iPhone 15: veja motivos para comprar e para não comprar o celular da Apple

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus são os modelos mais recentes da linha de celulares básica da Apple . Os aparelhos podem ser encontrados no site da fabricante por a partir de R$ 7.299 e R$ 8.299, respectivamente, e com valores ainda mais baixos no varejo online. Entre os principais atrativos dos modelos estão a chegada da Dynamic Island, até então disponível apenas na linha Pro da geração anterior, a câmera com maior resolução e a adoção do conector USB-C. Por outro lado, a tela dos modelos pouco evoluiu, e o desempenho das versões 15 Pro e Pro Max é muito superior.

Para que você possa fazer uma compra consciente e de acordo com as suas necessidades, o TechTudo listou cinco motivos para comprar e quatro motivos para não comprar os iPhones 15 e 15 Plus. Confira a seguir e avalie se vale a pena investir na nova geração do celular da Apple.

[Unboxing] iPhone 15: veja detalhes do novo celular da Apple

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

MOTIVOS PARA COMPRAR O IPHONE 15

1. Vem com Dynamic Island

A Dynamic Island (ou Ilha Dinâmica, em português) é um recurso que permite acessar notificações e atividades de aplicativos na parte superior da tela. Até então disponível somente no iPhone 14 Pro, a Ilha Dinâmica substitui o tradicional notch por um recorte no formato de pílula. Assim, não há uma “zona morta” — diferente dos furos para câmeras frontais do Android —, sendo possível obter um maior aproveitamento de tela.

Além disso, a Dynamic Island também agiliza o acesso a outros recursos. Os usuários conseguem controlar a reprodução de músicas com um único toque sobre o entalhe, por exemplo. Sem o recurso, seria preciso abrir o aplicativo de streaming para pausar, avançar ou retornar faixas.

O recorte ainda abriga outras informações essenciais, como as Atividades Ao Vivo. Quando você está aguardando um motorista de Uber, por exemplo, os detalhes são exibidos de maneira resumida na Dynamic Island. Ao tocar sobre o entalhe, o celular exibirá mais detalhes da viagem mesmo com o app minimizado.

Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Melhor câmera da linha básica até agora

O iPhone 15 vem com um sistema de câmera dupla de 48 MP e abertura ƒ/1.6 na parte traseira. Esta é uma grande melhoria em relação às câmeras de 12 MP do iPhone 14, e permite fazer registros com resolução até quatro vezes maior.

Apesar de o iPhone 15 não ter um sensor telefoto, a Apple afirma que os usuários poderão desfrutar de um zoom de 2x com “qualidade ótica”. Isso é possível graças ao sensor quad-pixel da lente ultra-angular. Assim, é quase como se houvesse uma terceira câmera no celular.

Outra novidade interessante é que a câmera do iPhone agora é capaz de ativar o modo retrato automaticamente, de forma que não é mais preciso trocar para a modalidade em questão para tirar fotos com fundo desfocado. Você pode mudar o foco de uma pessoa para outra, mesmo depois do clique, já que o o iPhone 15 captura informações de profundidade automaticamente.

iPhone 15 vem com arranjo duplo de 48 MP — Foto: Apple/Divulgação

3. USB-C nativo

Outro ponto bastante positivo é a chegada da entrada USB-C nos celulares da Apple. A fabricante, que até pouco tempo usava o padrão Lightning, se rendeu ao conector para se adequar à nova legislação da União Europeia, que impõe o USB-C como padrão oficial.

Com a novidade, o iPhone 15 se torna compatível com uma ampla gama de acessórios, incluindo carregadores, cabos e periféricos. Ou seja, o mesmo cabo que carrega o seu iPad pode agora recarregar o seu celular. Você também pode usar o carregador de um celular Android no iPhone 15, já que a própria Apple garantiu que isso não danifica o celular.

iPhone 15 e Airpods com entrada USB-C — Foto: Divulgação/Apple

4. Processador melhor que o do iPhone 14

O iPhone 15 é equipado com o chip A16 Bionic, que é 40% mais rápido que o A15 Bionic, do iPhone 14. Em outras palavras, o aparelho oferece um desempenho mais fluido em aplicativos, tarefas do dia a dia e até em jogos pesados. O componente também proporciona maior duração da bateria, pois oferece melhor eficiência energética.

Chip A16 Bionic também está nos modelos do iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

5. Preço similar ao do iPhone 14

O iPhone 15 foi lançado no Brasil com preços a partir de R$ 7.299 — valor muito parecido com o do iPhone 14, que, na época do lançamento, custava R$ 7.599. Isso torna o aparelho uma opção mais acessível que os modelos Pro da mesma linha, que neste momento custam a partir de R$ 7.800. Logo, se você quer ter acesso às últimas novidades da Apple na linha de smartphones, pode ser uma boa apostar no iPhone 15.

Preços lançamento do iPhone 14 e do iPhone 15 são semelhantes — Foto: Reprodução/Apple

MOTIVOS PARA NÃO COMPRAR O IPHONE 15

1. Tela parecida com a dos modelos anteriores

A tela OLED do iPhone 15 é muito parecida, por exemplo, com a do iPhone 14. Isso porque ambas têm 6,1 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz. A diferença entre as duas está na resolução: são 2.556 x 1.179 pixels no iPhone 15, contra 2.532 x 1.170 pixels no iPhone 14.

Tela do iPhone 15 tem 6,1 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

2. Modelos Pro têm desempenho bem superior

A linha Pro do iPhone 15 é equipada com o chip A17 Pro, que é mais poderoso que o A16 Bionic, presente nos modelos mais básicos. O novo processador da Apple conta com CPU 10% mais eficiente. Ela tem seis núcleos, sendo dois de desempenho e quatro de eficiência. Há ainda uma GPU de seis núcleos, que está 20% mais rápida, e um novo Neural Engine, que é capaz de executar quase 35 trilhões de operações por segundo com 16 núcleos.

Além disso, o A17 Pro também tem tecnologia ray tracing. O recurso proporciona gráficos mais fluidos e a iluminação mais fiel, sendo especialmente interessante durante a execução de jogos. Segundo a Apple, o processador é capaz de produzir gráficos em alta resolução com um consumo de energia muito mais baixo, de modo a gastar menos bateria.

iPhone 15 vem com chip A17 — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

2. Câmera inferior à dos modelos Pro

O iPhone 15 tem uma câmera traseira dupla de até 48 MP. No entanto, o modelo Pro oferece uma experiência ainda mais avançada em seu conjunto fotográfico. São três câmeras: uma grande-angular de 48 MP com abertura ƒ/1.78; uma ultra-angular de 12 MP com abertura ƒ/2.2; uma teleobjetiva com zoom de 3x e 12 MP na versão Pro, ou uma teleobjetiva com zoom de 5x e 12 MP no modelo Pro Max. Logo, se você pretende tirar fotos de objetos distantes com maior qualidade, é interessante investir um pouco mais dinheiro e adquirir um dos modelos profissionais.

iPhone 15 Pro possui três câmeras traseiras — Foto: Divulgação/Apple

3. USB-C mais lento que o dos modelos Pro

O iPhone 15 tem porta USB-C em todos os modelos, mas apenas os modelos Pro oferecem velocidades de carregamento mais rápidas. Os modelos 15 e 15 Plus são compatíveis com USB 2.0, com velocidade máxima de 480 Mbit/s. Os modelos Pro, por outro lado, são compatíveis com USB 3.2, que oferece velocidade máxima de 10 Gbps. Dessa forma, os modelos Pro são recarregados até 20 vezes mais rápido que os modelos convencionais.

Cabo de carregamento USB-C do Apple Watch — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Gostou do produto? Compre aqui usb-c iPhone 15 (128 GB) R$ 7.299,00 IR À LOJA R$ 6.569 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPhone 15 (128 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. usb-c iPhone 15 (128 GB) R$ 7.299,00 IR À LOJA usb-c iPhone 15 (128 GB) R$ 6.569 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui tela maior iPhone 15 Plus (128 GB) R$ 8.299,00 IR À LOJA R$ 8.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPhone 15 Plus (128 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela maior iPhone 15 Plus (128 GB) R$ 8.299,00 IR À LOJA tela maior iPhone 15 Plus (128 GB) R$ 8.299 IR À LOJA

Com informações de Apple, Tom'sGuide e USAToday