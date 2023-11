Melhor celular de até R$ 1.500: veja 8 opções para comprar em 2023

Escolher o melhor celular por até R$ 1.500 pode ser uma tarefa difícil. Isso porque são muitas marcas no mercado, e algumas possuem aparelhos muito similares, o que pode gerar dúvidas em quem quer adquirir um novo smartphone. Para ajudar, o TechTudo elaborou uma lista com celulares de marcas como Motorola , Samsung , Realme e Xiaomi que podem ser excelentes aquisições. Os preços variam de R$ 904 , para o Realme C53, a R$ 1.634 , para o Galaxy A34 . Enquanto algumas focam nas melhorias de software, outros oferecem especificações raras em smartphones, como a bateria de 6.000 mAh.

A lista priorizou aspectos buscados por quem compra um novo aparelho: alguns possuem uma câmera de 64 megapixels para tirar boas fotos em qualquer situação, enquanto outros focam em números que vão fazer a diferença, como um grande armazenamento de 256 GB. Devido à faixa de preço, predominam na lista os aparelhos equipados com o sistema operacional Android, do Google. Vale citar que os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023. Confira a seguir os oito melhores celulares de 2023 com preço até R$ 1.500.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Lançado em agosto de 2023 no Brasil por R$ 1.399, o Realme C53 é um celular de entrada com bom custo-benefício. O aparelho tem sistema operacional atualizado (Android 13), com uma personalização da marca chinesa. O celular deve apresentar desempenho satisfatório em tarefas do dia a dia, com um processador de oito núcleos com velocidade de até 1,82 GHz e 6 GB de memória RAM — expansível por meio da RAM dinâmica para até 12 GB. O armazenamento é de 128 GB com possibilidade de expansão via cartão microSD.

Realme C53: conheça detalhes do celular

Entre as características que chamam a atenção no celular estão a câmera de 50 megapixels, que pode gravar vídeos em resolução Full HD. Além disso, o sensor tem tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para correções de imagem. A bateria também se destaca, com 5.000 mAh e carregamento rápido. O Realme C53 é vendido na Amazon a partir de R$ 904.

O primeiro Xiaomi da lista é o Redmi Note 12. Ele foi lançado no Brasil com preços na casa dos R$ 2.499. Sob o capô há um eficiente processador Snapdragon, de oito núcleos, com velocidade de 2 GHz, mas apenas 4 GB de memória RAM. Outra limitação é a internet móvel 4G, mais lenta que o padrão 5G. O celular tem 128 GB de armazenamento, expansíveis com o uso de um cartão microSD.

Redmi Note 12 Pro 5G — Foto: Divulgação/ Xiaomi

Entre os destaques do smartphone estão a tela de AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, com cores vivas e ideal para jogos; a bateria de 5.000 mAh, que, aliada ao carregamento rápido de 33 W, deve ser suficiente para que o celular não te deixe na mão em momentos de necessidade. Já a câmera tem sensor principal de 50 MP, ideal para fotos com muitos detalhes. Ele é vendido na Amazon por a partir dos R$ 955.

Lançado em abril de 2023 no mercado brasileiro, o Realme C55 tem características bem interessantes pelo preço sugerido. O smartphone chegou custando R$ 2.299, mas já é encontrado no varejo online por a partir de R$ 1.048. A câmera principal do smartphone tem 64 megapixels e usa IA para implementar melhorias nas imagens. Além da bateria de 5.000 mAh, o celular conta com carregamento turbo de 33 W, que deve tornar a tarefa de carregar o aparelho bem rápida.

Realme C55 é bom? Confira o review completo do celular

O smartphone tem corpo de plástico e tela de LCD, com atualização de 90 Hz. O processador da Mediatek chega aos 2 GHz de velocidade, e o celular já vem equipado com o Android 13, versão mais atual disponível no mercado. O destaque, porém, fica por conta das memórias: são 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM, com possibilidade de expansão em até 16 GB com o RAM dinâmico, que adiciona mais memória de forma temporária para melhorar a performance quando necessário.

Lançado em janeiro de 2023, o Moto G73 traz uma boa ficha técnica por um valor justo. O intermediário iniciou as vendas no Brasil custando R$ 1.999, mas já é encontrado na Amazon a partir dos R$ 1.289. O conjunto do aparelho tem 128 GB ou 256 GB de armazenamento com bons 8 GB de memória RAM, o que deve garantir execução suave em tarefas cotidianas. A tela de LCD tem taxa de atualização de 120 Hz, ótima para jogos, e o processador é da MediaTek, com velocidade máxima de 2,2 GHz.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

As câmeras são o principal atrativo do Motorola. A principal tem 50 MP e tecnologia "ultra pixel", nome dado pela Motorola para o sensor de luz que combina quatro pixels para capturar mais luz e gerar fotos melhores. Além disso, o celular já conta com suporte às redes móveis 5G e tem uma bateria de 5.000 mAh, que deve chegar facilmente a um dia inteiro de uso. A tecnologia de recarga rápida também está neste aparelho, suportando até 30 W de potência.

O Moto G54 é um intermediário da Motorola que foi lançado em setembro de 2023 pelo preço de R$ 1.499 na loja oficial, mas já é encontrado com bons descontos. Na Amazon, o smartphone é vendido por a partir de R$ 1.294. O telefone tem armazenamento de 128 GB e 4 GB de memória RAM. A combinação não é a mais potente, mas deve ser suficiente para tarefas do dia a dia. O desempenho deve ser impulsionado em razão do processador da Mediatek, de oito núcleos e velocidade de 2,2 GHz.

Moto G54 — Foto: Reprodução/Motorola

O destaque do celular fica por conta da câmera principal, que tem 50 MP e estabilidade óptica (OIS). A configuração deve resultar em vídeos com menos tremidos e vultos ao movimentar o aparelho durante a filmagem. A bateria tem 5.000 mAh e pode fazer uso de carregamento rápido de até 20 W.

A Samsung lançou o Galaxy M34 em setembro de 2023 pelo preço sugerido de R$ 2.699. O intermediário tem uma ficha técnica de respeito: a tela é de Super AMOLED — uma das melhores telas desta lista — e tem taxa de atualização de 120 Hz, característica que deve ajudar principalmente aqueles que jogam pelo celular. O processador é da própria Samsung, Exynos 1280, de 2,4 GHz de velocidade. O chipset é impulsionado pelos 6 GB de memória RAM, o que deve evitar quaisquer engasgos e travamentos.

Galaxy M34 — Foto: Divulgação/Samsung

O principal destaque do M34 é a bateria de 6.000 mAh. A quantidade deve ser suficiente para que os donos do aparelho enfrentem tranquilamente dois dias seguidos sem necessidade de recarga. A câmera também aparece como uma das melhores da lista. Com 50 MP, ela possibilita filmar sem borrões, já que tem estabilidade óptica (OIS). O celular ainda se conecta à rede 5G e tem proteção da tela Gorilla Glass, contra impactos e riscos. Ele é vendido na Amazon a partir dos R$ 1.399.

O Poco X5 foi lançado no Brasil em março de 2023, a partir de R$ 3.499. O conjunto lembra alguns celulares premium: processador Snapdragon de oito núcleos com velocidade de até 2,2 GHz, e memória RAM de até 8 GB. A tela do celular tem resolução Full HD+, com tecnologia AMOLED. O celular também conta com rede móvel 5G e uma câmera tripla com sensores para um ângulo mais amplo (ultrawide) e macro, para fotos muito próximas ao que for fotografado.

POCO X5 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi

Este é outro telefone que se destaca por seu armazenamento. Por um preço próximo ao do Galaxy M34, o Poco X5 entrega nada menos que até 256 GB de espaço. A bateria tem 5.000 mAh, e o smartphone ainda conta com carregamento rápido de 33 W. Diferente de outras marcas, a Xiaomi inclui esse carregador turbo na caixa do aparelho. Na Amazon, o celular é vendido por a partir de R$ 1.409.

O Galaxy A34 é um dos modelos mais completos da lista. Trata-se de um intermediário lançado pela Samsung em março de 2023 e que conta com recursos só encontrados em celulares mais avançados. A tela Super AMOLED tem cores vívidas e taxa de atualização de 120 Hz — ideal para jogos mais frenéticos. O corpo do celular é feito de vidro dos dois lados, e tem proteção Gorilla Glass 5. O processador pode chegar a uma velocidade de 2,6 GHz, trabalhando em conjunto com os 6 GB de memória RAM.

Galaxy A34 5G — Foto: Reprodução/Samsung

Este é o único aparelho da lista com proteção IP67, que protege contra a entrada de água e poeira. Tal qual o M34, o Galaxy A34 tem câmera de 48 MP com estabilidade óptica e possibilidade de gravação de vídeos em câmera lenta em resolução HD. O armazenamento tem 128 GB e pode ser expandido para até 1 TB com o uso de cartões microSD. O aparelho pode fazer uso de internet rápida, tanto móvel, com o 5G, quanto fixa, utilizando redes de até 6 GHz. A bateria tem 5.000 mAh, com carregamento rápido de 25 W. Atualmente ele é vendido por R$ 1.649 na Amazon.

Com informações de Motorola (1/2), Realme (1/2), Samsung (1/2) e Xiaomi (1/2)