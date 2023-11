Kleber Mendonça Filho: veja 6 filmes do diretor para assistir online

O diretor Kleber Mendonça Filho vem se destacando nos últimos anos como um dos maiores cineastas brasileiros da atualidade, contribuindo intensamente para a cultura cinematográfica do país. Conhecido por filmes aclamados, como Bacurau e Aquarius, seu trabalho se destaca por trazer recortes detalhados da dinâmica social brasileira, além de críticas que refletem sobre questões de desigualdade, o papel do cinema e as relações humanas.

Grande parte de sua filmografia, presente em diversas plataformas de streaming, como Netflix e Globoplay, se destaca nas premiações internacionais e entre a crítica especializada, alavancando a cultura brasileira para o mundo. Por isso, o TechTudo preparou uma lista com seis trabalhos do diretor Kleber Mendonça Filho, focando em sua repercussão positiva. Confira!

Aquarius teve sua primeira exibição mundial na 69° edição do Festival de Cannes — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Aquarius (2016)

Dedicado a dar destaque à especulação imobiliária e às relações humanas, o enredo desse drama acompanha Clara Bragança (Sônia Braga), uma viúva de 65 anos e crítica musical aposentada, que luta para salvar seu apartamento e o condomínio à beira mar, em Recife, da demolição de uma construtora gananciosa.

Presente nos catálogos da Netflix e Globoplay e indicado a diversos prêmios internacionais, como o Independent Spirit Awards, César e o Prêmio Platino, Aquarius foi um enorme sucesso entre o público e a imprensa especializada. No IMDb, a produção nacional tem nota 7,4, com base em 21 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Mendonça Filho conquistou 97% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Aquarius é um dos grandes sucessos do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Vinil Verde (2004)

Esse curta-metragem de drama e suspense, disponível no Mubi, é uma adaptação de uma fábula infantil russa intitulada Luvas Verdes. A trama acompanha uma garotinha (Gabriela Souza) que recebe de presente da mãe (Verônica Alves) uma caixa de vinis coloridos. Contudo, ela é proibida de escutar o disco verde, o que atiça ainda mais a curiosidade da menina.

Com roteiro assinado por Kleber Mendonça Filho e Bohdana Smyrnova, a produção participou do Festival de Brasília e do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Apesar de pouco conhecido fora do circuito cinéfilo, o projeto tem nota 7,0 no IMDb.

Curta-metragem é uma livre adaptação da fábula infantil russa intitulada Luvas Verdes — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Fruto de sete anos de trabalho e pesquisa, esse documentário se debruça sobre a relação dos espaços histórico e humano, e como os cinemas de rua de Recife no século XX influenciaram na jornada de Mendonça Filho como pessoa e cineasta. O projeto também busca refletir sobre as constantes mudanças na sociedade e como os cinemas fizeram parte disso.

Disponível na Netflix, o projeto é um dos pré-selecionados ao Oscar 2024 na categoria de Melhor Filme Internacional e vem tendo um desempenho positivo entre a imprensa especializada. No agregador IMDb, o longa tem nota 7,9, enquanto no Rotten Tomatoes ele conquistou 100% de aprovação dos críticos.

Retratos Fantasmas é uma das grandes estreias nacionais do ano na Netflix — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Bacurau (2019)

Em uma mistura de distopia com faroeste, a trama de Bacurau mostra a saga de resistência de um pequeno município após os habitantes descobrirem que a cidade onde vivem não consta mais no mapa. Assim, para se defenderem dos ataques de um grupo mercenário estrangeiro, Teresa (Bárbara Colen), Acácio “Pacote” (Thomás Aquino), Lunga (Silvero Pereira) e Domingas (Sônia Braga) se armam para garantir sua existência.

Considerado uma das grandes estreias nos cinemas brasileiros em 2019, o faroeste nordestino dos diretores e roteiristas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles está presente no catálogo do Globoplay. Bacurau também atraiu atenções internacionais, sendo exibido nos festivais de Cannes, Sydney e Munique. Possui aprovação de 93% no Rotten Tomatoes, sendo caracterizado como “emocionante e narrativamente ousado” e tem nota 7,3 no IMDb.

A atriz brasileira Sônia Braga é uma das protagonistas no filme Bacurau — Foto: Reprodução/IMDb

Crítico (2008)

Esse documentário é a primeira experiência em longa-metragem do diretor brasileiro e está atualmente disponível para aluguel no Apple TV+ (R$ 9,90), Google Play Filmes (R$ 6,90) e YouTube (R$ 6,90). Aqui, 70 críticos profissionais e cineastas, tanto do Brasil quanto estrangeiros, discutem sobre o cinema e as relações entre o artista e o observador, e vice-versa, por meio de questionamentos pessoais de quem está na indústria cultural.

Apesar de possuir boa repercussão, o longa não está disponível em nenhuma plataforma online no Brasil, apenas no site do Canal Curta!. Com nota 7,4 no agregador IMDb, a produção nacional ainda não tem avaliação no Rotten Tomatoes.

O documentário Crítico é a primeira experiência em longa-metragem do cineasta de Kleber Mendonça Filho — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

O Som ao Redor (2012)

Focado nas relações da milícia e das desigualdades sociais, a trama desse longa, a primeira ficção de Mendonça Filho, segue a história de um grupo de vizinhos de classe média que se vê obrigado a contratar uma empresa de segurança privada após uma escalada de insegurança causada por milicianos, que tomaram o controle da rua. Estrelam o projeto Irandhir Santos, Gustavo Jhan e Maeve Jinkings.

Disponível na Netflix, o longa-metragem foi um grande sucesso, o que lhe rendeu inúmeros elogios da crítica, além de indicações em festivais de cinema renomados, como a 36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o Festival Internacional de Cinema de Rotterdam e mais. O desempenho positivo do filme não para por aí, já que no IMDb a produção tem nota 7,1, enquanto no Rotten Tomatoes tem aprovação de 93%.

Em 2015, o filme entrou na lista feita pela Abraccine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Assista: conheça todos os planos do Globoplay