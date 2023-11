O que assistir na Netflix hoje? 6 minisséries para ver em um final de semana

Para agitar o final de semana, conheça essas e outras minisséries do streaming vermelho que são ideais para maratonar sem pressa. São títulos que rapidamente conquistaram o público e as notas favoráveis da imprensa. Em cada tópico, você confere informações sobre enredo, elenco e avaliações no IMDb e Rotten Tomatoes.

Toda Luz Que Não Podemos Ver é a mais nova minissérie original da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

1. Por Trás de Seus Olhos (2021)

Um misto de suspense e romance integra o enredo de Por Trás de Seus Olhos, produção criada por Steve Lightfoot (Hannibal) e baseada no romance homônimo de Sarah Pinborough. A minissérie possui apenas seis episódios com média de 50 minutos de duração cada. Estão no elenco Simona Brown (Meu Nome É...), Eve Hewson (Mal de Família), Tom Bateman (Morte no Nilo), Robert Aramayo (Senhor dos Aneis: Anéis de Poder) e Georgie Glen (Chame a Parteira).

Louise (Brown) é uma mãe solo que consegue um emprego como secretária no escritório do psiquiatra David Ferguson (Bateman). Com pouco tempo de trabalho os dois engatam um caso extraconjugal, pois o médico é casado com Adele (Hewson). Inesperadamente, Louise faz amizade com a noiva do chefe, relação que dá início a eventos perturbadores na vida dos três envolvidos. A produção tem nota 7,2 no IMDb e aprovação de 63% no Rotten Tomatoes.

Louise (dir.) é uma mãe solteira que tem um caso com seu chefe ao mesmo tempo que faz amizade com a mulher dele — Foto: Divulgação/Netflix

2. Alias Grace (2017)

Alias Grace é uma boa dica para quem gosta de adaptações literárias e true crime na mesma obra. A série é baseada no best-seller homônimo da romancista Margaret Atwood, autora de O Conto de Aia. Com seis episódios de duração média de 45 minutos, a minissérie dirigida por Mary Harron (O Psicopata Americano) tem no elenco Sarah Gadon (O Homem Duplicado), Anna Paquin (True Blood), Edward Holcroft (Kingsman), Zachary Levi (American Horror Story) e o cineasta David Cronenberg (A Mosca).

A trama se passa no Canadá por volta de 1840, adaptando de forma livre a história real de Grace Marks (Gadon), uma criada acusada de matar seus próprios patrões. Durante a pena de prisão perpétua, ela conhece o psiquiatra Simon Jordan (Holcroft), que está interessado em seu caso. Ele quer saber o que aconteceu com a mente de Grace para esquecer detalhes importantes do crime que ela, possivelmente, cometeu. As médias são de 7,6 no IMDb e aprovação de 99% no RT (Certificado Fresco).

Minissérie é uma adaptação do livro da escritora Margaret Atwood, que por sua vez é inspirado em um crime real ocorrido no Canadá no século 19 — Foto: Divulgação/Netflix

3. A Maldição da Residência Hill (2018)

Desde 2017, o cineasta de horror Mike Flanagan (Hush: A Morte Ouve) cria obras exclusivas para Netflix, a exemplo de Missa da Meia-Noite e A Queda da Casa Usher. A primeira de suas cinco minisséries na plataforma foi A Maldição da Residência Hill, com 10 episódios e média de duração de 60 minutos cada. Michiel Huisman (A Comissária de Bordo), Carla Gugino (Pequenos Espiões), Timothy Hutton (Acerto de Contas) e Mckenna Grace (Annabelle 3) integram o elenco.

Em 1992, a família Crain, liderada pelo casal Hugh (Henry Thomas) e Olivia (Gugino), se muda para uma mansão abandonada apenas com o intuito de reformá-la e vendê-la depois. Mas o local se torna palco de eventos sobrenaturais que aterrorizam os Crain. Mais de duas décadas depois, todos eles precisam se reunir para discutir o passado, pois uma tragédia acomete um membro da família. A minissérie de terror tem nota 8,6 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten (Certificado Fresco).

A Maldição da Residência Hill é mais uma minissérie de terror criada pelo cineasta Mike Flanagan — Foto: Divulgação/Netflix

4. Toda Luz Que Não Podemos Ver (2023)

Dos títulos mais recentes da Netflix, Toda Luz Que Não Podemos Ver está no filão das minisséries. A obra foi anunciada com grande alarde nessa segunda metade do ano, pois foi uma grande produção inspirada no livro homônimo do autor Anthony Doerr, vencedor do Pulitzer. Toda Luz possui apenas quatro capítulos de com média de 1 hora cada. Mark Ruffalo (o Hulk do Universo Marvel), Hugh Laurie (Dr. House), Louis Hofmann (Dark) e a estreante Aria Mia Loberti estão no elenco.

Durante a ocupação nazista na França no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1943, a jovem francesa cega Marie-Laure LeBlanc (Loberti) é cuidada pelo pai, Daniel, e o tio recluso Etienne (Laurie). Apaixonada por rádio, ela mantém contato com um combatente alemão chamado Werner Pfenning (Hofmann), um jovem cada vez mais indeciso sobre seu papel na guerra. O drama foi bombardeado pela crítica, com apenas 27% de aprovação no RT, mas conseguiu nota 7,6 entre os usuários no IMDb.

Personagem principal de nova série da Netflix é interpretada por Aria Mia Loberti — Foto: Divulgação/Netflix

5. Maid (2021)

O drama Maid é especial para quem está disposto a chorar de emoção no fim de semana. A série criada por Molly Smith Metzler (The Thing About Jellyfish) é baseada nas memórias da ativista e palestrante estadunidense Stephanie Land. São 10 episódios com menos de 53 minutos. Estão no elenco Margaret Qualley (The Leftovers), Nick Robinson (Com Amor, Simon), Anika Noni Rose (Dreamgirls) e Andie MacDowell (Feitiço do Tempo).

Após uma briga doméstica, Alexandra "Alex" Russell (Qualley) foge de casa com sua filha pequena, Maddy. Sem abrigo fixo, as duas dependem de projetos sociais para viver. Além de ser vítima dos abusos de Sean Boyd (Robinson), ex-namorado e pai de sua filha, Alex também carrega traumas de sua mãe Paula (MacDowell), portadora de transtorno bipolar. Ela decide então transformar sua vida para proporcionar um futuro melhor para Maddy. O drama obteve nota 8,3 no IMDb e aprovação de 94% no RT.

Uma jovem busca reescrever sua vida após sofrer abusos por um longo período — Foto: Divulgação/Netflix

6. O Gambito da Rainha (2020)

Para fechar a lista, mais uma adaptação literária feita pela Netflix. O Gambito da Rainha é uma adaptação do romance homônimo escrito por Walter Tevis. Em sete episódios totalmente focados no universo do xadrez, a produção vencedora de 11 Emmys tem no elenco Anya Taylor-Joy (O Menu), Marielle Heller (Caçada Mortal), Thomas Brodie-Sangster (franquia Maze Runner), Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), entre outros.

Beth Harmon (Joy) é uma órfã que se torna uma jovem prodígio no xadrez. Durante a década de 1950, em plena Guerra fria, ela disputa campeonatos contra importantes nomes do esporte - em especial, enxadristas soviéticos. No entanto, sua carreira até o topo pode ser prejudicada devido aos vícios em álcool e drogas. No IMDb, a minissérie tem nota de 8,5, enquanto no Rotten a aprovação é de 96% (Certificado Fresco).

Beth Harmon é uma enxadrista prodígio que disputa contra grandes nomes do xadrez — Foto: Divulgação/Netflix

