Melhor celular de até R$ 1.000: veja 8 opções para comprar em 2023

Celulares de até R$ 1.000 bons e eficientes estão cada vez mais comuns no mercado. Fabricantes como Motorola , Xiaomi e Samsung têm, em seu catálogo, modelos de entrada ou intermediários básicos que atendem os usuários que estão com orçamento mais apertado. Os preços podem variar conforme o tempo de lançamento e as especificações, indo de R$ 588 para o Moto E13 a até R$ 954 com o Redmi Note 12 , no site da Amazon . Apesar de possuírem ficha técnica simples, os aparelhos conseguem satisfazer diferentes públicos – desde os que buscam uma boa câmera até os consumidores que desejam uma bateria potente e capaz de durar o dia todo. Veja, nas linhas a seguir, os oito melhores celulares de até R$ 1.000 para comprar em 2023.

O Moto G23 carrega mais rápido que o Moto G22 — Foto: Reprodução/Motorola

Moto E13 - a partir de R$ 588

O Moto E13 é um celular de entrada da Motorola. Ele chegou às prateleiras em fevereiro deste ano e se destaca pela tela ampla e bateria robusta. Além de 6,5 polegadas, o display do aparelho tem resolução HD+ (720 x 1.600 pixels) e taxa de atualização de 60 Hz. Quanto à bateria, o modelo traz capacidade de 5.000 mAh e promete ao menos um dia inteiro longe das tomadas.

Moto E13 — Foto: Divulgação/Motorola

O telefone chega ainda equipado com Android 13 Go e traz opções em 32 e 64 GB de armazenamento. Para seu desempenho, o modelo conta com o processador Unisoc T606, que trabalha junto a 2 ou 4 GB de memória RAM. O Moto E13 pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 588.

Redmi 12C - a partir de R$ 674

O Redmi 12C é um celular de entrada da Xiaomi. Lançado em dezembro de 2022, o modelo tem como destaque a bateria duradoura, de 5.000 mAh. A capacidade pode render até 20 horas de reprodução de vídeo, segundo a marca. O design também é um dos atrativos deste smartphone, que conta com traseira texturizada e cinco cores: azul escuro, cinza grafite, verde claro e lilás.

Redmi 12C também está disponível em uma cor lilás lavanda — Foto: Divulgação/Xiaomi

O telefone também traz câmera principal de alta resolução (50 MP), além de sensor auxiliar do tipo VGA para as fotos em Modo Retrato. Quanto ao desempenho, o 12C chega com o octa-core Helio G85, da MediaTek. O chip chega a velocidades de até 2 GHz e trabalha com versões em 3, 4 ou 6 GB de memória RAM. Na Amazon, é possível encontrá-lo por a partir de R$ 674.

Continuando na família E da Motorola, temos o Moto E22. Este, por sua vez, foi lançado em setembro de 2022. Ele se destaca pelo armazenamento de 128 GB, com possibilidade de expansão em até 1 TB, pelo conjunto de câmeras com lentes de até 16 MP e tela espaçosa de 6,5 polegadas.

Moto E22 — Foto: Divulgação/Motorola

Para este aparelho, a fabricante também preparou bateria significativa de 4.020 mAh, que pode deixar o modelo até 30 horas longe das tomadas. Apesar do valor mais acessível, a Motorola trouxe design premium, com materiais duráveis. No site da Amazon, o Moto E22 pode ser encontrado por a partir de R$ 719.

Chegando ao primeiro aparelho da Samsung na lista, temos o Galaxy A04s. O modelo veio com o intuito de oferecer um bom desempenho nas tarefas cotidianas com custo mais acessível. Ele traz conjunto triplo de câmeras, sendo a principal com 50 MP, um sensor de profundidade com 2 MP e uma lente macro com 2 MP. O A04s também se destaca pelas especificações de tela, já que conta com 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz — oferecendo experiência de toque mais suave e responsiva.

Galaxy A04S: tela de 6,5 polegadas e resolução em HD+ — Foto: Divulgação/Samsung

De bateria, o modelo possui 5.000 mAh — capacidade que pode render até 21 horas de navegação na Internet via Wi-Fi, segundo a fabricante. Na hora de recarregar, ele conta com carregador de 15 W. No mais, o telefone sai de fábrica rodando o Android 12, mas já tem atualização disponível para o Android 13, sob a One Ui Core 5. O Galaxy A04s pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 753.

Galaxy A14 - a partir de R$ 798

O Samsung Galaxy A14 chegou ao Brasil em fevereiro deste ano. Apesar de ser um modelo mais básico, ele traz algumas especificações surpreendentes. O celular se destaca pelo sistema triplo de câmeras de até 50 MP, que pode render fotos nítidas e claras. Além disso, ele já sai de fábrica com duas atualizações de sistema confirmadas, garantindo seu upgrade para o Android 14 — o mais recente do mercado. Outro destaque importante é a presença de suporte às redes 5G.

Galaxy A14 é um intermediário da Samsung — Foto: Reprodução/GSM Arena

Para o desempenho, a Samsung equipou o modelo com processador próprio de 2,4 GHz, o Exynos 1330, além de memória RAM de 4, 6 ou 8 GB. Quanto à bateria, o A14 traz consideráveis 5.000 mAh de capacidade, além de carregador de 15 W. No site da Amazon, ele pode ser encontrado por a partir de R$ 798.

Poco M5 - a partir de R$ 898

O Poco M5 é um celular intermediário da Xiaomi. Com lançamento em setembro de 2022, o smartphone visa ao custo-benefício e tem ficha técnica interessante. Para ele, a chinesa preparou tela de 6,58 polegadas e resolução Full HD+ (2.408 x 1.080 pixels). Além disso, o modelo traz câmera tripla de até 50 MP, que promete fotos em alta resolução e grava vídeos em 1080p a 30 fps (quadros por segundo).

Poco M5 tem processador MediaTek Helio G99 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O telefone conta com bateria de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 18 W. Sobre conectividade, ele vem com Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.3 e NFC — para pagamentos por aproximação. Além disso, o modelo roda o Android 12 sob a interface MIUI 13, que é própria da Xiaomi. Ele pode ser encontrado no site da Amazon por a partir de R$ 898.

Voltando aos aparelhos da Motorola, agora é a vez da família G. O Moto G23 foi lançado em janeiro deste ano e pode chamar atenção por seu conjunto de câmeras, bateria e capacidade de armazenamento. Para ele, a fabricante reservou lente principal de 50 MP, além de macro de 2 MP e ultrawide de 5 MP. No sensor frontal, o aparelho conta com 16 MP. Quanto à bateria, o G23 chega com 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de até 30 W — apesar de fornecer um carregador de 20 W na caixa.

Moto G23 não tem mais o sensor de profundidade que existia no Moto G22, mas isso não prejudica a experiência final do usuário — Foto: Reprodução/Motorola

Para o armazenamento, a Motorola preparou versões em 64 e 128 GB. Entretanto, o smartphone conta com slot para cartão de memória e consegue expandir o armazenamento em até 1 TB, via microSD. Além disso, o modelo sai de fábrica rodando o Android 13, mas já possui atualização garantida para o Android 14. No mais, o G23 conta com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 e NFC. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 917.

Redmi Note 12 - a partir de R$ 954

Para fechar a lista, temos o Redmi Note 12 da Xiaomi. O modelo chegou às prateleiras brasileiras em abril deste ano e teve valor inicial sugerido de R$ 2.499. Ele se destaca pela tela AMOLED de 6,67 polegadas que, além de trazer resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), conta com taxa de atualização de 120 Hz. No conjunto fotográfico, há lentes triplas de até 48 MP que conseguem gravar filmes em 1080p a 30 fps (quadros por segundo).

Xiaomi Redmi Note 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para o desempenho, a gigante chinesa reservou o Snapdragon 4 Gen 1, da Qualcomm. O chip em questão chega a velocidades de até 2 GHz e oferece alta performance para execução de várias tarefas ao mesmo tempo. De bateria, o modelo chega com 5.000 mAh e conta com suporte para carregamento rápido de 33 W. Ele pode ser encontrado no site da Amazon por a partir de R$ 954.

Com informações de Samsung, Motorola, Xiaomi e GSM Arena.

