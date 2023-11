Mouse e teclado Dell: 6 modelos para aumentar a produtividade

Mouse e teclado Dell podem ser encontrados em kits com variados recursos e faixas de preço. Adquirir os periféricos em conjunto pode gerar economia para o consumidor que deseja equipar PCs e notebooks, seja para trabalho ou lazer. Por valores a partir de R$ 188 na Amazon , o usuário encontra o Pro KM5221W na cor branca, com 12 teclas programáveis e mouse com até 4.000 DPI, ajustáveis por software. Atualmente, o conjunto é o primeiro da lista de kits de teclado e mouse para computador mais vendidos da Amazon . Para quem prefere periféricos com fio, uma opção é o KM300C, vendido por R$ 354 na Amazon . Só é preciso ter atenção para o layout internacional, sem tecla dedicada para cedliha, por exemplo.

Quem deseja gastar um pouco mais por recursos extras encontra no Premier KM7321W dois modos sem fio — Bluetooth e Wi-Fi 2.4 GHz — além da possibilidade de conectar-se em até três dispositivos ao mesmo tempo, sejam eles Linux, macOs ou Windows. O kit pode ser encontrado por R$ 449 na Amazon. A seguir, confira a lista com seis modelos disponíveis para compra no Brasil. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Conjuntos de teclado e mouse: combos são opção versátil para quem busca economizar e aumentar produtividade — Foto: Divulgação/Dell

1. Dell Pro KM5221W - a partir de R$ 188

O conjunto Dell Pro KM5221W conta com teclado padrão ABNT2, extensão numérica, 12 teclas programáveis e seis teclas multimídia. O mouse pode ser ajustado em até quatro níveis de DPI (1.000, 1.600, 2.400 e 4.000) e possui os botões clássicos esquerdo, direito e de rolagem. O último, além de clicável, pode ser programado para diferentes funções. Tanto o teclado, alimentado por duas pilhas AAA, quanto o mouse, alimentado por uma pilha AA, prometem autonomia de até três anos, segundo o fabricante. Os dispositivos compartilham o mesmo receptor USB.

O kit Pro KM5221W conta com mais de 415 avaliações e classificação de 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon. Os compradores destacam o conjunto por custo-benefício, conforto, funcionamento silencioso e leveza. Entre os pontos negativos citados por alguns usuários, estão a largura do teclado, rigidez das teclas e ruídos no botão de rolagem do mouse. O item pode ser adquirido por R$ 188 na Amazon e por R$ 274 no Mercado Livre.

Prós : custo-benefício, conforto, funcionamento silencioso e leveza

: custo-benefício, conforto, funcionamento silencioso e leveza Contras: usuários criticaram o teclado largo, as teclas rígidas e os ruídos no botão de rolagem

2. Dell KM3322W - a partir de R$ 193

O KM3322W traz um teclado padrão ABNT2 com resistência a respingos e antidesbotamento. Ele possui seção numérica, 12 teclas programáveis, botões para ajuste de volume e indicador do nível de bateria. Já o mouse conta com botões esquerdo, direito e rolagem, sensor óptico e resolução de 1.000 DPI. Ambos são sem fio e conectados por receptor USB com frequência de 2.4 GHz. De acordo com a Dell, o teclado tem até 36 meses de autonomia alimentado com duas pilhas AAA, e o mouse dura até 18 meses sem trocar sua única pilha AA.

O modelo está em segundo lugar entre os kits de teclado e mouse para computador mais vendidos da Amazon, com classificação de 4,7 de 5 estrelas. Conforto, ergonomia, baixo ruído e qualidade de construção são as características mais elogiadas do conjunto, enquanto a falta de luzes informativas e ruídos apresentados pela tecla de espaço e pelo mouse são características que deixaram a desejar segundo alguns usuários. Interessados precisam desembolsar R$ 193 no do Mercado Livre ou R$ 245 na Amazon.

Prós : conforto, ergonomia, baixo ruído e qualidade de construção

: conforto, ergonomia, baixo ruído e qualidade de construção Contras: falta de luzes informativas. Tecla de espaço e mouse podem apresentar ruídos

3. Dell KM636 - a partir de R$ 239

O conjunto Dell KM636 traz teclado compacto e mouse sem fio brancos que utilizam o mesmo receptor e são alimentados por pilhas — duas AAA para o teclado e duas AA para o mouse. As teclas grandes e elevadas prometem conforto e funcionamento silencioso, além de terem espaço reduzido entre si para evitar acúmulo de poeira. O mouse conta com controle óptico para garantir controles precisos. De acordo com a ficha técnica, ambos têm autonomia de uso para um ano.

O KM636 conta com mais de 2,1 mil avaliações de compradores no site da Amazon e é classificado com 4,7 de 5 estrelas. Os periféricos são elogiados por duração da bateria, conforto, funcionamento silencioso e precisão. Por outro lado, usuários relataram o fato de o teclado não manter acesas as luzes informativas de Caps e Num Lock, além de o botão espaço ser ruidoso. O combo é encontrado por R$ 239 na Amazon e por 289 R$ no Mercado Livre.

Prós: duração da bateria, conforto, funcionamento silencioso e precisão

duração da bateria, conforto, funcionamento silencioso e precisão Contras: usuários relatam que as luzes informativas não se mantêm acesas e que o botão de espaço é ruidoso

4. Dell KM117 - a partir de R$ 353

O KM117 oferece teclado com seção numérica, teclas de atalho, multimídia e indicador do nível de bateria. O mouse possui sensor óptico e botão de liga/desliga. Os dois se conectam ao dispositivo por meio de um único adaptador USB com frequência de 2.4 GHz. O teclado é alimentado com duas pilhas AAA, enquanto o mouse recebe uma AA. De acordo com o fabricante, o conjunto possui autonomia de até 12 meses de uso.

Os periféricos do KM117 possuem mais de 38 mil avaliações de compradores com classificação de 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon. Conforto, qualidade de construção e design estão entre as características elogiadas do periférico. No entanto, o layout em inglês pode dificultar o dia a dia do usuário que não está acostumado a este tipo de teclado. Outra característica citada em alguns comentários que merecem atenção são problemas de funcionamento apresentados ao longo do tempo. O produto está à venda por R$ 353 na Amazon.

Prós: conforto, qualidade de construção e design

conforto, qualidade de construção e design Contras: layout em inglês; usuários relatam problemas de funcionamento ao longo do tempo

5. Dell KM300C - a partir de R$ 354

O KM300C traz um combo com fio para aqueles que não querem se preocupar com troca de pilhas. O mouse de sensor óptico possui resolução de 1.000 DPI e três botões — esquerdo, direito e rolagem. O teclado é full size com seção numérica, teclas programáveis e comandos multimídia, e a Dell promete digitação silenciosa e resistência a respingos. Seu layout é em inglês.

O conjunto conta com 80 avaliações de compradores no site da Amazon, em que é classificado com 4,5 de 5 estrelas. A digitação macia e silenciosa do teclado aliada ao conforto são características positivas citadas nos comentários. Um ponto que pode causar desconforto é o ruído do mouse, segundo alguns clientes. Na Amazon, o combo é vendido por R$ 354.

Prós: teclado macio e silencioso

teclado macio e silencioso Contras: ruído do mouse pode incomodar

6. Dell Premier KM7321W - a partir de R$ 449

O Premier KM7321W pode ser conectado em até três dispositivos diferentes via Bluetooth ou adaptador USB de 2.4 GHz. O mouse oferece sete botões, com cinco programáveis, e resolução ajustável de 1.000 a 4.000 DPI . O teclado é full size, padrão ABNT2, possui botões multimídia, 12 teclas programáveis, indicador do status de bateria e botão para alternar entre dispositivos. A autonomia do conjunto é de até 36 meses, com o teclado alimentado por duas pilhas AAA e o mouse por uma pilha AA.

O Dell Premier conta com 867 avaliações e classificação 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon. Os compradores elogiam o kit por sua qualidade, robustez, versatilidade de conexão e customização oferecidas. Já ruídos do mouse e pés instáveis do teclado são as principais críticas feitas ao modelo. O conjunto pode ser adquirido por R$ 449 na Amazon.

Prós: qualidade, robustez, versatilidade de conexão e customização

qualidade, robustez, versatilidade de conexão e customização Contras: usuários reclamam dos pés instáveis do teclado e do ruído do mouse

