Monitor Gamer Samsung: 7 modelos para melhorar sua jogatina

Um monitor gamer da Samsung pode ser uma opção interessante para quem está montando um setup voltado para jogos. Afinal, a fabricante conta com um vasto leque de modelos que atendem a diferentes gostos, estilos e demandas. O T350 de 24 polegadas, por exemplo, conta com taxa de atualização de 75 Hz e imagens sem efeito fantasma, proporcionando mais conforto aos olhos. Na Amazon , o produto pode ser adquirido por preços a partir de R$ 608 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Já para quem quer investir em um tela mais imersiva, a escolha pode ficar por conta dos modelos curvos que preenchem toda a visão do campo periférico, como o Samsung Odyssey G5 de 34 polegadas. O item está à venda no Mercado Livre por valores que começam em R$ 3.299. Confira, a seguir, sete modelos de monitor gamer da Samsung para incrementar o setup.

Monitor Gamer Samsung: veja sete opções para montar um setup de jogos — Foto: Divulgação/Samsung

1. Samsung T350 de 24 polegadas - a partir de R$ 608

O T350 de 24 polegadas é um monitor de entrada da linha gamer da Samsung. O modelo conta com taxa de atualização de 75 Hz, proporção de 16:9 e é capaz de gerar imagens fluidas, sem efeito fantasma. Além disso, possui as tecnologias Flicker-Free, que remove continuamente a tremulação das cenas, e Eye Saver Mode, que minimiza a emissão de luz azul. Juntas, as duas funcionalidades concedem maior conforto aos olhos. Em termos de aparência, o design do T350 é minimalista.

Na Amazon, o modelo está saindo a R$ 608. Compradores avaliaram o produto com 4,8 estrelas em 5. Eles destacaram, sobretudo, o custo-benefício, a qualidade de imagem e a facilidade para montar o equipamento. Alguns usuários, no entanto, ressaltaram que o T350 não possui regulagem de altura e que o botão fica em um lugar de difícil acesso, bem atrás do monitor.

Prós: custo-benefício, qualidade da imagem, fácil montagem

custo-benefício, qualidade da imagem, fácil montagem Contras: não possui regulagem de altura, botão de difícil acesso

2. Samsung Odyssey G32A de 27 polegadas - a partir de R$ 1.349

O Odyssey G32A de 27 polegadas é outra alternativa interessante para quem joga. Um dos grandes diferenciais do monitor é a taxa de atualização de 165 Hz, que elimina o atraso, neutraliza o desfoque de movimento e permite rápido tempo de resposta. Além disso, seu painel é do tipo VA (Vertically Aligned), o que melhora os contrastes e tons pretos. No quesito conectividade, conta com entradas HDMI e headphone. Por fim, seu design é moderno. O equipamento possui três lados sem borda para dar maior visibilidade às imagens.

O monitor pode ser adquirido na Amazon por preços a partir de R$ 1.349. Nas avaliações dos compradores, o produto recebeu nota 4,5 de 5, com elogios ao custo-benefício, ergonomia e acabamento. No entanto, algumas reclamações relatam que o equipamento pode apresentar rastros de movimento (ghosting).

Prós: 165 Hz, imagens vivas, rápido tempo de resposta

165 Hz, imagens vivas, rápido tempo de resposta Contras: alguns usuários perceberam rastros de movimento (ghosting)=

3. Samsung UR550 de 28 polegadas - a partir de R$ 1.750

O Samsung UR550 de 28 polegadas é um monitor 4K que, embora não seja da linha gamer, atende muito bem às exigências de quem joga com frequência. Afinal, as imagens projetadas pelo equipamento são compostas por oito milhões de pixels, proporcionando extrema riqueza de detalhes às cenas. Além disso, seu painel IPS preserva a nitidez e a clareza das cores em cada polegada da tela. Essa combinação garante maior imersão durante a jogatina. Por fim, a tela possui proporção de 16:9 com curvatura plana e taxa de atualização de 60 Hz.

Disponível por aproximadamente R$ 1.750 na Amazon, o UR550 foi avaliado pelos clientes do site com nota 4,7 em 5 estrelas, com muitos elogios à qualidade da imagem e o balanço de cores. No Mercado Livre, o monitor está saindo pelo mesmo preço. Por lá, a avaliação é igualmente positiva: 4,8 de 5 estrelas. Alguns compradores, porém, reportaram alguns pontos negativos, como poucas opções de conectividade e presença de pixels mortos.

Prós: resolução 4K, ótimo balanço de cores, painel IPS

resolução 4K, ótimo balanço de cores, painel IPS Contras: poucas opções de conectividade, alguns usuários relataram pixels mortos

4. Samsung UJ59 de 32 polegadas - a partir de R$ 1.826

O monitor Samsung UJ59 de 32 polegadas possui resolução 4K e oferece imagens mais realistas, com cores vivas que parecem naturais. Além disso, sua tela widescreen conta com quatro vezes mais pixels, proporcionando uma visualização de páginas da Internet com menos rolagens. Outro destaque do equipamento é a tecnologia FreeSync, que elimina as imperfeições das cenas sincronizando a placa de vídeo com o monitor. Por fim, o design é sofisticado com bordas finas e acabamento fosco.

No Mercado Livre, os consumidores avaliaram o produto com 4,5 estrelas em 5. Por lá, o monitor pode ser encontrado por cerca de R$ 1.826. Os compradores elogiaram a qualidade da imagem e o custo-benefício, mas apontaram para vazamentos de luz e a baixa qualidade do suporte de fábrica.

Prós: cores vivas, resolução 4K, tecnologia FreeSync

cores vivas, resolução 4K, tecnologia FreeSync Contras: vazamentos de luz, relatos de problemas com o suporte

5. Samsung Odyssey G40 de 25 polegadas - a partir de R$ 1.879

O monitor Odyssey G40 de 25 polegadas reproduz imagens com extrema riqueza de detalhes, já que sua taxa de atualização é de 240 Hz. Além disso, seu painel IPS possibilita 178º de ângulo de visão, o que viabiliza maior clareza das cenas, independente da posição em que o jogador esteja. Outro ponto interessante do equipamento é a proporção da tela, que pode ser ajustada em até 21:9. Por fim, o monitor é compatível com a tecnologia G-Sync. e possui entradas HDMI, DisplayPort e headphone.

O Odyssey G40 é visto por valores a partir de R$ 1.879 na Amazon. No site, o produto tem 4,5 estrelas de avaliação em 5 possíveis. Os clientes destacam a qualidade e a fluidez da imagem, mas atentam para o fato de que o equipamento não vem com cabo DisplayPort, ainda que o equipamento tenha entrada para essa conexão.

Prós: 240 Hz, entrada DisplayPort, compatível com G-Sync

240 Hz, entrada DisplayPort, compatível com G-Sync Contras: cabo DisplayPort precisa ser comprado à parte

6. Samsung Odyssey G5 de 34 polegadas - a partir de R$ 3.276

O Samsung Odyssey G5 de 34 polegadas é um monitor curvo voltado para setups gamers. A tela preenche toda a visão periférica, o que proporciona uma experiência mais imersiva ao jogador. O modelo ainda conta com resolução Ultra-WQHD, taxa de atualização de 165 Hz, tempo de resposta de 1 ms e tecnologia AMD FreeSync Premium de sincronização adaptável que reduz travamento, oscilações e atrasos nas cenas. Em relação à aparência, seu design é futurista, com bordas bem finas.

Na Amazon, o monitor pode ser comprado por aproximadamente R$ 3.276. O equipamento recebeu avaliação de 4,6 em 5 estrelas no site, com comentários que destacam a qualidade das imagens, das cores e dos contraste. Alguns compradores, todavia, se sentiram incomodados com dois pontos: a fragilidade do suporte de apoio e a ausência de alto-falantes em um modelo caro como esse.

Prós: tela curva, resolução Ultra-WQHD, AMD FreeSync Premium

tela curva, resolução Ultra-WQHD, AMD FreeSync Premium Contras: fragilidade do suporte de apoio, ausência de alto-falantes

7- Samsung Odyssey G6 de 27 polegadas - a partir de R$ 3.499

Outra opção de monitor curvo é o Odyssey G6 de 27 polegadas. A tela preenche toda a visão periférica do jogador e conta com taxa de atualização de 240 Hz. Trata-se de um modelo com resolução WQHD que oferece 1,7 vezes mais pixels do que uma tela Fulll HD convencional. Além disso, possui outros diferenciais, como DisplayHDR 600, proporção de até 21:9, tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, suporte a conexão Wi-Fi e acesso ao serviço Samsung Gaming Hub, que oferece diversos games gratuitamente. Por fim, o equipamento foi desenvolvido com entradas Display Port, HDMI, USB, LAN e headphone.

O Odyssey G6 está à venda na Amazon por cerca de R$ 3.499. Na plataforma, os clientes avaliaram o produto com nota 4,5 de 5, exaltando a taxa de atualização, a curvatura, o ajuste de altura e a qualidade das imagens. Alguns compradores, entretanto, relataram o surgimento de pixels mortos com o tempo.

Prós: resolução WQHD, 240 Hz, DisplayHDR 600, conectividade ampla, ajuste de altura

resolução WQHD, 240 Hz, DisplayHDR 600, conectividade ampla, ajuste de altura Contras: preço alto, alguns clientes notaram pixels mortos na tela

Com informações de Samsung

