recreation é uma série de comédia política da NBC. Criada por Greg Daniels (The Office) e Michael Schur (The Good Place), ela gira em torno de Leslie Knope (Amy Poehler), a vice-diretora do Departamento de Parques e Recreação de Pawnee, Indiana. Disposta a apoiar sua cidade, Leslie decide ajudar uma enfermeira local a transformar um canteiro de obras abandonado em um parque comunitário. O problema é que, mesmo parecendo simples, o serviço se desdobra em inúmeras dificuldades e processos burocráticos.

Co-estrelada por Rashida Jones (Silo), Aziz Ansari (Master of None), Nick Offerman (The Last of Us) e Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia), a produção de 2015 teve sete temporadas. Considerado pelo The Guardian um dos 100 melhores programas de TV do século XXI, a trama tem 93% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 8,6 do público no IMDb. Até a publicação desta matéria, a série não está disponível em nenhum streaming no Brasil.

Série Bônus: Parks And Recreation foi indicada duas vezes ao Emmy de Melhor Série de Comédia — Foto: Reprodução/IMDb

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video