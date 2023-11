Headset gamer: 6 modelos a partir de R$ 95 no Esquenta Black Friday Amazon

Headset Gamer pode ser encontrado com até 31% de desconto no Esquenta Black Friday Amazon . O acessório é procurado por consumidores que desejam experiência sonora imersiva durante jogos, com recursos como isolamento acústico e compatibilidade com diversos aparelhos. O ELG Saphyr, por exemplo, é um modelo barato que está em oferta, de R$ 106 por R$ 95 . Gamers vão curtir o LED azul junto ao som estéreo de alta definição, que não pede instalação de software externo.

Xbox e PlayStation estão bem representados na lista pela HyperX, que dispõe de modelos licenciados e em cores personalizadas. O CloudX Stinger Core preto e verde, indicado para os consoles da Microsoft, está 25% mais barato, de R$ 198 por R$ 149. Já o HyperX Cloud Stinger Core 2 branco, que combina com o console de última geração da Sony, é vendido de R$ 379 por R$ 259 — corte de 31%. Confira a seguir 6 headsets gamer em oferta na Amazon. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Esquenta Black Friday Amazon: headsets gamer estão com desconto de até 31% — Foto: Divulgação/ELG

O ELG Saphyr oferece uma experiência de áudio de alta definição e imersiva, sem a necessidade de software adicional, o que pode ser interessante para iniciantes. Conforme as especificações, o item possui potência de 50W e drivers dinâmicos de 50 mm, sendo capaz de proporcionar graves mais intensos com vibrações reduzidas, deixando, assim, o áudio com qualidade mais limpa. A decoração em LED azul complementa a atmosfera gamer, enquanto o design over-ear isola eficazmente os ruídos externos, permitindo que você se concentre totalmente em suas sessões de jogo.

A construção ultraleve oferece conforto extra mesmo durante longas sessões e partidas. O design conta com arcos acolchoados e personalizáveis que se adaptam a cada usuário. O produto também acompanha microfone omnidirecional flexível e de alta sensibilidade. Além disso, o ELG Saphyr conta com conexão USB com cabo de 1,8 metro e compatibilidade com P3, além de atender a consoles de videogames. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, ele está em oferta por R$ 95.

Prós: confortável, custo-benefício e fácil conexão

confortável, custo-benefício e fácil conexão Contras: usuários relatam que a construção é frágil

2. ELG Gamer Tyson – de R$ 122 por R$ 101

O ELG Gamer Tyson é mais um modelo de headset que se destaca pelo alto desempenho e pelo baixo custo-benefício. Ele possui driver de 40 mm com 40W de potência, oferece som estéreo de alta definição sem uso de software e conta com controle multifuncional no cabo e microfone omnidirecional retrátil de alta sensibilidade.

Em questão de design, a marca ressalta que a construção ultra leve do headset proporciona conforto extra durante horas prolongadas. O fone acompanha cabo USB 2.0 com 1,8 metro, e a fabricante garante compatibilidade com PS4, PS5, PCs e notebooks. Na Amazon, o modelo preto com detalhes em vermelho pode ser encontrado com desconto de 17%, a R$ 101.

Prós: custo-benefício; não necessita de software

custo-benefício; não necessita de software Contras: consumidores relatam que o cabo é frágil

3. HyperX CloudX Stinger Core (Preto/Verde) — de R$ 198 por R$ 149

O HyperX CloudX Stinger Core é um headset otimizado para consoles Xbox e também licenciado pela Microsoft. Segundo as especificações, o fone traz drivers de 40 mm com graves aprimorados, o que garante maior imersão durante as partidas. A haste para a cabeça personalizável é confeccionada em aço, e os protetores de ouvidos são revestidos para manter o conforto mesmo durante horas de uso.

O headset ainda conta com microfone com tecnologia de cancelamento de ruídos, o que deixa a comunicação entre os usuários mais fluida e sem interrupções. Como a haste é ajustável, ela pode ser reposicionada da forma como o usuário preferir. Além disso, com os controles de mídia, é possível mutar o microfone de forma prática sem precisar acessar as configurações do videogame. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, compradores destacaram de forma positiva o isolamento de ruído e a captação do microfone, porém alguns se queixam da falta de conforto da construção. O modelo pode ser visto no Esquenta Black Friday 25% mais barato, a R$ 149.

Prós: custo-benefício; isolamento satisfatório de ruído; boa captação do microfone; licenciado pela Xbox

custo-benefício; isolamento satisfatório de ruído; boa captação do microfone; licenciado pela Xbox Contras: usuários comentam que o fone poderia ser mais confortável

O Havit HV-H2232d Rosa é uma boa opção para quem busca por opção colorida, além de versatilidade e conforto. Isso porque ele é compatível com vários dispositivos, como smartphones, PCs e com as linhas de consoles Xbox One e PS4. Conforme as especificações, o hardware garante drivers potentes de 53 mm e conectividade cabeada de 1,7 m via entrada de 3,5 mm. A confecção do acessório promete uma construção à prova de desgaste e resistência a arranhões.

Em questão de design, o HV-H2232d conta com formato circumaural, além de visual inteiramente rosa. Além disso, o item acompanha microfone flexível com espuma: recurso que filtra o barulho externo para não comprometer o áudio. O modelo pode ser encontrado 17% mais barato, de R$ 223 por R$ 180. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o microfone é removível e atestam a boa eficiência dos alto-falantes para jogos, mas há comentários de usuários sobre o microfone não ser reconhecido algumas vezes.

Prós: microfone removível; cor diferenciada

microfone removível; cor diferenciada Contras: alguns usuários comentam que o microfone não é reconhecido em certos momentos

5. HyperX Cloud Stinger Core 2 (Branco) — de R$ 379 por R$ 259

Licenciado pela PlayStation, o HyperX Cloud Stinger 2 Core é um modelo interessante para quem procura um headset imersivo e de alto desempenho. O periférico é revestido em plástico e com controles deslizantes em aço para maiores resistência e durabilidade. Já seu microfone com fio conta com cancelamento de ruído, recurso que melhora a captação do áudio ao isolar sons externos e outras interferências.

O modelo promete áudio claro e surround, além de sistema antirruído e função mudo. Uma das principais características é a leveza: 260 gramas. Além disso, possui alças com regulagem de altura e é dobrável. O item pode ser adquirido com 31% de desconto, de R$ 379 por R$259. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores elogiaram o peso do produto e a claridade do som, porém alguns escreveram que o isolamento acústico poderia ser melhor.

Prós: leve; som claro; design moderno; licenciado pela PlayStation

leve; som claro; design moderno; licenciado pela PlayStation Contras: compradores comentam que o isolamento acústico poderia ser melhor

6. HyperX Cloud Revolver — de R$ 645 por R$ 479

O HyperX Cloud Revolver é um headset universal compatível com todas as plataformas. O produto chama a atenção pelos seus potentes drivers direcionais de 50 mm, posicionados paralelamente aos ouvidos, fornecendo um som vibrante e graves aprimorados. Além disso, o item conta com certificação Discord e é compatível com sistemas Windows e macOS por meio de entrada 3,5 mm.

Um dos destaques fica para o revestimento do produto, fabricado em aço de alta estabilidade, o que confere maior durabilidade e menos desgaste. Além disso, possui microfone removível com cancelamento de ruído, palco sonoro ideal para FPS, som surround 7.1 virtual, drivers direcionais de 50 mm e espumas de viscoelástico. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o modelo pode ser adquirido com 26% de desconto, de R$ 645 por R$ 479.

Prós : estrutura em aço; palco sonoro ideal para FPS; som surround 7.1 virtual

: estrutura em aço; palco sonoro ideal para FPS; som surround 7.1 virtual Contras: compradores relatam desconforto em longas horas de uso

