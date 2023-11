Um robô aspirador pode ser de grande ajuda para quem tem pouco tempo para faxina em casa. Muitos modelos já aparecem por valores mais acessíveis no mercado brasileiro. Com opções de marcas conhecidas como Electrolux , Philco , Samsung , Xiaomi e outras, o segmento já oferece soluções de entrada por valores a partir de R$ 319 em lojas como Mercado Livre , Amazon e Girafa , com equipamentos que prometem varrer, aspirar e passar pano. Há, inclusive, modelos com conectividade Wi-Fi e mais autonomia.

Se você precisa de um auxílio para manter o chão de sua casa, escritório ou imóvel mais limpo, talvez possa ser interessante investir em um aspirador robô. Para te ajudar a encontrar o modelo ideal, o TechTudo apresenta a seguir mais informações de sete modelos disponíveis no varejo online brasileiro.

Melhor robô aspirador 2023: sete modelos para comprar — Foto: Reprodução/Amazon

1. WAP Robot W90 – a partir de R$ 319

O Robot W90 da WAP é uma solução de entrada que aparece com um valor bem acessível no mercado brasileiro, mas já oferece basicamente tudo que se espera de um aspirador robô: aspirar, varrer e passar pano.

Diferentemente de alguns concorrentes, o W90 conta com apenas uma escova giratória, que por ser maior, promete alcançar os cantos e oferecer a mesma eficiência que modelos com duas escovas.

O W90 entrega autonomia de uma hora e quarenta minutos e pode atuar em três modos: limpeza de canto, aleatória e espiral. Assim como os aspiradores mais populares, o robô aspirador da WAP também apresenta um recurso que inibe quedas do equipamento em escadas ou precipitações.

Robô aspirador de pó Multilaser Mars — Foto: Divulgação/Multilaser

O robô aspirador da Multilaser é mais uma solução de entrada. Diferente do modelo apresentado anteriormente, este tem um design mais característico com duas escovas, sendo muito parecido com diversos outros modelos concorrentes.

Segundo a fabricante, a autonomia do robô é de até duas horas, e o equipamento é mais um que oferece as funcionalidades de varrer, aspirar e passar pano. Ele tem ainda o recurso que inibe quedas.

Ainda segundo a fabricante, o Mars pode ser utilizado em tapetes, pisos frios, madeira e laminados, o que garante mais versatilidade para o equipamento. O modelo conta ainda com três funções pré-programadas para facilitar sua utilização.

3. Electrolux ERB10 – a partir de R$ 599

Aspirador robô Electrolux ERB10 — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo da Electrolux é um robô aspirador que se destaca principalmente pela autonomia de bateria de 2,2 horas, segundo a fabricante. O ERB10 tem um visual sóbrio e assim como boa parte dos concorrentes, tem um reservatório relativamente pequeno com capacidade de apenas 220ml.

Evidentemente, o robô aspirador varre, aspira e passa pano. Além disso, também conta com a funcionalidade de evitar quedas de forma inteligente. O equipamento apresenta recurso que permite maior eficiência com sujeira mais pesada.

O ERB10 conta ainda com filtro HEPA que garante proteção contra alergias e traz as tradicionais duas escovas — como é comum a maioria dos robôs aspiradores mais populares no mercado.

4. Mondial Fast Clean Advanced RB-04 – a partir de R$ 799

Mondial RB-04 traz o filtro HEPA lavável que promete ser capaz de reter 99,7% das impurezas do ar — Foto: Divulgação/Mondial

Com a proposta de ser uma solução mais inteligente, o Fast Clean RB-04 da Mondial é um robô aspirador três em um que varre, passa pano e aspira. É mais um equipamento que evita obstáculos e quedas e tem uma capacidade de reservatório dentro da média.

Talvez o principal diferencial do modelo é a capacidade de voltar a base de carregamento de forma automática, o que é um recurso interessante para um robô aspirador com reservatório maior (330 ml).

O Fast Clean utiliza duas escovas laterais, que segundo a fabricante, faz do aspirador capaz de atuar mesmo em cantos e frestas. O dispositivo conta ainda com filtro HEPA lavável, carenagem com proteção antirrisco e capacidade para atuar em carpetes, pisos de madeira e pisos frios.

5. Philco PAS26P – a partir de R$ 789

O aspirador da Philco é um modelo que oferece um reservatório de resíduos de 610 ml, o que vai garantir ao PAS26P mais capacidade para realizar processos de limpeza extensos. O equipamento conta ainda com recursos que evitam obstáculos e quedas, o que permite aos usuários mais tranquilidade ao acionar o equipamento.

O robô da Philco tem um visual padrão com duas escovas, autonomia de 90 minutos e três modos de operação: limpeza aleatória, cantos e espiral, permitindo que você encontre o melhor modo para o seu ambiente.

O robô aspirador tem um visual bem moderno e sóbrio e assim como boa parte dos concorrentes do segmento, é capaz de retornar a base para carregamento quando a bateria está acabando. A recarga completa pode levar até cinco horas, segundo a marca.

Integrado a sistemas de casas inteligentes, o Powerbot-E da Samsung é um robô aspirador premium que além de um design mais avançado, oferece uma quantidade maior de recursos e promete proporcionar mais versatilidade.

Com conectividade Wi-Fi, o Powerbot-E, além de aspirar e passar pano, tende a oferecer mais potencia e conta com par de escovas que podem alcançar até mesmo os cantos mais difíceis. O reservatório para a sucção de resíduos tem apenas 200 ml de capacidade.

Segundo a fabricante, as baterias garantem autonomia de 150 minutos,. Este é um valor condizente com a capacidade do reservatório do robô. O equipamento também é capaz de atuar em pisos de madeira, pisos frios, carpetes e tapetes.

O “robozinho” da Xiaomi é uma solução de um segmento superior, oferecendo mais recursos, mais potencia de sucção, acabamento refinado e claro, um custo consideravelmente mais alto.

O equipamento permite que os usuários definam de uma maneira mais precisa o trajeto para limpeza. Para isso, ele conta ainda com opções para monitoramento em tempo real e sensores que inibem quedas e batidas em seus móveis e obstáculos. A autonomia de bateria é de até 110 minutos.

Segundo a marca, o Xiaomi 2C tem um maior poder de sucção e faz um ótimo uso dos 550 ml de capacidade para resíduos. Evidentemente, o robô também é capaz de retornar à base de carregamento de forma automática sempre que necessário.

