Optar pelo melhor microfone custo-beneficio pode ser uma boa escolha em épocas de conectividade e das transmissões em streaming. Ultimamente, se faz cada vez mais necessário o uso de microfones para as tarefas diárias. Por conta disso, existe uma ampla gama de dispositivos disponíveis no mercado voltados para finalidades específicas e com diferentes níveis de desempenho e preços. É fundamental, portanto, encontrar produtos que forneçam o máximo de qualidade com um investimento que cabe no orçamento do usuário. Os valores dos produtos listados nesta matéria variam entre a partir de R$ 218 e R$ 980. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.