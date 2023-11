Melhor celular de até R$ 800: veja 7 opções para comprar em 2023

Se você está em busca do melhor celular de até R$ 800, pode estar perdido em meio à quantidade de opções que o mercado oferece. Fabricantes como Xiaomi , Motorola e Samsung vendem celulares de entrada com boas configurações e por preços acessíveis. Para te ajudar na decisão de compra, o TechTudo preparou uma lista com as melhores opções de smartphones. Os preços partem de R$ 559 , para o Poco C40, e vão a até R$ 753 , com o Galaxy A04s . Os modelos oferecem ficha técnica simples, mas que atendem as necessidades de usuários menos exigentes no dia a dia. Alguns aparelhos chamam a atenção por trazerem câmeras de até 50 megapixels e bateria de longa duração de até 6.000 mAh. Confira a seleção completa nas linhas abaixo e decida qual é o melhor celular de até R$ 800 para comprar em 2023.

Galaxy A04S — Foto: Divulgação/Samsung

O Poco C40 é uma escolha interessante para quem busca um smartphone acessível e repleto de recursos que atendem as necessidades diárias de forma eficaz. O destaque do aparelho fica para a bateria de 6.000 mAh, que deve garantir um dia inteiro de autonomia energética. Além disso, com uma tela LCD HD+ (1.650 x 750 pixels) de 6,71 polegadas, o Poco C40 oferece uma experiência de visualização satisfatória.

Conjunto de câmeras do Poco C40 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Para desempenho, a Xiaomi disponibilizou o processador JLQ JR510, um chip simples com velocidade de até 2 GHz. Ele deve permitir rodar aplicativos como redes sociais com tranquilidade. Quanto ao armazenamento interno, há opções com 32 GB ou 64 GB e até 4 GB de RAM. Nas câmeras, há um conjunto de lentes simples, com até 13 MP na traseira e 5 MP na frontal. Além disso, o aparelho chega com Android 11 e pode ser encontrado na Amazon por R$ 559.

O Moto E13 é o celular de entrada da Motorola lançado em fevereiro de 2023. O display possui tecnologia IPS LCD com resolução de 1.600 x 720 pixels distribuídos em 6,5 polegadas. O processador é o Unisoc T606, um octa-core de 1,6 GHz ideal para executar tarefas simples, como navegar pela Internet. Para trabalhar com o chip, a Motorola trouxe 2 ou 4 GB de RAM e 32 ou 64 GB para armazenamento de dados.

Moto E13 — Foto: Divulgação/Motorola

As câmeras do Moto E13, assim como as do Poco C40, possuem configurações mais simples. A principal tem resolução de 13 MP; a lente para selfies, de 5 MP. A bateria é de 5.000 mAh — capacidade menor que a do C40, mas que deve garantir um dia inteiro longe da tomada. Um ponto alto do aparelho é o sistema operacional atualizado — o E13 chega com Android 13. Ele é visto na Amazon por R$ 588.

O Redmi 10A foi lançado em março de 2022 e, mesmo após um ano de lançamento, permanece uma boa opção para quem procura um celular básico. O display LCD tem 6,53 polegadas com resolução HD+ (1.600 x 720 pixels). O processador é o Helio G25, da MediaTek, com velocidade máxima de 2 GHz. Ele trabalha com 3 ou 4 GB de RAM, e 64 ou 128 GB de armazenamento.

Redmi 10A tem bateria com 5.000 mAh de longa duração — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para fotos, a Xiaomi reservou um conjunto de câmeras semelhante ao do Moto E22 e do Poco C40, com 13 MP na traseira e 5 MP para selfies. A bateria conta com 5.000 mAh — mesmo valor do E22 —, e também deve garantir boa economia energética ao longo do dia para o usuário. O sistema operacional é o Android 11 com a MIUI 12.5, interface própria da marca chinesa. O Redmi 10A é vendido na Amazon por R$ 645.

O Redmi 12C é mais um celular básico da Xiaomi. O display LCD tem 6,71 polegadas com resolução HD+ (1.650 x 720 pixels). Para o processamento, a chinesa equipou o 12C com o chip Helio G85. O octa-core entrega velocidades de até 2 GHz e trabalha com 3, 4 ou 6 GB de RAM. Quanto ao armazenamento, há opções com 32, 64 ou 128 GB.

Redmi 12C também está disponível em uma cor lilás lavanda — Foto: Divulgação/Xiaomi

O conjunto de câmeras é semelhante ao do Galaxy A04s, com sensor traseiro de 50 MP e uma lente frontal de 5 MP. A bateria possui 5.000 mAh, capacidade que deve garantir um dia inteiro longe da tomada. Com Android 12 sob a interface MIUI 13, o 12C é vendido na Amazon por R$ 658.

O Moto E22 é mais um aparelho de entrada da Motorola com um preço acessível. O display é muito semelhante ao do E13, com 6,5 polegadas, tecnologia LCD e resolução HD+ (1.600 x 720 pixels). O ponto alto da tela, entretanto, é sua taxa de atualização de 90 Hz, que garante reprodução de imagens e vídeos mais fluida e sem engasgos. O chip é outro ponto de destaque do Moto E22: o aparelho é equipado com o processador MediaTek Helio G37, que possui velocidade de até 2,3 GHz, garantindo boa usabilidade no dia a dia.

Moto E22 de 64 GB está disponível nas cores azul ou preto — Foto: Divulgação/Motorola

Além disso, há opções com 32, 64 ou 128 GB de armazenamento e 2, 3 ou 4 GB de RAM. O conjunto de câmeras também é superior ao do E13, com 16 MP na principal e uma frontal de 5 MP. O sistema operacional do E22, no entanto, é o Android 12, versão mais antiga que o do E13. A bateria do aparelho também é um pouco inferior, com 4.020 mAh. Mesmo assim, a capacidade deve proporcionar uma autonomia energética satisfatória. O Moto E22 pode ser encontrado na Amazon por R$ 719.

Primeiro celular da Samsung nesta lista, o Galaxy A14 é um aparelho de entrada da sul-coreana lançado em fevereiro de 2023. O smartphone tem tela de 6,6 polegadas e é ligeiramente maior que alguns modelos da lista, mas também traz tecnologia LCD. O display do A14, no entanto, se destaca pela resolução Full HD+ (2.408 x 1080 pixels), que deve garantir maior nitidez às imagens. O processador é o Exynos 850, de fabricação própria da Samsung, com velocidade de até 2 GHz. Há opções com 64 ou 128 GB de armazenamento — ambas com 4 GB de RAM.

Galaxy A14 é um intermediário da Samsung — Foto: Reprodução/GSM Arena

O conjunto de câmeras, assim como o do A04s e do Redmi 10C, é um dos grandes atrativos do aparelho. Com conjunto triplo, o A14 possui principal de 50 MP e frontal de 13 MP — uma das maiores resoluções da lista. A bateria é de 5.000 mAh, um padrão entre os celulares de entrada da sul-coreana, e deve garantir boa autonomia energética. O sistema é o Android 13, e ele está disponível por R$ 719 na Amazon.

O Galaxy A04s é um celular básico com design premium. Lançado em setembro de 2022, o aparelho conta com um visor do tipo LCD de 6,5 polegadas e resolução HD+ (1.600 x 720 pixels), semelhante a outros aparelhos da lista. Mas, assim como o Moto E22, seu ponto alto é a taxa de atualização de 90 Hz, garantindo maior fluidez na reprodução de mídias e jogos.

Samsung Galaxy A04s — Foto: Divulgação/ Samsung

Diferente dos celulares da Xiaomi e Motorola, o A04s chega com o chip de fabricação própria da Samsung, o Exynos 850. Trata-se de um octa-core com velocidade máxima de 2 GHz. Para trabalhar com ele, a sul-coreana equipou o celular com 3 ou 4 GB de RAM e 32, 64 ou 128 GB de armazenamento. O conjunto de câmeras do A04s é um dos melhores da lista, com lentes traseiras de até 50 MP e lente frontal de 5 MP. A bateria conta com 5.000 mAh, e o celular sai de fábrica com o Android 13, assim como o Moto E13. O Galaxy A04s está disponível na Amazon por R$ 753.

Com informações de GSMArena

