Melhores celulares de 2023: veja 9 opções para comprar

Escolher o melhor celular para comprar em 2023 não é uma tarefa simples, visto que há um mundo de opções e marcas. Assim, existem duas categorias principais quando o assunto é eleger o melhor celular: há aqueles que buscam o melhor custo-benefício — os melhores recursos possíveis pelo preço mais baixo — e aqueles que buscam o que há de melhor no mercado, sem se importar com quanto será investido no smartphone. Por isso, o TechTudo listou quatro celulares com um excelente custo-benefício, como o Realme C55 , com preços a partir dos R$ 1.063 , e cinco dos smartphones mais potentes do ano, com valores que podem chegar aos R$ 10.998 — para o iPhone 15 Pro Max . Confira a seguir nove opções dos melhores celulares para comprar em 2023.

Ter uma câmera boa é determinante tanto em celulares de baixo custo quanto em modelos topo de linha. — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Melhores celulares custo-benefício

Realme C55 — a partir de R$ 1.063

Custo-benefício é quase um sinônimo para o Realme C55. A marca chinesa lançou o celular por R$ 2.299 no Brasil, mas ele já é vendido com descontos superiores aos R$ 1.200. Pelo valor, a Realme entrega um celular com processador de oito núcleos com velocidade de 2 GHz e 256 GB de armazenamento — número superior a muitos intermediários. O smartphone ainda tem 8 GB de memória RAM com possibilidade de expansão, de forma temporária, em até 16 GB por meio da memória RAM dinâmica.

Realme C55 é bom? Confira o review completo do celular

Para completar a ficha técnica, o celular tem uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, superior aos 60 Hz da maioria dos celulares de entrada, e uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido. A câmera principal tem 64 megapixels e utiliza Inteligência Artificial (IA) para aprimorar a captura de detalhes. O celular é vendido na Amazon por a partir de R$ 1.063.

Gostou do produto? Compre aqui REALME-C55 Realme C55 R$ 1.059,90 IR À LOJA R$ 1.441,49 IR À LOJA

Todas as ofertas de Realme C55 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. REALME-C55 Realme C55 R$ 1.059,90 IR À LOJA REALME-C55 Realme C55 R$ 1.441,49 IR À LOJA

O Moto G73 é o primeiro celular da lista com tela de 120 Hz, ideal para jogos mais intensos e rápidos, pois não deixa que se formem vultos na tela. A resolução do display é Full HD+ e exibe mais pixels em tela, o que é ótimo para assistir a filmes ou prestar atenção em detalhes de jogos mais complexos. Para impulsionar tudo isso, há um processador de 2,2 GHz, da MediaTek, e 8 GB de memória RAM. Assim, jogos devem rodar de forma suave no aparelho da Motorola.

O Motorola Moto G73 possui uma câmera de 50 megapixels — Foto: Divulgação/Motorola

A ficha técnica do Moto G73 ainda traz 128 GB de armazenamento, aliados a 8 GB de memória RAM — números razoáveis pelo preço cobrado. A bateria tem 5.000 mAh, capacidade que deve ser suficiente para até dois dias de uso, e ainda pode utilizar carregadores rápidos, de até 30 W. A Motorola ainda incluiu uma câmera de 50 MP com tecnologia que aproveita as capturas para melhorar as fotos, chamada de "ultra pixel". O Motorola Moto G73 é vendido na Amazon por a partir de R$ 1.289.

Gostou do produto? Compre aqui câmera de 50 MP Moto G73 5G (128 GB) — Branco R$ 1.289,00 IR À LOJA R$ 1.499,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto G73 5G (128 GB) — Branco × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. câmera de 50 MP Moto G73 5G (128 GB) — Branco R$ 1.289,00 IR À LOJA câmera de 50 MP Moto G73 5G (128 GB) — Branco R$ 1.499,00 IR À LOJA

Xiaomi Poco X5 — a partir de R$ 1.409

Celular da Xiaomi com ótimo custo-benefício, o Poco X5 tem tela de AMOLED e resolução Full HD+, com taxa de atualização de 120 Hz. Além de exibir imagens com cores vivas e contraste destacado, mesmo sob a luz do sol, o aparelho deve apresentar um bom desempenho para jogos, uma vez que imagens rápidas não devem sofrer de rastros nem engasgos. Os 8 GB de memória RAM e o processador Snapdragon 695, com velocidade de 2,2 GHz, também devem impulsionar as sessões de jogos. Essa combinação faz do celular uma excelente opção para os gamers.

O Poco X5 tem incríveis 256 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Xiaomi

Mas o smartphone chinês vai além: o modelo da Xiaomi conta com 256 GB de armazenamento e câmera de 48 MP, o que deve garantir que nenhum momento seja perdido por falta de memória, com fotos bastante detalhadas. Ele ainda tem uma bateria de 5.000 mAh, que deve durar até dois dias, e pode utilizar carregadores turbo de até 33 W — já incluso na caixa. O Poco X5 custa, na Amazon, R$ 1.409.

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto R$ 1.459,00 IR À LOJA R$ 1.649,25 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto R$ 1.459,00 IR À LOJA 8 gb de ram Xiaomi Poco X5 5G (256 GB) — Preto R$ 1.649,25 IR À LOJA

Este celular da Samsung vai um passo além quando se trata de custo-benefício. O Galaxy A34 entrega boas especificações para quem procura um celular que não cobre uma fortuna por recursos premium. O processador tem oito núcleos e chega aos 2,6 GHz de velocidade — valor alto para celulares na sua faixa de preço. O Samsung tem bateria de 5.000 mAh, que garante uso prolongado por um ou dois dias seguidos. Além disso, há 128 GB de armazenamento, que podem ser expandidos com um cartão microSD de até 1 TB.

Galaxy A54 tem um dos melhores custo-benefício da lista — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A34 também possui uma tela Super AMOLED, com vidro Gorilla Glass. Esse modelo de tela apresenta cores e contrastes mais intensos, enquanto o Gorilla Glass deve garantir uma boa proteção contra impactos e riscos. A taxa de atualização é de 120 Hz, para transições mais suaves de imagem. Há também proteção IP67, contra a entrada de água e poeira. Por fim, a câmera tem 50 MP e conta com estabilidade óptica, para proporcionar fotos e vídeos com aspecto mais profissional. O Galaxy A54 está disponível na Amazon por a partir de R$ 1.700.

Gostou do produto? Compre aqui 5G Galaxy A54 — Preto R$ 1.887,78 IR À LOJA R$ 1.099,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy A54 — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5G Galaxy A54 — Preto R$ 1.887,78 IR À LOJA 5G Galaxy A54 — Preto R$ 1.099,00 IR À LOJA

Melhores celulares topo de linha

O Motorola Razr Ultra 40 atualiza as definições de portátil com uma boa ficha técnica. O dobrável da Motorola tem uma tela de 6,9 polegadas do tipo AMOLED e taxa de atualização de 165 Hz — número só visto em aparelhos gamers —, garantindo visualização extremamente fluida em uma proporção bastante alongada. Já a tela exterior tem 3,6 polegadas, com proteção Gorilla Glass. Devido às dimensões do smartphone, porém, a bateria tem apenas 3.800 mAh. A Motorola, entretanto, garante que o aparelho deve chegar a um dia completo de uso.

Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'

Para impulsionar o smartphone, há um processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com velocidade de 3,19 GHz, e 8 GB de memória RAM, com possibilidade de utilizar o RAM Boost — que converte armazenamento em memória RAM temporária. O armazenamento total é de 256 GB. A câmera tem dois sensores, que contam com recursos como estabilidade óptica e gravação em resolução 4K. Um destaque do celular é a sua gama de cores trazida para o Brasil. Além do preto e do cinza, há também a cor magenta disponível. O celular custa a partir de R$ 3.799 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui dobrável Motorola Razr 40 Ultra (256 GB) R$ 6.499,00 IR À LOJA R$ 6.499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Razr 40 Ultra (256 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. dobrável Motorola Razr 40 Ultra (256 GB) R$ 6.499,00 IR À LOJA dobrável Motorola Razr 40 Ultra (256 GB) R$ 6.499 IR À LOJA

O Galaxy S23 Ultra reúne algumas das melhores especificações em celulares da Samsung. Ele se diferencia dos demais por contar com uma caneta inteligente acoplada no celular — como a antiga linha Galaxy Note. O aparelho tem tela Dynamic AMOLED 2X, com 120 Hz de frequência — essencial para evitar engasgos em sessões de jogos de ação —, e ainda possui proteção IP68, a mais alta contra entrada de poeira e água. O celular possui 12 GB de memória RAM e versões com 256, 512 e 1 TB de armazenamento.

Unboxing Galaxy S23 Ultra: o celular mais potente da Samsung!

Um destaque do S23 Ultra é sua câmera de 200 MP, com foco a laser e estabilidade óptica. O aparelho consegue fazer uso de todas as câmeras ao mesmo tempo, por meio da função "Director's View". Isso permite capturar a mesma cena em diferentes versões. O Galaxy S23 Ultra dispõe de uma bateria de 5.000 mAh, suficientes para chegar ao final do dia ainda com carga, e um processador Snapdragon 8 Gen 2, o melhor do mercado até então. O modelo é vendido na Amazon em versões a partir de R$ 6.998.

Gostou do produto? Compre aqui top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.554,44 IR À LOJA R$ 5.999,00 IR À LOJA R$ 8.549,00 IR À LOJA Veja todas as ofertas

Todas as ofertas de Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.554,44 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.999,00 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 8.549,00 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.999,00 IR À LOJA

O Galaxy Z Fold 5 é um celular dobrável da Samsung que ocupa o nicho de celulares para trabalho, e faz um bom uso da caneta inteligente S Pen. São duas telas AMOLED Dinâmico 2X com taxa de atualização de 120 Hz: uma interna, de 6,2 polegadas, e uma externa, dobrável de 7,6 polegadas. Ambas devem exibir imagens com transições suaves e sem travamentos. Com ele aberto, é possível trabalhar com múltiplas telas, que são exibidas no display em um tamanho confortável.

Galaxy Z Fold 5: veja unboxing do dobrável da Samsung

O Galaxy Z Fold 5 tem corpo de alumínio e proteção Gorilla Glass Victus 2, contra riscos e impactos. Ele também tem proteção IPX8, o que o torna resistente a água, mas não à poeira, devido às dobras. A Samsung ainda promete boas sessões de jogatina com o aparelho, uma vez que ele vem equipado com um processador Snapdragon 8 Gen 2 e 12 GB de memória RAM. Há versões com 512 GB e 1 TB de armazenamento. O ponto negativo, porém, fica por conta da bateria, de apenas 4.400 mAh. A Samsung, porém, promete um dia inteiro de uso. O Galaxy Z Fold 5 é vendido na Amazon por a partir de R$ 7.999.

Todas as ofertas de Galaxy Z Fold 5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TELA-GRANDE Galaxy Z Fold 5 R$ 3.998,89 IR À LOJA TELA-GRANDE Galaxy Z Fold 5 R$ 4.299,00 IR À LOJA TELA-GRANDE Galaxy Z Fold 5 R$ 5.920,00 IR À LOJA

Chamado pela Asus de "smartphone gamer mais rápido do mundo", o ROG Phone 7 Ultimate faz jus à sua reputação. A tela AMOLED do smartphone tem 6,78 polegadas e taxa de atualização de 165 Hz, número superior à maioria dos aparelhos topo de linha. O processador é um Snapdragon 8 Gen 2, que chega a uma velocidade de 3,2 GHz. Além disso, ele tem tecnologia ray tracing acelerado por hardware, algo só visto em computadores de mesa até então. Completam a ficha técnica um armazenamento de 512 GB e 16 GB de memória RAM, para rodar jogos mais pesados com tranquilidade.

[Unboxing] ROG Phone 7 Ultimate: veja detalhes do celular gamer da Asus

A Asus incluiu duas especificações que devem auxiliar — e muito! — nas horas de jogatina. A primeira é a bateria de 6.000 mAh, número bem acima do encontrado na concorrência e que deve aguentar horas intensas de jogo. A segunda foi o sistema térmico GameCool, que resfria o processador e conta com uma câmara de dissipação de ciclos, uma folha de grafite interna e um cooler que pode ser acoplado na parte externa do celular para resfriar diretamente o processador. O Asus ROG Phone 7 Ultimate custa a partir de R$ 9.199 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 9.199,08 IR À LOJA R$ 7.227,50 IR À LOJA R$ 10.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus ROG Phone 7 Ultimate × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 9.199,08 IR À LOJA 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 7.227,50 IR À LOJA 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 10.999 IR À LOJA

iPhone 15 Pro Max — a partir de R$ 10.998

Atual topo de linha da Apple, o iPhone 15 Pro Max tem tudo que há de melhor da marca da maçã. Seu foco principal está nas câmeras. O módulo triplo de sensores tem um sensor principal de 48 MP com abertura f/1.78, que facilita tirar fotos em modo retrato ou com efeito bokeh, e estabilidade ótica de imagem. O sensor trabalha em conjunto com uma câmera de profundidade de 12 MP e zoom óptico de até cinco vezes, além de possuir uma lente capaz de escanear ambientes 3D a distância.

[Unboxing] Novo iPhone 15 Pro Max em detalhes!

O corpo do iPhone 15 Pro Max é feito de titânio com vidro "made glass" nas duas faces, para protegê-lo de riscos e impactos. Esse vidro é produzido pela mesma fabricante dos vidros Gorilla Glass. A tela Super Retina tem tecnologia OLED e taxa de atualização de 120 Hz. Com isso, jogos de console que serão lançados para iPhone poderão aproveitar o máximo do aparelho. Completam a ficha técnica uma memória a partir dos 256 GB e uma bateria de 4.441 mAh (valor estimado). O iPhone 15 Pro Max é vendido na Amazon a partir de R$ 10.998.

Todas as ofertas de iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. premium iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto R$ 9.899,10 IR À LOJA premium iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto R$ 9.899,10 IR À LOJA premium iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto R$ 10.449,00 IR À LOJA

Com informações de Apple, Asus, Motorola (1/2), Realme, Samsung (1/2/3) e Xiaomi