LuzIA no WhatsApp: saiba se serviço de inteligência artificial é seguro

A LuzIA é uma assistente virtual que funciona no WhatsApp e está disponível para mais de 40 países. No Brasil, mais de 6 milhões de usuários interagiram com o serviço desde o lançamento, em julho deste ano. A LuzIA funciona com o uso de modelos de linguagem como ChatGPT e oferece uma variedade de funcionalidades que vão desde a transcrição de áudios até a criação de imagens inovadoras a partir de texto. Apesar da popularização, muitos usuários ainda têm dúvidas sobre a segurança do serviço e quais informações podem enviar para a assistente. A seguir, tire dúvidas sobre o funcionamento e a seguridade da plataforma.

LuzIA é um serviço de inteligência artificial que funciona no WhatsApp e Telegram — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

O que é LuzIA e como funciona a IA?

A LuzIA é um serviço de inteligência artificial (IA) que opera via WhatsApp e Telegram. Ela foi lançada no Brasil em julho de 2023, permitindo aos usuários interagirem com uma assistente de IA para realizar diversas tarefas, como transcrever áudios, escrever mensagens, traduzir textos e até gerar imagens.

LuzIA tem recurso de tradução de textos disponível em chat do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

A tecnologia por trás da LuzIA inclui modelos de linguagem de grande escala, como ChatGPT, Whisper AI e Stable Diffusion. Para iniciar uma conversa com a LuzIA, os usuários precisam apenas adicionar o número +55 11 97255-3036 no WhatsApp ou Telegram e, em seguida, fazer solicitações para realizar diferentes tarefas.

A ferramenta destaca-se pela acessibilidade, sendo gratuita e de fácil utilização. É só dar o comando e esperar pela resposta. Dessa maneira, a LuzIA coloca várias funcionalidades de IA ao alcance dos usuários por meio de um simples contato de mensagens.

Usar LuziA é seguro?

Aa política de privacidade e segurança da assistente virtual LuzIA incorpora medidas como criptografia de ponta-a-ponta. Além disso, as mensagens enviadas para a plataforma se tornam anônimas, e a empresa afirma não fornecer essas informações a terceiros para fins comerciais. Ao acessar a assistente, os usuários também não precisam fornecer dados pessoais para usar o serviço.

Álvaro Martínez Higes, CEO da LuzIA, disse em entrevista ao TechTudo que "As mensagens se transformam em anônimas quando são enviadas para a plataforma. Nós não sabemos quem está enviando o quê. Importante ressaltar que também não usamos essas informações, não vendemos para plataformas terceiras e precisamos seguir as regras de Compliance do ChatGPT".

LuzIA no WhatsApp: confira dicas para usar IA com segurança — Foto: Reprodução/techTudo

Quais cuidados devo tomar ao falar com a LuzIA no WhatsApp?

Ao interagir com a LuzIA no WhatsApp, é aconselhável evitar compartilhar dados pessoais sensíveis, documentos e informações confidenciais. Isso porque, embora a ferramenta destaque suas práticas de segurança e privacidade, é sempre importante ser cauteloso ao lidar com assistentes de IA.

Além disso, os usuários devem estar cientes de que estão interagindo com uma inteligência artificial e suas respostas não são infalíveis. Por isso, recomenda-se checar as informações em fontes confiáveis, sobretudo às relacionadas à saúde, já que a LuzIA não substitui a orientação de profissionais médicos.

Com informações de Laecuciondigital, Gearice e LuzIA.

