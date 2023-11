Melhor TV Box para comprar: veja seis opções a partir de R$ 198

Escolher o melhor TV Box pode ser uma tarefa fácil, mas demanda certos cuidados para não cair em irregularidades. O aparelho é uma ótima alternativa para quem tem uma TV convencional sem recursos smart. Ele também é útil para quem possui uma smart TV com recursos limitados, sistema obsoleto e até mesmo para quem quer testar recursos que não estão disponíveis em seu equipamento. É importante ressaltar que no Brasil existem modelos homologados pela Anatel . Desta maneira, você pode garantir a segurança e a qualidade do dispositivo.

No Brasil, a partir de R$ 198 você já pode adquirir um equipamento que pode transformar qualquer display com entrada HDMI em smart TV, com soluções de marcas conhecidas como Amazon, Intelbras, Roku e outras. A seguir, o TechTudo apresenta mais informações de seis opções de TV Box que você pode adquirir no varejo online brasileiro.

Roku Express 4K (controle remoto) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Roku Express – a partir de R$ 198

O Roku Express é um equipamento extremamente compacto que traz um sistema proprietário da marca e promete oferecer compatibilidade com os principais serviços de streaming, além de navegação simples e intuitiva.

Mesmo não sendo uma solução tão popular por aqui, o Roku é um dispositivo que tende a oferecer uma experiência muito adequada mesmo para usuários que nunca utilizaram o sistema da marca. Atualmente, alguns modelos de TVs como SEMP/TCL já apresentam sistema parecido.

O equipamento é indicado para televisores Full HD (1920 x 1080), tem suporte a som surround Dolby e pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz. O controle remoto também é bem compacto e utiliza um sensor de infravermelho para operar o aparelho, que pode ser a alternativa mais em conta no mercado.

O Aquário STV-3000 é um TV box com sistema operacional Android que tende a ser uma solução mais versátil, mesmo não trazendo uma das versões mais recentes do sistema operacional do Google para TVs.

Aquário STV-3000 é opção de TV Box de entrada com sistema Android. — Foto: Reprodução/Amazon

O Android é uma alternativa que pode permitir aos usuários terem acesso a mais serviços e aplicações, afinal, a Google Play Store é um repositório bem extenso de aplicações. Aliás, existem diversas formas de instalar praticamente qualquer aplicação do sistema em dispositivos compatíveis.

O Aquário STV-3000, segundo a fabricante, oferece suporte para resolução de até 4K a 30 FPS, traz um controle simples e tem compatibilidade com os principais serviços e apps Android. A conectividade sem fio é apenas em 2.4 GHz, o que pode limitar um pouco o desempenho do aparelho, principalmente com streaming de vídeos em UHD.

3. Fire TV Stick Lite – a partir de R$ 269

O TV Stick da Amazon é uma solução muito popular no mercado e além de trazer compatibilidade com Amazon Prime Video, Amazon Music e Alexa, o aparelho também é compatível com os principais serviços de streaming do mercado.

Fire TV Stick Lite é a opção mais acessível dos TV Sticks da Amazon — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

O sistema operacional do dongle é o Fire OS — uma versão modificada do Android. Assim, é possível instalar aplicações do sistema do Google (de modo alternativo). O aparelho oferece conectividade dual-band (2,4 e 5 GHz) e é mais uma solução indicada para displays Full HD.

O controle remoto do aparelho conta com conectividade Bluetooth e permite comandos de voz para Alexa, tanto para buscas e acionamento de apps, quanto para interações com outros dispositivos inteligentes e que estejam configurados com sua conta Amazon.

4. Izy Play Intelbras – a partir de R$ 272

O dispositivo suporta a resolução Full HD e acaba sendo limitado quanto à conectividade. Neste quesito, o aparelho oferece suporte a redes de 2.4 GHz e traz uma porta Ethernet 10/100, podendo não ser as melhores opções para quem tem uma banda larga de alto desempenho.

Intelbras Izy Play traz controle com suporte a comandos de voz e acesso rápido a serviços de streaming. — Foto: Divulgação/Intelbras

O Izy Play da Intelbras é mais um equipamento que traz sistema operacional Android na nona versão. Isto é capaz de entregar uma navegação mais fluida e há possibilidade de atualização para as versões mais recentes do sistema operacional.

O controle remoto do aparelho é bem compacto e já traz acesso rápido aos principais serviços compatíveis como Youtube, Netflix e a Google Play Store. O Izy Play oferece suporte a comandos de voz para o Google Assistente e conta ainda com processador quad-core de 1,2 GHz.

5. ZTE ZT866 – a partir de R$ 345

A solução de TV Box da fabricante chinesa é mais um que conta com Android TV na versão 11, que tendo ainda suporte à resolução 4K com suporte a HDR e Dolby Digital. Além disso, promete oferecer mais qualidade de imagem e som em displays compatíveis com as tecnologias.

ZTE ZT866 conta com sistema Android 11 e tem suporte a redes de 2.4 e 5 GHz — Foto: Reprodução/Amazon

O aparelho conta com um controle remoto bem simples, que traz atalhos para alguns serviços e suporte a comandos de voz para o Google Assistente. O controle remoto também permite ajustar o volume do conteúdo reproduzido, mas poderia ser mais interessante se pudesse controlar o volume do display (como ocorre em alguns modelos concorrentes).

O ZT866 tem um visual compacto, acabamento simples e oferece conectividade Wi-Fi dual-band, além de conectividade Ethernet e desempenho que pode ser capaz até de executar sem problemas alguns jogos mais leves do Android.

6. Xiaomi Mi Box S 4K – a partir de R$ 419

O Mi Box S 4K da Xiaomi é um aparelho de TV Box de alto desempenho. Assim como outras soluções do mercado, conta com sistema operacional Android TV e promete oferecer alta qualidade de imagem até para alguns jogos um pouco mais exigentes.

Xiaomi Mi TV Box S, caixa com suporte 4K e HDR que roda Android — Foto: Divulgação/Xiaomi

O aparelho se conecta à rede apenas por Wi-Fi dual-band, tem suporte a Bluetooth 4.0 e traz um controle remoto muito similar ao de alguns concorrentes. Além disso, também tem alguns botões de atalho para os serviços mais utilizados e possibilidade de pareamento de joysticks Bluetooth.

O sistema de som do aparelho conta com suporte ao Dolby Audio e DTS, o que vai entregar mais imersão em conteúdos em displays compatíveis. Com um visual bem compacto e acabamento simples, o Mi Box S 4K é um equipamento versátil e pode entregar basicamente todos os recursos mais utilizados em smart TVs modernas.

