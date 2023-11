Notebook barato: 5 modelos para comprar um laptop sem gastar muito

Encontrar um notebook barato não é difícil nos dias de hoje. Afinal, há diversas marcas e modelos disponíveis no mercado, com características e configurações variadas para quem quer comprar um laptop sem gastar muito. No momento de escolher uma opção que caiba no bolso, é importante considerar aspectos como conectividade, memória RAM, armazenamento interio, dimensões e recursos. O Positivo Motion C traz como diferencial o sistema Fanless, presente no que promete livrar o notebook de aquecimento e ruídos. O modelo é disponibilizado a partir de R$ 1.247 no Girafa . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Para os consumidores que apreciam diversificação no design, o M11W, da Multilaser, pode ser usado como notebook e tablet, porque permite que a tela seja dobrada. A opção está disponível a partir de R$ 1.289 na Amazon. Já para os usuários que gostam de explorar o máximo da capacidade do aparelho, o Samsung Book Celeron está à venda a partir de R$ 1.531 no Mercado Livre e dispõe do Easy Upgrade, compartimento que facilita o acesso à memória e HD do notebook, para que possa ser atualizado sem comprometer a garantia. Veja a seguir cinco modelos em destaque.

Lista traz opções de notebooks a partir de R$ 1.099 — Foto: Reprodução/Freepik

1. Multilaser Legacy Book - a partir de R$ 999

Ideal para quem busca um notebook para tarefas menos complexas, o Multilaser Legacy Book PC271 conta com processador Intel Celeron N4020 de 3,4 GHz, que promete agilidade e leveza no dia a dia, e 4 GB de memória RAM. O armazenamento é o eMMC de 64 GB, que funciona como uma alternativa ao já conhecido SSD, com acréscimo de mais 64 GB em SD card. O sistema operacional pré-instalado é o Windows 11 Home e o modelo acompanha uma assinatura grátis de 1 ano do Microsoft Office 365 Personal, além de acesso a 1 TB de armazenamento na nuvem.

Como característica especial, o Multilaser Legacy Book oferece tela sensível ao toque, mouse pad numérico e tecla de atalho para a Netflix. Sua tela é de 14,1 polegadas com resolução de 1366 x 768 pixels, qualidade HD e placa de vídeo integrada. Disponível somente na cor preta, o notebook tem 1,8 cm de altura e 33 cm de largura, pesando 1,79 kg. Em conectividade, o usuário terá duas portas USB: uma 2.0 e uma 3.0, além de uma entrada para micro SD, uma para mini HDMI e entrada para fone e microfone.

De acordo com os comentários na página de vendas da Amazon, onde ele sai por R$ 999, modelo se destaca pelo custo benefício e cumprimento de tarefas básicas, contudo, deixa a desejar quando se trata de baixar jogos ou programas pesados, por isso, tem nota de 4,1. No Mercado Livre, ele pode ser adquirido por a partir de R$ 1.009.

Também da marca Multilaser, o M11W é apresentado como um modelo 2 em 1, já que pode ser usado como notebook ou tablet, devido à possibilidade de dobra da tela, que também conta com o recurso touch screen e tamanho de 11,6 polegadas. A placa de vídeo é integrada, com resolução de 1366 x 768 pixels e qualidade HD. O teclado segue o padrão brasileiro ABNT2, com tecla de atalho para a Netflix. O aparelho oferece duas portas USB, sendo uma 2.0 e outra 3.0, bem como uma entrada para micro SD e uma para mini HDMI.

No quesito interno, o M11W vem com sistema operacional Windows 10 Home pré-instalado, possui processador Intel Pentium N3700 de até 2.4 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB eMMC. A bateria promete durabilidade de até 15 horas no modo de espera e 6 horas em uso. O notebook está disponível na cor prata, apresenta dimensões de 8,5 cm de altura e 34,5 cm de largura e pesa 1,8 kg. Com mais de 70 avaliações na página de vendas da Amazon e classificação de 4,2, o modelo se destaca por ser leve, mas há consumidores que apontam durabilidade da bateria inferior ao especificado. Na Amazon, ele sai por R$ 1.289 e, no Mercado Livre, ele custa R$ 1.444.

Seguindo a lista de notebooks baratos está o HQ Joy NHJ-W11H-CE1, que dispõe do processador Intel Celeron N4020C de 2,8 GHz, 4 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 128 GB. Quando se fala em conectividade, o modelo conta com leitor de cartão, duas entradas USB 3.0, uma entrada USB tipo C, saída de vídeo mini HDMI e entrada para fone de ouvido. O sistema operacional pré-instalado é o Windows 11 Professional.

Disponível na cor prata, o HQ Joy pode ser interessante para quem busca telas maiores, pois o notebook tem 15,6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels em qualidade Full HD, e sua placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics. O teclado segue o padrão ABNT2 e suas dimensões são: 1,5 cm de altura e 32 cm de largura, com 1,4 kg. Dentre as avaliações positivas, chama a atenção a leveza do produto, por outro lado, há consumidores que ressaltam lentidão no desempenho. Sua classificação na página de vendas da Amazon é de 3,4, onde ele sai por R$ 1.299. Já no Mercado Livre, ele custa R$ 1.499.

Da marca Positivo, o Motion C 14.1” apresenta processador Intel Celeron Dual Core de 2,8 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento eMMC de 128 GB. No âmbito conectividade, o notebook possui duas entradas USB 3.0, saída de áudio, uma entrada para fone e microfone e uma entrada para HDMI. Equipado ainda com o sistema Fanless, uma tecnologia de resfriamento mediante a dissipação de calor, a marca se compromete a entregar um equipamento livre de aquecimento e ruídos. O teclado é o ABNT2 com 84 teclas e atalho para a Netflix, com Windows 11 Home pré-instalado.

Além disso, a placa de vídeo é integrada e a tela é de 14,1 polegadas, com resolução de 1366 x 768 pixels em qualidade HD antirreflexiva. Como destaque, o modelo acompanha uma Ring Light que pode ser encaixada junto à webcam de 720 pixels, contribuindo para melhorar a iluminação da imagem no vídeo, e o webcam cover, um protetor já instalado que, ao ser deslizado, abre ou fecha a câmera, garantindo mais segurança e privacidade. Por fim, outra característica do notebook é a integração com a Alexa para PC, na qual é possível utilizar o comando por voz.

Com mais de 50 avaliações na página de vendas da Amazon e nota de 4,3, os principais aspectos positivos apontados por compradores são o design e a leveza, já que o notebook tem 1,3 kg, com 1,87 cm de altura e quase 33 cm de largura na cor cinza. Contudo, há críticas referentes ao desempenho em funções complexas, como jogos e aplicativos mais pesados. Ele pode ser adquirido pelo site do Mercado Livre, por a partir de R$ 1.049; no Girafa, por R$ 1.247 e na Amazon, por R$ 1.399.

5. Samsung Book Celeron - a partir de R$ 1.599

Em quinto lugar na lista está o Book Celeron, da Samsung, que foi lançado em 2021 e conta com processador Intel Celeron 6305 de 1,8 GHz, com memória RAM de 4 GB e SSD NVMe de 256 GB. Além disso, o modelo possui o Easy Upgrade, um compartimento de rápido acesso à memória e ao HD, que possibilita ao usuário ampliar a capacidade do notebook sem comprometer a garantia, pois não é preciso abri-lo por completo. Junto a isso, o Book Celeron dispõe de interação com os dispositivos Galaxy, portanto, o usuário pode receber as notificações do smartphone, atender chamadas e compartilhar fotos diretamente no notebook, por exemplo.

Com Windows 11 Home pré-instalado, o aparelho apresenta tela de 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels Full HD, com placa de vídeo integrada Intel Iris Xe Graphics. O produto pode não ser indicado para quem deseja transportá-lo frequentemente, porque pesa 2,44 kg. Disponível na cor cinza, oferece duas entradas USB 2.0, uma entrada USB 3.0 e uma entrada HDMI. O Samsung Book Celeron está classificado com 4,6 estrelas na página de vendas da Amazon, e os elogios vão para o design e boa qualidade de imagem. Entretanto, a durabilidade da bateria e o congelamento da tela foram pontos criticados por compradores. No Mercado Livre, ele pode ser adquirido por a partir de R$ 1.599 e, na Amazon, por R$ 1.777.

