Melhor roteador Wi-Fi para comprar: seis modelos a partir de R$ 224

Escolher o melhor roteador para comprar pode ser algo muito benéfico para quem utiliza muitos serviços como streaming de vídeo e jogos. A escolha também passa por quem precisa manter um número maior de dispositivos conectados simultaneamente evitando as áreas de sombra, nas quais o sinal de Wi-Fi acaba sendo fraco ou inexistente.

No mercado brasileiro, por valores a partir de R$ 224, você já pode encontrar boas alternativas de roteadores dual-band, com equipamentos de marcas como Google, Intelbras, Huawei, TP-Link e outras. Os dispositivos aparecem em soluções convencionais e também mesh, que tende a ter ótimo desempenho e maior cobertura para sua rede sem fio.

Melhor roteador Wi-Fi para comprar — Foto: Foto: Divulgação/Mercusys

Com opções para os mais variados orçamentos, os modelos apresentados nesta lista podem ser interessantes para quem precisa de mais desempenho e estabilidade e, principalmente, para aqueles usuários que têm um serviço de internet de maior velocidade (conexões que ficam muito acima dos 100 Mb/s). A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes de oito modelos de roteadores disponíveis no mercado brasileiro para te ajudar a encontrar o equipamento ideal para sua rede Wi-Fi.

O roteador da Mercusys é uma solução dual-band de entrada que conta com seis antenas omnidirecionais fixas e promete oferecer desempenho de até 1.300 Mb/s na frequência de 5 GHz. Sendo assim, ele é uma alternativa para quem busca mais desempenho, mas não quer gastar muito.

O MR50G tem um visual moderno na cor preta e conta ainda com duas portas LAN Gigabit e uma porta WAN também Gigabit; o que é o ideal para quem tem planos de internet com velocidade acima dos 100 Mb/s.

O WS7000 é um roteador com suporte ao padrão Wi-Fi 6, que por sua vez, é uma das tecnologias mais recentes no segmento. Desta maneira, ele tende a entregar um desempenho aprimorado e a ter mais estabilidade. O roteador que também é dual-band, conta com quatro antenas e pode oferecer velocidades de até 1.201 Mb/s na rede de 5 GHz e até 867 Mb/s em 2.4 GHz.

Apesar do número maior de antenas, o roteador da Huawei, que aparece em oferta na cor branca (também possui versão na cor preta), é relativamente compacto, oferecendo ainda quatro portas WAN/LAN Gigabit, função WPS e suporte a modo Bridge.

Huawei WS7000 na cor branca — Foto: Divulgação/Huawei

3. Intelbras AX 1500 – a partir de R$ 253,99

O roteador da Intelbras, segundo a marca, é um modelo indicado para planos de internet de até 600 Mb e oferece cobertura para uma área de até 140 m². O aparelho tem ainda capacidade para atender até 128 dispositivos conectados simultaneamente.

O modelo possui quatro antenas de 5 dBi, quatro portas Ethernet Gigabit e tem compatibilidade com dispositivos mesh da marca. Além disso, apresenta suporte a tecnologia MU-MIMO, que faz o direcionamento automático da banda de acordo com a demanda.

Intelbras AX 1500 conta com quatro antenas — Foto: Reprodução/Amazon

A TP-Link é uma das marcas mais conceituadas no segmento de equipamentos para redes. Este modelo também conta com uma solução Wi-Fi 6 com custo mais acessível. O AX12 traz quatro antenas que tendem a resultar em uma maior área de cobertura. O dispositivo também apresenta compatibilidade com a funcionalidade beamforming, que concentra o sinal na direção dos dispositivos conectados.

O roteador conta ainda com quatro portas Ethernet, todas Gigabit, função de redes para convidados em ambas as bandas, suporte a QoS por dispositivo e tende a oferecer uma configuração simplificada por meio do app da TP-Link para dispositivos móveis.

TP-Link Archer AX12 traz bons recursos e promete bom desempenho — Foto: Divulgação/TP-Link

Com um visual moderno e sete antenas de 6 dBi, o roteador da Tenda é um equipamento que tende a entregar bom desempenho com velocidades de até 1.733 Mb/s na frequência de 5 GHz. Segundo a fabricante, o AC23 oferece alta intensidade de sinal, sendo capaz de realizar transmissões atravessando mais paredes, o que pode ser um ponto essencial para alguns usuários.

O AC23 conta ainda com recursos como beamforming e MU-MIMO, criptografia rápida para WPS, modo repetidor, encaminhamento de portas, além de oferecer uma porta WAN e três portas LAN, todas Gigabit. O visual do AC23 também é muito interessante, sendo mais um equipamento que tende a entregar um bom desempenho por um custo mais em conta.

Roteador AC23 da marca Tenda pode proporcionar uma boa velocidade de processamento — Foto: Reprodução/Amazon

O kit de roteadores Deco M4 da TP-Link, oferece dois equipamentos que, por meio da tecnologia mesh, se comunicam entre si criando uma espécie de rede Wi-Fi única expansível. Os roteadores têm um design muito moderno e contam com antenas internas que visam oferecer grande alcance para o sinal.

Os equipamentos oferecem até 300 Mb/s em 2.4 GHz e até 867 Mb/s em 5 GHz segundo a fabricante, ou seja, desempenho dentro da média. Eles contam com tecnologia beamforming e MU-MIMO e têm duas portas Ethernet Gigabit. Recursos como QoS e encaminhamento de portas também estão presentes, o que faz do Deco M4 uma opção interessante principalmente para quem planeja expandir o alcance da rede no futuro com equipamentos compatíveis.

O kit com duas unidades dos roteadores Deco M4 da TP-Links é capaz de suprir até 350m² com a tecnologia Mesh — Foto: Reprodução/Amazon

O kit de roteadores do Google, por sua vez, também conta com tecnologia mesh e, na versão que aparece na lista, traz três equipamentos, o que tende a proporcionar um alcance ainda maior. Um dos destaques do modelo, sem dúvida, é seu visual muito moderno, que dá um aspecto de item de decoração para o roteador.

Quanto ao desempenho, o Google Wi-Fi promete oferecer uma área de cobertura de até 110 m² por unidade, permitindo ainda que cada unidade conecte até 100 dispositivos; o que faz do Google Wi-Fi uma solução interessante para ambientes muito grandes e locais nos quais há um grande número de dispositivos a serem conectados. O modelo conta ainda com suporte a tecnologias como beamforming e MU-MIMO.

Google Wi-Fi Mesh 3 unidades promete oferecer área de cobertura maior — Foto: Divulgação/Google

Por fim, o roteador gamer da TP-Link, Archer GX90, é um modelo com visual extravagante que pode oferecer desempenho extremo para jogadores e usuários que precisam do máximo em velocidade. O roteador conta com tecnologia Wi-Fi 6 tri-band, oito antenas destacáveis e traz suporte ao beamforming e MU-MIMO, o que tende a garantir mais estabilidade e desempenho para a conexão.

Em 2.4 GHz, as velocidades podem chegar a 574 Mb/s, enquanto em uma das redes de 5 GHz (802.11ax) o modelo entrega até 1.201 Mb/s e na segunda rede de 5 GHz (802.11ax, HE160) até 4.804 Mb/s. São cinco portas Ethernet, sendo quatro delas Gigabit e uma com velocidade de até 2.5 Gb/s. O roteador conta ainda com recursos voltados para jogos, como Game Accelerator, que tem como finalidade otimizar o fluxo e diminuir a latência em jogos.

TP-Link Archer GX90 é opção de roteador Wi-Fi — Foto: Divulgação/TP-Link

