A escolha do melhor microfone sem fio precisa levar em consideração diversos aspectos. A qualidade do som é um elemento fundamental em qualquer apresentação, gravação ou evento ao vivo. Por isso, saber o que escolher, qual marca, que requisitos técnicos devem ser atendidos e, principalmente, que tipo de uso será feito é indispensável na hora de decidir pelo modelo mais adequado e, assim, aproveitar o melhor custo-benefício.

Dentre as diversas marcas e modelos disponíveis no mercado, neste artigo serão apresentados oito que tendem a se sobressair pela sua qualidade e desempenho. Ao longo do texto, você encontrará detalhes sobre o que cada uma dessas marcas oferece, te ajudando a entender as particularidades dos modelos e como elas podem atender às suas necessidades específicas.

Melhor microfone sem fio: 8 modelos para comprar — Foto: Reprodução/Pexels

📝 Qual microfone de lapela comprar? Veja no Fórum TechTudo

Dicas de uso para o melhor proveito do microfone sem fio

Para garantir que você obtenha o melhor desempenho do seu microfone sem fio, é essencial não apenas escolher o modelo certo, mas também saber como utilizá-lo corretamente. Confira a seguir dicas para ajudar você a aproveitar ao máximo o que seu microfone sem fio tem a oferecer.

Posicionamento correto

O posicionamento correto do microfone é essencial. Mantenha-o a uma distância consistente de cinco a 10 centímetros da boca. Isso ajuda a evitar variações no volume e na clareza do som. Direcione o microfone ligeiramente para fora da linha direta da boca para reduzir o risco de sons de "pops" e sibilância. Evite interferências

Para evitar interferências, é importante manter-se dentro do alcance efetivo do seu microfone. Teste o alcance antes do evento ou da gravação. Evite barreiras entre você e o receptor, como paredes ou grandes objetos que podem bloquear o sinal. Gerenciamento de bateria

Verifique sempre o nível da bateria antes de um uso prolongado. É prudente ter um conjunto de baterias ou pilhas reservas à mão, especialmente em eventos longos, para garantir que o microfone não desligue inesperadamente. Ajuste de ganho e volume

Ajustar o ganho no receptor é fundamental para garantir que o microfone capte o som de forma clara, sem distorção. Use fones de ouvido para monitorar o som captado pelo microfone, permitindo ajustes em tempo real se necessário. Cuidado com o feedback

Evite apontar o microfone para as caixas de som ou ficar muito próximo delas. Isso é importante para prevenir aquele som agudo desagradável que pode ocorrer quando o microfone capta o som emitido pelas caixas — também chamado de feedback. Uso consciente

Desligue o microfone quando não estiver em uso para economizar bateria e evitar capturas indesejadas de som. Manuseie o microfone com cuidado para evitar ruídos indesejados causados por toques ou batidas no equipamento. Armazenamento e manutenção

Por fim, a manutenção adequada é vital. Mantenha o microfone limpo, especialmente a grade e a cápsula. Guarde o microfone e seus acessórios em um local seco e seguro para evitar danos.

Seguindo estas dicas, você não só prolongará a vida útil do seu microfone sem fio, mas também garantirá uma experiência de áudio de alta qualidade, seja em apresentações ao vivo, gravações em estúdio ou uso casual.

Oito modelos de microfone sem fio para comprar

O microfone Dylan UDX-02 Multi minimiza o ruído de manuseio e garante gravações mais limpas — Foto: Reprodução/Amazon

O Dylan UDX-02 Multi é um sistema de microfone sem fio que se destaca por sua versatilidade e qualidade de áudio. Equipado com duas antenas e um display digital, este microfone é uma escolha excelente para quem busca confiabilidade e desempenho em diversas situações de uso.

Características Principais:

Faixa de frequência UHF: Opera na faixa de 663,5 a 693,5 MHz, tende a oferecer uma ampla gama de canais para escolha.

Opera na faixa de 663,5 a 693,5 MHz, tende a oferecer uma ampla gama de canais para escolha. Qualidade de áudio superior: Com uma resposta de frequência de áudio de 50 Hz a 15 KHz, o UDX-02 Multi pode garantir uma reprodução de som clara e precisa.

Com uma resposta de frequência de áudio de 50 Hz a 15 KHz, o UDX-02 Multi pode garantir uma reprodução de som clara e precisa. Potência de RF de 30 mW: Pode oferecer uma transmissão de sinal forte e estável.

Pode oferecer uma transmissão de sinal forte e estável. Display digital: Facilita a visualização do canal selecionado, tempo de bateria restante e sinal de RF.

Facilita a visualização do canal selecionado, tempo de bateria restante e sinal de RF. Cápsula anti-shock: Minimiza o ruído de manuseio e tende a garantir gravações mais limpas.

Minimiza o ruído de manuseio e tende a garantir gravações mais limpas. Alimentação por pilhas alcalinas AA: Espera-se que entregue até 10 horas de duração, garantindo longas sessões de uso sem interrupções.

Espera-se que entregue até 10 horas de duração, garantindo longas sessões de uso sem interrupções. Alcance de até 100 metros: Permite mobilidade e flexibilidade durante o uso, ideal para apresentações ao vivo e eventos.

O Dylan UDX-02 Multi é projetado com características que prometem facilitar seu uso e garantir a qualidade do áudio. Os bastões do microfone vêm equipados com uma chave on/off e um botão para troca de canal, o que pode proporcionar controle fácil e eficiente durante a operação. O sistema possui proteção contra phantom power e uma distorção harmônica total de menos de 0,1%.

A robustez da construção do Dylan UDX-02 Multi também merece destaque, pois foi projetado para resistir ao uso regular em uma variedade de ambientes. Ele está disponível a partir de R$ 589 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui DOIS MICROFONES Dylan UDX-02 Multi R$ 589,00 IR À LOJA R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dylan UDX-02 Multi × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DOIS MICROFONES Dylan UDX-02 Multi R$ 589,00 IR À LOJA DOIS MICROFONES Dylan UDX-02 Multi R$ 599 IR À LOJA

Leson LS902 - a partir de R$ 649

Com uma resposta de frequência de 50Hz a 15Khz, o microfone Leson LS902 pode oferecer uma reprodução de som clara e precisa — Foto: Reprodução/Amazon

O microfone Leson LS902 é uma escolha robusta para quem busca um sistema de microfone sem fio UHF de alta qualidade. Com dois transmissores de mão e um receptor duplo, este microfone promete ser ideal para uma variedade de aplicações, desde apresentações ao vivo até conferências e eventos.

Características Principais:

Operação na banda de frequência UHF: O LS902 opera na banda alta de UHF, o que tende a garantir alta sensibilidade e baixo ruído na transmissão e recepção.

O LS902 opera na banda alta de UHF, o que tende a garantir alta sensibilidade e baixo ruído na transmissão e recepção. Qualidade de áudio superior: Com uma resposta de frequência de 50 Hz a 15 KHz, o microfone pode oferecer uma reprodução de som clara e precisa.

Com uma resposta de frequência de 50 Hz a 15 KHz, o microfone pode oferecer uma reprodução de som clara e precisa. Tecnologia avançada: Equipado com módulo PCB com montagem de superfície (SMD), o LS902 promete estabilidade de frequência e uma transmissão de áudio de alta qualidade.

Equipado com módulo PCB com montagem de superfície (SMD), o LS902 promete estabilidade de frequência e uma transmissão de áudio de alta qualidade. Design dinâmico unidirecional cardióide: A cápsula do microfone é projetada para captar o som de forma direcionada, minimizando ruídos de fundo e interferências.

A cápsula do microfone é projetada para captar o som de forma direcionada, minimizando ruídos de fundo e interferências. Construção durável e prática: O microfone possui um design robusto, com transmissores que oferecem um display LCD para fácil monitoramento de frequência, nível de bateria e sinal.

O microfone possui um design robusto, com transmissores que oferecem um display LCD para fácil monitoramento de frequência, nível de bateria e sinal. Versatilidade de conexões: Inclui saídas de áudio variadas, como jack P10 não balanceada e XLR-3M balanceada, proporcionando flexibilidade na conexão com diferentes sistemas de som.

Inclui saídas de áudio variadas, como jack P10 não balanceada e XLR-3M balanceada, proporcionando flexibilidade na conexão com diferentes sistemas de som. Autonomia de bateria: Funciona com duas pilhas AA, oferecendo uma vida útil de 6 a 8 horas com pilhas alcalinas e pode ser uma opção para eventos de longa duração.

Este microfone é uma possível escolha para profissionais que necessitam de um sistema sem fio versátil e confiável para eventos, apresentações e outras aplicações onde a qualidade do som e a confiabilidade são essenciais. Na Amazon, o produto custa a partir de R$ 649.

Gostou do produto? Compre aqui BOA CONSTRUÇÃO Leson LS902 R$ 649,00 IR À LOJA R$ 657 IR À LOJA

Todas as ofertas de Leson LS902 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BOA CONSTRUÇÃO Leson LS902 R$ 649,00 IR À LOJA BOA CONSTRUÇÃO Leson LS902 R$ 657 IR À LOJA

O microfone JBL Wireless tem configuração simples e rápida — Foto: Reprodução/Amazon

O Microfone JBL Wireless pode ser uma boa escolha para quem busca qualidade de som e praticidade. Este conjunto de microfones sem fio da JBL destaca-se por oferecer o JBL Pro Sound, que pode garantir clareza vocal e mais detalhes sonoros. Opção para performances ao vivo, karaokês ou apresentações, ele promete alcançar as notas mais altas sem distorção ou atraso, assegurando uma experiência sonora de alta fidelidade.

Características Principais:

Qualidade de som: Equipado com a tecnologia JBL Pro Sound, o microfone promete clareza vocal, permitindo que a voz seja captada com detalhes e sem distorções.

Equipado com a tecnologia JBL Pro Sound, o microfone promete clareza vocal, permitindo que a voz seja captada com detalhes e sem distorções. Facilidade de uso: A configuração é simples e rápida. Basta conectar o receptor de canal duplo sem fio à caixa de som, ligar os microfones, e estará pronto para usar.

A configuração é simples e rápida. Basta conectar o receptor de canal duplo sem fio à caixa de som, ligar os microfones, e estará pronto para usar. Mobilidade: Com um alcance superior a 10 metros entre o transmissor e o receptor, oferece grande liberdade de movimento durante as apresentações.

Com um alcance superior a 10 metros entre o transmissor e o receptor, oferece grande liberdade de movimento durante as apresentações. Padrão polar cardióide: Este padrão ajuda a reduzir a captação de sons indesejados e foca na voz do usuário, proporcionando uma gravação mais limpa e profissional.

Este padrão ajuda a reduzir a captação de sons indesejados e foca na voz do usuário, proporcionando uma gravação mais limpa e profissional. Bateria e autonomia: O receptor possui uma bateria recarregável de polímero de íon de lítio, com até 6 horas de reprodução. Os microfones utilizam pilhas AA substituíveis, facilitando o uso contínuo em eventos longos.

Os microfones JBL Wireless são compatíveis com diversas caixas de som, mas para uma experiência otimizada, recomenda-se o uso com as caixas de som JBL PartyBox. Esta combinação tende a garantir o melhor desempenho e qualidade sonora, tornando-os ideais para festas, eventos e reuniões. O preço desse microfone começa em R$ 669 no Mercado Livre. No entanto, é importante verificar a disponibilidade do produto, pois ele é bastante procurado e costuma se esgotar rápido.

Gostou do produto? Compre aqui RECEPTOR PEQUENO JBL Wireless R$ 655,41 IR À LOJA R$ 669 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Wireless × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RECEPTOR PEQUENO JBL Wireless R$ 655,41 IR À LOJA RECEPTOR PEQUENO JBL Wireless R$ 669 IR À LOJA

Boya Boyalink - a partir de R$ 756

O microfone Boyalink promete uma variedade de usos, incluindo YouTube, vlogging, podcasting, gravações de vídeo no Facebook, transmissões ao vivo, entrevistas, apresentações e mais — Foto: Reprodução/Amazon

O Boya Boyalink é um sistema de microfone sem fio inovador, projetado para oferecer um desempenho de áudio excepcional em uma variedade de cenários de gravação. Com transmissores duplos e um receptor, este sistema pode ser ideal para criadores de conteúdo que buscam qualidade de som superior e flexibilidade em suas produções.

Características Principais

Configuração versátil: O Boyalink vem com transmissores duplos e um receptor, oferecendo blindagem e qualidade de som aprimorada para suas produções.

O Boyalink vem com transmissores duplos e um receptor, oferecendo blindagem e qualidade de som aprimorada para suas produções. Adaptadores comutáveis no receptor: Inclui três adaptadores - TRS de 3,5 mm, USB-C e Lightning - proporcionando flexibilidade para diferentes dispositivos de gravação, como smartphones, tablets, laptops e câmeras.

Inclui três adaptadores - TRS de 3,5 mm, USB-C e Lightning - proporcionando flexibilidade para diferentes dispositivos de gravação, como smartphones, tablets, laptops e câmeras. Cancelamento de ruído inteligente: Equipado com uma função de cancelamento de ruído, o Boyalink promete identificar e reduzir efetivamente o ruído ambiental, garantindo gravações claras mesmo em ambientes barulhentos.

Equipado com uma função de cancelamento de ruído, o Boyalink promete identificar e reduzir efetivamente o ruído ambiental, garantindo gravações claras mesmo em ambientes barulhentos. Múltiplas aplicações: Pode ser ideal para uma variedade de usos, incluindo YouTube, vlogging, podcasting, gravações de vídeo no Facebook, transmissões ao vivo, entrevistas, apresentações e mais.

Pode ser ideal para uma variedade de usos, incluindo YouTube, vlogging, podcasting, gravações de vídeo no Facebook, transmissões ao vivo, entrevistas, apresentações e mais. Ampla compatibilidade: Funciona com uma ampla gama de dispositivos, incluindo iPhones, iPads, smartphones Android, câmeras DSLR, filmadoras e gravadores de áudio.

O Boyalink tem um design all-in-one, incorporando um estojo de carregamento prático que não apenas armazena, mas também carrega os dispositivos. A durabilidade da bateria é um ponto forte, oferecendo uma longa duração que permite gravações prolongadas sem a necessidade de recargas frequentes, ideal para uso contínuo em diversas situações.

O sistema é notavelmente fácil de usar, com uma função de redução de ruído que pode ser ativada com um simples clique duplo no botão liga/desliga, proporcionando uma experiência de usuário sem complicações. Adicionalmente, a tecnologia de transmissão digital de 2,4 GHz do Boyalink promete uma conexão estável e de alta qualidade. Ele está disponível a partir de R$ 756 no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui LAPELA Boya Boyalink R$ 776,34 IR À LOJA R$ 756 IR À LOJA

Todas as ofertas de Boya Boyalink × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LAPELA Boya Boyalink R$ 776,34 IR À LOJA LAPELA Boya Boyalink R$ 756 IR À LOJA

O microfone Kadosh K402M vem equipado com um display LCD que mostra informações úteis como a frequência utilizada, níveis de AF e RF, e o nível das pilhas. — Foto: Reprodução/Amazon

O microfone Kadosh K402M pode ser uma excelente opção para quem busca um sistema de microfone duplo, dinâmico e sem fio UHF. Projetado para uso em locais como auditórios e palestras, este microfone oferece uma combinação de tecnologia avançada e praticidade.

Características Principais:

Tecnologia de troca de frequência: O K402M possui uma tecnologia inovadora que permite a troca de frequência no transmissor (TX) sem a necessidade de infravermelho (IR), facilitando a operação.

O K402M possui uma tecnologia inovadora que permite a troca de frequência no transmissor (TX) sem a necessidade de infravermelho (IR), facilitando a operação. Qualidade de áudio: Com uma resposta de frequência de 60 Hz a 16 KHz e uma cápsula dinâmica com padrão polar cardióide, o K402M promete uma captação de áudio clara e precisa, minimizando ruídos indesejados.

Com uma resposta de frequência de 60 Hz a 16 KHz e uma cápsula dinâmica com padrão polar cardióide, o K402M promete uma captação de áudio clara e precisa, minimizando ruídos indesejados. LCD informativo: O microfone vem equipado com um display LCD que mostra informações úteis como a frequência utilizada, níveis de AF e RF, e o nível das pilhas.

O microfone vem equipado com um display LCD que mostra informações úteis como a frequência utilizada, níveis de AF e RF, e o nível das pilhas. Diversidade de frequências: Oferece 48 frequências no canal A e 48 no canal B, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade em diferentes ambientes.

Oferece 48 frequências no canal A e 48 no canal B, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade em diferentes ambientes. Alimentação e autonomia: Funciona com duas pilhas alcalinas AA, oferecendo uma autonomia significativa para uso prolongado.

Funciona com duas pilhas alcalinas AA, oferecendo uma autonomia significativa para uso prolongado. Saídas versáteis: Inclui duas saídas balanceadas XLR (A e B) e uma saída 1/4” TRS (Mix out), oferecendo várias opções de conexão.

Inclui duas saídas balanceadas XLR (A e B) e uma saída 1/4” TRS (Mix out), oferecendo várias opções de conexão. Design e construção: O corpo em plástico do microfone é robusto e projetado para durabilidade, enquanto mantém um design ergonômico e fácil de manusear.

Este microfone pode ser ideal para profissionais que necessitam de um equipamento confiável e de alta qualidade para locução, palestras e apresentações em locais de pequeno a médio porte. Com sua tecnologia avançada e design prático, o Kadosh K402M se destaca como uma escolha inteligente no mercado de microfones sem fio. Ele pode ser encontrado a partir de R$ 698 no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui CARDIÓIDE Kadosh K402M R$ 715,00 IR À LOJA R$ 698 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kadosh K402M × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CARDIÓIDE Kadosh K402M R$ 715,00 IR À LOJA CARDIÓIDE Kadosh K402M R$ 698 IR À LOJA

Hollyland Lark Max - a partir de R$ 2.099

O microfone Hollyland Lark Max promete um alcance de transmissão de até 250 metros (820 pés) em áreas abertas, ideal para uso em ambientes externos e situações de movimento. — Foto: Reprodução/Amazon

O Hollyland Lark Max é um sistema de microfone de lapela sem fio que promete qualidade de áudio de estúdio e tecnologias avançadas. Projetado para atender às necessidades de profissionais em diversas situações, como entrevistas, vlogs e gravações em ambientes externos, este microfone oferece uma série de características que podem ser úteis.

Características Principais:

Áudio de alta qualidade: Com uma taxa de amostragem de 48 KHz e profundidade de 24 bits, o Lark Max pode capturar cada detalhe com clareza. Seu SNR de 70 dB e máximo de 128 dB SPL prometem gravações sem ruídos de interferência e sem distorções em ambientes barulhentos.

Com uma taxa de amostragem de 48 KHz e profundidade de 24 bits, o Lark Max pode capturar cada detalhe com clareza. Seu SNR de 70 dB e máximo de 128 dB SPL prometem gravações sem ruídos de interferência e sem distorções em ambientes barulhentos. Tecnologia ENC profissional: Equipado com cancelamento de ruído ambiental (ENC), o Lark Max pode reduzir o ruído de fundo, mantendo a clareza dos detalhes de áudio de baixa frequência.

Equipado com cancelamento de ruído ambiental (ENC), o Lark Max pode reduzir o ruído de fundo, mantendo a clareza dos detalhes de áudio de baixa frequência. Gravação interna prolongada: Cada transmissor possui 8 GB de memória interna, permitindo até 14 horas de gravação de áudio em arquivos WAV descomprimidos e sem perdas.

Cada transmissor possui 8 GB de memória interna, permitindo até 14 horas de gravação de áudio em arquivos WAV descomprimidos e sem perdas. Alcance de transmissão extensivo: Oferece um alcance de transmissão de até 250 metros (820 pés) em áreas abertas, o que pode ser ideal para uso em ambientes externos e situações de movimento.

Oferece um alcance de transmissão de até 250 metros (820 pés) em áreas abertas, o que pode ser ideal para uso em ambientes externos e situações de movimento. Longa duração da bateria: A duração da bateria é de 7,5 horas por transmissor, com até 22 horas de uso contínuo com um case de carregamento totalmente carregado. O receptor pode ser carregado e usado simultaneamente.

O Lark Max é compatível com uma ampla gama de dispositivos, incluindo câmeras DSLR, câmeras mirrorless, smartphones e computadores. Sua interface de saída de 3,5 mm e suporte para USB Audio Class (UAC) tendem a garantir versatilidade para diferentes configurações de gravação. O Hollyland Lark Max está disponível a partir de R$ 2.099 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui MEMÓRIA INTERNA Hollyland Lark Max R$ 2.099,00 IR À LOJA R$ 2.305 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hollyland Lark Max × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MEMÓRIA INTERNA Hollyland Lark Max R$ 2.099,00 IR À LOJA MEMÓRIA INTERNA Hollyland Lark Max R$ 2.305 IR À LOJA

O microfone Sennheiser XSW 1-ME2 tem condensador com padrão de captação omnidirecional e promete captação de som clara e natural — Foto: Reprodução/Amazon

O microfone Sennheiser XSW 1-ME2 pode ser uma boa escolha para apresentadores e moderadores que buscam um sistema sem fio fácil de usar e confiável. Este sistema é conhecido por sua transmissão sólida, oferecendo até 10 canais compatíveis em uma banda UHF estável.

Características Principais:

Facilidade de uso: O conjunto inclui um receptor estacionário intuitivo para uma configuração rápida e manuseio sem complicações, além de um transmissor bodypack leve e um microfone clip-on discreto.

O conjunto inclui um receptor estacionário intuitivo para uma configuração rápida e manuseio sem complicações, além de um transmissor bodypack leve e um microfone clip-on discreto. Qualidade de áudio: O microfone condensador com padrão de captação omnidirecional promete uma captação de som clara e natural.

O microfone condensador com padrão de captação omnidirecional promete uma captação de som clara e natural. Transmissão confiável: Com a tecnologia de gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto, o sistema oferece uma configuração fácil e uma transmissão estável.

Com a tecnologia de gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto, o sistema oferece uma configuração fácil e uma transmissão estável. Diversidade de antenas: A recepção de diversidade de antenas com antenas integradas melhora a qualidade e a confiabilidade do sinal.

A recepção de diversidade de antenas com antenas integradas melhora a qualidade e a confiabilidade do sinal. Compatibilidade de frequência: O sistema oferece uma seleção de UHF frequências dentro de uma grande largura de banda, com até 10 canais compatíveis.

O sistema oferece uma seleção de UHF frequências dentro de uma grande largura de banda, com até 10 canais compatíveis. Durabilidade: O transmissor e o receptor possuem um design robusto, adequado para uso frequente e intenso.

O transmissor e o receptor possuem um design robusto, adequado para uso frequente e intenso. Longa duração da bateria: O transmissor opera por aproximadamente 10 horas com duas pilhas AA, proporcionando confiabilidade para eventos longos.

O transmissor opera por aproximadamente 10 horas com duas pilhas AA, proporcionando confiabilidade para eventos longos. Versatilidade: O sistema é compatível com uma variedade de microfones da Sennheiser, oferecendo flexibilidade para diferentes tipos de apresentações.

Este microfone pode ser uma opção para quem busca um sistema sem fio confiável e de alta qualidade para apresentações, palestras e eventos. Ele custa a partir de R$ 3.342 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui 10 CANAIS Sennheiser XSW1-ME2 R$ 3.342,91 IR À LOJA R$ 3.456 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sennheiser XSW1-ME2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 10 CANAIS Sennheiser XSW1-ME2 R$ 3.342,91 IR À LOJA 10 CANAIS Sennheiser XSW1-ME2 R$ 3.456 IR À LOJA

O microfone Shure BLX24/B58 tem tecnologia QuickScan — Foto: Reprodução/Amazon

O Shure BLX24/B58 é um sistema de microfone sem fio que combina a qualidade de áudio da Shure com facilidade de uso e versatilidade. Este sistema tende a ser uma boa escolha para profissionais que buscam desempenho confiável e som de alta qualidade em diversas situações, como apresentações ao vivo, eventos e gravações.

Características Principais:

Qualidade de áudio profissional: O sistema inclui o transmissor handheld BETA58A, conhecido por sua clareza sonora e desempenho confiável, prometendo um som de qualidade profissional.

O sistema inclui o transmissor handheld BETA58A, conhecido por sua clareza sonora e desempenho confiável, prometendo um som de qualidade profissional. Configuração simples: Com até 14 horas de operação com bateria, o modelo oferece uma configuração simples e eficiente.

Com até 14 horas de operação com bateria, o modelo oferece uma configuração simples e eficiente. Tecnologia QuickScan: A tecnologia QuickScan da Shure facilita a seleção de frequências e promete eliminar as dificuldades comuns na configuração de sistemas sem fio.

A tecnologia QuickScan da Shure facilita a seleção de frequências e promete eliminar as dificuldades comuns na configuração de sistemas sem fio. Versatilidade: O sistema é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo apresentações ao vivo, eventos, igrejas e casamentos.

O sistema é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo apresentações ao vivo, eventos, igrejas e casamentos. Alcance confiável: Com um alcance de até 100 metros (300 pés), o microfone permite uma grande liberdade de movimento, sem interrupções no sinal.

O sistema Shure BLX24/B58 é reconhecido por sua construção sólida, apresentando um design robusto e de classe mundial que promete durabilidade e confiabilidade, mesmo em uso prolongado. Um dos seus componentes chave é o receptor BLX4R, que se destaca pela capacidade de ser montado em rack, oferecendo uma solução prática e eficiente para instalações fixas. O transmissor BLX2/B58 vem equipado com a cápsula de microfone dinâmico supercardióide Beta 58A, que pode oferecer uma captação de som direcional eficaz na minimização de ruídos de fundo.

Adicionalmente, o sistema oferece a flexibilidade de expansão, permitindo a operação de até 12 canais por faixa de frequência, o que varia de acordo com a região e o ambiente, tornando-o uma escolha versátil para uma ampla gama de aplicações de áudio. Ele está disponível a partir de R$ 4.470 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA ENORME Shure BLX24/B58 R$ 4.470,00 IR À LOJA R$ 4.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Shure BLX24/B58 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA ENORME Shure BLX24/B58 R$ 4.470,00 IR À LOJA BATERIA ENORME Shure BLX24/B58 R$ 4.599 IR À LOJA

Dicas para Escolher o Melhor Microfone Sem Fio

Escolher o microfone sem fio ideal pode ser um desafio, especialmente com a variedade de opções disponíveis no mercado. Para ajudá-lo a tomar a melhor decisão, serão abordados alguns aspectos cruciais que devem ser considerados antes da compra.

Padrão polar do aparelho

O padrão polar de um microfone determina como ele capta o som. Os principais tipos são:

Omnidirecional: Capta som de todas as direções. Ideal para ambientes controlados onde o ruído de fundo não é um problema.

Capta som de todas as direções. Ideal para ambientes controlados onde o ruído de fundo não é um problema. Cardioide: Capta som principalmente da frente do microfone. Excelente para isolar a voz do locutor dos ruídos ao redor.

Capta som principalmente da frente do microfone. Excelente para isolar a voz do locutor dos ruídos ao redor. Supercardioide e Hiper-cardioide: Oferecem uma captação ainda mais focada que o cardioide, sendo ideais para situações com muito ruído de fundo.

Alcance para mais mobilidade

O alcance do microfone sem fio é um fator importante, especialmente para eventos ao vivo ou gravações em movimento. Um bom microfone deve oferecer um alcance mínimo de 30 metros, garantindo liberdade e flexibilidade para o usuário.

Melhor conexão de saída

A qualidade da conexão de saída afeta diretamente a qualidade do áudio. Procure por microfones com saídas XLR ou USB, que são padrões profissionais e garantem uma transmissão de áudio de alta qualidade.

Forma de alimentação e autonomia do aparelho

A maioria dos microfones sem fio funciona com baterias ou pilhas recarregáveis. Verifique a duração da bateria e prefira modelos que ofereçam pelo menos seis horas de uso contínuo. Alguns modelos vêm com baterias substituíveis, o que pode ser uma vantagem em usos prolongados.

Preferência para receptores bivolts

Para maior versatilidade, escolha microfones com receptores bivolts. Isso garante que o aparelho possa ser usado em diferentes locais sem preocupações com a compatibilidade de tensão elétrica.

Acompanhados de cabos e pilhas (e/ou outros acessórios)

Microfones que vêm com acessórios adicionais, como cabos, pilhas ou baterias extras, e estojos para transporte, oferecem um melhor custo-benefício e conveniência. Esses acessórios podem ser essenciais para garantir a funcionalidade e durabilidade do seu equipamento.

Ao considerar esses aspectos, você estará bem equipado para escolher um microfone sem fio que atenda às suas necessidades específicas, seja para uso profissional, em eventos, ou para gravações pessoais.

🎥 Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?