Liquidificador smart: 3 coisas que você pode fazer com o utensílio

Para os consumidores que querem montar uma cozinha inteligente, o liquidificador smart é mais um item comercializado no mercado brasileiro. Um dos grandes diferenciais desse tipo de aparelho é a capacidade de agendar receitas, como é o caso do Xiaomi Smart Blender. O produto permite programar misturas com até 12 horas de antecedência e é vendido por R$ 1.747 no site oficial da fabricante. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Outra opção disponível atualmente é o Oster Active Sense, capaz de detectar alimentos por meio da densidade. Assim, ele consegue escolher automaticamente a velocidade e o tempo de preparo mais indicados para a receita que será produzida. O produto pode ser encontrado a partir de R$ 1.999 no site da Americanas. Confira, a seguir, três vantagens de se ter um liquidificador smart em casa.

Liquidificador smart é mais um produto do segmento casa inteligente — Foto: Divulgação/Xiaomi

1. Receitas direto do celular

Alguns liquidificadores inteligentes contam com aplicativo de celular. Através dele, é possível ter acesso a diversas receitas. A sugestão dos preparos já vem com a quantidade exata dos ingredientes e são pensadas exatamente para o modelo do liquidificador.

Com isso, o aparelho dá a garantia que a receita será bem executada, reduzindo as chances de passar do ponto ou acionar um modo de mistura errado. Uma vez que os alimentos são depositados dentro da jarra, o liquidificador já bate tudo automaticamente com o tempo e a potência específicas para aquele tipo de preparo.

2. Agendamento de receitas

Smart Blender é capaz de agendar receitas pelo celular — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com um liquidificador smart, é possível ter a comodidade de agendar receitas. Basta colocar os alimentos dentro da jarra com antecedência e programar o aparelho para ligar, bater e desligar sozinho, usando apenas o smartphone. Ao acordar de manhã, por exemplo, a bebida já vai estar pronta para o consumo, economizando alguns minutos na rotina do dia.

No caso do Xiaomi Smart Blender, a receita pode ser programada com até 12 horas de antecedência e ficar na jarra de vidro por até quatro horas sem perder suas características, já que o equipamento possui isolamento térmico para manter os alimentos frios ou quentes.

3. Detecção de alimentos

Liquidificadores como o Philco Smart Control PLQ2000 e o Oster Active Sense trazem a função de detecção de alimentos. Essa tecnologia identifica a densidade dos alimentos e a quantidade de líquido presente na jarra. Depois, o aparelho escolhe automaticamente o tempo e a velocidade ideais.

Esse recurso diminui a chance de erro e, de quebra, ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos. O modelo da Philco, em especial, ainda conta com uma função específica para quem pretende executar preparos que levam o uso de gelo.

Oster Active Sense detecta a densidade dos alimentos — Foto: Divulgação/Oster

Com informações de Oster, Philco e Xiaomi

