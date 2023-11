Microfone do iPhone não funciona? Veja oito possíveis soluções

Problemas no microfone do iPhone podem ser mais comuns do que você imagina. Ainda assim, mesmo que o problema pareça demandar uma assistência especializada em manutenção, existem ajustes práticos e simples de serem executados pelo próprio usuário. Entradas obstruídas, iOS desatualizado ou permissões relacionadas ao aplicativo podem ser algumas das causas do problema. Assim, é possível restabelecer o uso do microfone do seu iPhone apenas com uma limpeza simples, atualização do sistema operacional ou ajustes.

Por isso, o TechTudo preparou uma lista com oito possíveis causas e soluções para resolver o problema do microfone do seu iPhone. Confira, nas linhas a seguir, a lista completa.

entrada iphone 15 pro max horizontal

1. Limpe e desobstrua os microfones

O acúmulo de detritos na entrada do microfone pode dificultar o funcionamento normal do dispositivo, porque isso pode dificultar a captação do áudio ou gerar ruídos durante as chamadas. Para resolver o problema, basta limpar cuidadosamente a abertura do microfone com uma escova de dentes seca de cerdas macias ou uma haste flexível.

Mas antes é importante verificar as áreas onde os microfones estão localizados. Existem três tipos diferentes de microfones no seu smartphone. O primeiro deles é o microfone principal, com a função de captar a voz durante chamadas e gravações de áudio. O segundo é o microfone frontal, localizado ao lado câmera frontal do dispositivo, utilizado para gravações em modo de selfie. E o terceiro tipo é o microfone traseiro, posicionado na parte de trás do iPhone, usado em gravações de vídeo.

Também é importante verificar constantemente se não há aberturas obstruídas ou bloqueadas que possam interferir na captação de áudio. Desta forma é possível prevenir e evitar futuros problemas.

2. Reinicie o iPhone

Reiniciar o iPhone é uma ação que pode resolver diversos problemas, incluindo questões com o microfone, independentemente de existir ou não uma atualização pendente. Para realizar o procedimento é simples. Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar junto com o botão de volume simultaneamente até que o menu de opções de energia apareça na sua tela. Em seguida, deslize o botão de ligar/desligar para a direita para desligar o iPhone.

Reinicie o iPhone para resolver problemas — Foto: Reprodução/João Figueiredo

3. Teste os microfones

Testar os microfones individualmente é uma abordagem útil para identificar ou descartar problemas com o microfone. Cada um desses microfones desempenha um papel específico e testá-los individualmente pode ajudar a identificar em qual há anormalidade no funcionamento.

Para testar o microfone principal, basta abrir o aplicativo Voice Memos na tela inicial. Depois, toque no ícone de gravação para captar a sua voz. Em seguida, pare a gravação e reproduza o áudio. A reprodução da sua voz indica que o microfone está operando normalmente.

Testar microfone principal do iPhone é um possível caminho — Foto: Reprodução/João Figueiredo

No caso do microfone frontal, será preciso abrir o aplicativo “Câmera” na tela inicial e selecionar a opção Vídeo. Em seguida, toque no ícone para alternar para a câmera frontal. Grave um vídeo para registrar sua voz. Após parar a gravação, acesse o aplicativo Fotos para reproduzir o vídeo. Se você conseguir ouvir sua voz na gravação, é sinal de que o microfone frontal está funcionando.

Por último, abra o aplicativo Câmera na tela inicial, novamente, para testar o microfone traseiro. Vá para a opção “Vídeo” e toque no ícone de gravação para capturar sua voz. Certifique-se de que o vídeo esteja na exibição normal. Após parar a gravação, vá para o aplicativo Fotos e reproduza o vídeo. Sua voz no vídeo confirmará o funcionamento correto do microfone traseiro.

Abra o aplicativo da câmera no iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

4. Desconecte acessórios

Um dos comportamentos mais comuns é esquecer dispositivos sonoros conectados ao celular da Apple após sua utilização, quando o correto seria desconectá-los para evitar possíveis complicações. Alguns acessórios, como fones de ouvido via Bluetooth, podem ser a causa do mau funcionamento. Além das interferências na comunicação com outros dispositivos, essa atitude recorrente pode consumir energia desnecessária.

Desconectar aparelhos Bluetooth no iPhone — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Portanto, é importante sempre desagregar qualquer dispositivo externo após seu uso, conferindo o funcionamento do microfone após desconexão dos acessórios. Para desconectar, acesse as configurações de conexão no celular e vá até Bluetooth. Toque na opção dispositivo conectado e depois desconecte.

5. Reinicie aplicativos de comunicação

Problemas com áudio nos aplicativos podem ser apenas devido a uma necessidade de reiniciá-los. Essa atitude pode resolver falhas temporárias na comunicação entre o aplicativo e o hardware do iPhone.

Reiniciando aplicativos no iPhone — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Para realizar o procedimento, primeiro feche o aplicativo e verifique se ele não ficará sendo executado em segundo plano — isso pode ser feito no iOS deslizando o aplicativo para cima na tela de multitarefa. Após fechar o app, aguarde alguns segundos para garantir que ele tenha sido encerrado. E por último, abra o aplicativo novamente e use a função de áudio nele para conferir se o problema foi solucionado.

6. Libere as permissões de acesso ao microfone

Plataformas como WhatsApp ou Skype necessitam que o usuário conceda acesso para utilizarem o microfone durante o seu uso. Por isso, uma falha no funcionamento em uma conversa pode estar relacionada a permissões nos aplicativos.

Configuração acesso ao microfone em apps do iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para realizar o procedimento acesse as configurações do seu smartphone e clique em "Privacidade". Em seguida, selecione a opção "Microfone". Com isso, aparecerá uma lista dos aplicativos que solicitaram acesso. Verifique se o aplicativo no qual você está tendo problemas tem a permissão de acesso ao microfone ativada. Caso não tenha, libere a permissão.

7. Atualize o iOS

Manter o software do seu iPhone atualizado ajudar a garantir o bom funcionamento do dispositivo, incluindo os microfones. Para isso, vá à tela inicial do seu celular e toque no ícone da engrenagem. Depois, role para baixo e até a opção "Geral". Clique em "Sobre" para visualizar a versão atual do software. Depois, retorne para "Geral” e, agora, clique em "Atualização de Software".

Atualização no iPhone pode resolver problemas — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Após isto, o iPhone fará uma busca por atualizações disponíveis. Assim que a atualização estiver disponível, você receberá uma notificação contendo informações sobre a nova versão. Após a conclusão do download, o seu iPhone solicitará a sua autorização para instalar a atualização. Toque em "Aceitar" para permitir o processo.

8. Procure o suporte da Apple

Por fim, caso todas as opções anteriores falharem e você ainda estiver com dificuldade para gravar um vídeo ou realizar uma chamada, é possível que o seu aparelho esteja enfrentando algum problema relacionado ao hardware. Neste caso será preciso entrar em contato com o suporte técnico da Apple ou até mesmo visitar uma loja física para obter auxílio especializado.

