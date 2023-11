Melhor celular de até R$ 2.000: veja 9 opções para comprar em 2023

Entre os melhores celulares de até R$ 2.000 estão modelos intermediários de diferentes marcas. Em geral, smartphones nesta faixa de preço conseguem suprir as necessidades de usuários que precisam de aparelhos competentes para o dia a dia. Eles trazem especificações interessantes, como grandes baterias de até 6.000 mAh, telas com frequência de 120 Hz e câmeras com resolução acima de 48 megapixels . A fabricante chinesa Realme inaugura a lista com o C55, vendido na Amazon por R$ 969 . A relação ainda inclui modelos da Samsung , como o A34; Motorola , como o Edge 30 Neo; e Xiaomi , como o Poco X5 Pro . Nas linhas a seguir, veja os nove melhores celulares para comprar por até R$ 2.000 em 2023.

O Galaxy A54 se destaca por ter uma câmera de 50 megapixels com estabilidade óptica. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O primeiro celular da lista é o C55, da Realme, uma empresa chinesa que vende celulares no Brasil a um custo baixíssimo. A ficha técnica do smartphone, porém, não perde em nada para outras grandes marcas. O celular é impulsionado por um processador MediaTek de oito núcleos, com velocidade de até 2 GHz. Com ajuda dos 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de memória interna, o celular deve ter um bom desempenho no dia a dia. A bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 W é outro destaque.

Realme C55 tem câmera de 64 MP — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O celular ainda chama a atenção pelo conjunto duplo de câmeras. São 64 MP com reconhecimento de cena por Inteligência Artificial (IA) e pós-processamento de imagem, os quais prometem melhorar a qualidade das fotos. Essa IA também está presente na câmera de selfies. Pelo valor pedido, trata-se de um bom aparelho. O Realme C55 é encontrado na Amazon pelo preço inicial de R$ 969.

O Redmi Note 12, da Xiaomi, fica um pouco atrás dos demais por já ter um ano de lançamento, fator que deve influenciar na janela de atualizações. Apesar disso, o aparelho conta com uma boa ficha técnica. A tecnologia AMOLED da tela deve facilitar a visualização de conteúdos até sob a luz do sol, fornecendo um bom brilho. O smartphone também é voltado para jogos e, para isso, sua tela conta com taxa de atualização de 120 Hz, que ajuda a não criar "fantasmas" em movimentos mais rápidos, e um processador Snapdragon 685 impulsionado por até 8 GB de memória RAM.

O conjunto ainda conta com um armazenamento de 128 GB e uma boa bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 33 W. Algo que deixa a desejar é a conectividade, já que a rede móvel do celular está limitada à velocidade 4G. O Redmi Note 12 é vendido na Amazon na faixa dos R$ 1.050.

Xiaomi Redmi Note 12 é vendido nas cores preta, azul e verde. — Foto: Divulgação/Xiaomi

Morotola Moto G54 - a partir de R$ 1.276

O Moto G54, da Motorola, é mais um aparelho que carrega um processador da MediaTek com um bom custo-benefício. São oito núcleos que rodam a uma frequência de até 2,2 GHz e armazenamento de 128 GB, expansível com cartões de memória. Apesar disso, o aparelho possui apenas 4 GB de memória RAM, o que pode acabar se tornando um "calcanhar de Aquiles" em atividades mais intensas com o celular.

Ainda assim, o celular de 2023 apresenta alguns recursos bastante interessantes vistos em aparelhos mais caros, como a estabilidade óptica da câmera principal, de 64 MP, e os 6.000 mAh de bateria, com carregamento rápido de 33 W. O Motorola é vendido na Amazon por R$ 1.276.

Moto G54 tem conexão 5G e bateria de 6.000 mAh — Foto: Reprodução/Motorola

Lançado em janeiro de 2023, o Moto G73 tem uma ficha técnica bastante satisfatória. Graças aos 128 GB de armazenamento interno, 8 GB de memória RAM e o processador Dimensity 930 de oito núcleos com velocidade de 2,2 GHz, é pouco provável que o aparelho apresente qualquer lentidão. O conjunto de câmeras também é poderoso, e conta com um sensor principal de 50 MP com foco automático e lentes secundárias híbridas, que permitem fotos com um ângulo maior de captura (ultra-wide) ou com o popular efeito bokeh, de desfoque do fundo (profundidade).

A tela de LCD, tal qual outros modelos desta lista, exibe imagens a 120 Hz. Elas devem se mostrar um pouco "lavadas" pelo tipo de tela do modelo. O celular conta com carregamento rápido e a bateria de 5.000 mAh, que ajuda o aparelho a chegar ao final do dia sem recargas extras. O celular também tem conexão 5G. O Motorola é encontrado na Amazon por valores a partir dos R$ 1.399.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

O Galaxy A34 tem boas especificações para um celular intermediário: uma grande bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido, e a câmera de 48 MP com estabilidade óptica, semelhante a câmeras profissionais e semiprofissionais. Além disso, o modelo tem proteção de tela Gorilla Glass, tecnologia AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz, o que deve resultar em imagens sem engasgos e visíveis mesmo sob luz do sol. O celular também tem certificação IP67, que garante proteção contra água e poeira.

Por dentro, o celular não deixa a desejar: são 128 GB de memória interna, 6 GB de memória RAM e processador MediaTek que chega a uma velocidade de 2,6 GHz. As configurações tornam o celular uma boa opção para quem gosta de jogos móveis. O A34 é vendido na Amazon a partir de R$ 1.599.

Galaxy A34 conta com lente tripla com principal de 48 MP e frontal de 13 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Samsung Galaxy M34 - a partir de R$ 1.649

O Galaxy M34, da Samsung, reúne boas especificações para um celular da sua faixa de preço. Pelo valor pedido, o celular entrega uma grande bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido, câmera com estabilidade óptica, para fotos melhores e mais nítidas, e uma tela de Super AMOLED de 120 Hz, ideal para jogos de tiro e de ação.

Além disso, o celular tem processador de oito núcleos da própria Samsung que podem chegar aos 2,4 GHz de velocidade. O chipset trabalha em conjunto com 6 GB de memória RAM, fazendo deste celular uma boa opção para o uso diário.

Na ficha técnica, também constam um armazenamento de 128 GB com possibilidade de expansão da memória via cartões MicroSD e o suporte às redes móveis 5G. O valor pedido pelo aparelho na Amazon é R$ 1.649.

Detalhes da tela e do design do Galaxy M34 — Foto: Reprodução/Samsung

Xiaomi Poco X5 Pro - a partir de R$ 1.769

O Poco X5 Pro, da Xiaomi, é mais um aparelho intermediário com uma ficha técnica de respeito. A tela de AMOLED exibe imagens em HDR10+, com contraste dinâmico e automático, valorizando as cores das fotos exibidas. Sob o capô, são 128 ou 256 GB de armazenamento, 6 ou 8 GB de memória RAM e um processador Snapdragon 778G, com velocidade de até 2,4 GHz. Assim, tarefas cotidianas e até mais pesadas não devem fazer o aparelho apresentar qualquer lentidão.

O grande diferencial do Poco X5 Pro é sua câmera. Ela é composta por 3 sensores, de 108, 8 e 2 MP, com foco automático. Ela permite gravação em resolução até 4K e conta com estabilidade digital. A bateria de 5.000 mAh pode fazer uso de carregadores de até 67 W, de forma que é possível repor 100% da bateria em minutos. O X5 Pro é vendido na Amazon, pelo valor de R$ 1.769.

Tela do Poco X5 Pro tem 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Motorola Edge 30 Neo - a partir de R$ 1.799

Nesta lista, o Motorola Edge 30 Neo é uma das melhores opções. O smartphone conta com um processador Snapdragon 695 e 8 GB de memória RAM — sendo este um bom conjunto para jogos. Já para a memória interna, a Motorola disponibilizou 256 GB. Além disso, a tela tem tecnologia pOLED, um tipo de display com alto contraste e baixo consumo de energia.

As câmeras de até 64 MP também são destaques, uma vez que contam com estabilidade óptica e foco automático. O segundo sensor pode fazer capturas em ângulos maiores (ultra-wide), muito próximas do objeto fotografado (macro) e possuem um modo retrato eficiente (profundidade).

Apesar da ficha técnica potente, ele também é o dono da menor bateria desta lista — apenas 4.020 mAh. Mas, para compensar, a Motorola incluiu carregamento rápido de 68 W no aparelho, que deve se refletir em menor tempo de carregamento. A fabricante afirma que é possível obter 12 horas de uso com apenas 13 minutos de carga. O Motorola Edge 30 Neo é vendido na Amazon por R$ 1.799.

Apesar da grande memória, o Motorola Edge 30 Neo tem bateria menor que os concorrentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy A54 é o melhor aparelho da linha A da Samsung vendido em 2023. Nele estão alguns dos melhores recursos da marca sul-coreana. A tela Super AMOLED tem taxa de atualização de 120 Hz e atualização automática do contraste HDR10+. O conjunto deve refletir em uma boa qualidade de imagem na tela.

Há também certificação IP67, para resistência à entrada de água e poeira, além de proteção Gorilla Glass contra riscos e impactos na tela. As câmeras principal e frontal possuem boa resolução, com 50 e 32 MP, respectivamente. No caso da principal, há estabilidade óptica — recurso mais avançado que garante fotos com mais foco e nitidez.

Para impulsionar o aparelho está um processador da própria Samsung, o Exynos 1380, além de 8 GB de RAM para trabalhar em conjunto com o chip. A memória interna é de 128 ou 256 GB, e pode ser expandida com o uso de cartões micro SD. A bateria segue o padrão das demais apresentadas nesta lista, com 5.000 mAh, e o aparelho ainda conta com carregamento rápido de 25 W. É possível encontrar o Galaxy A54 na Amazon por valores a partir dos R$ 2.030.

O Samsung Galaxy A54 é o melhor aparelho da linha A em 2023 — Foto: DIvulgação/Samsung

Com informações de Samsung (1/2/3), Xiaomi (1/2), Motorola (1/2/3) e Realme

