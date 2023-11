O que é linguagem neutra? Veja 10 séries que usam pronomes inclusivos

A linguagem neutra é uma forma de comunicação que busca acabar com o binarismo de gêneros e incluir o máximo de pessoas no discurso. Para isso, ela utiliza pronomes como “elu” em vez de “ele" ou "ela” a fim de contemplar pessoas que não se identificam nem como homem ou mulher. Estima-se que, no Brasil, existam cerca de três milhões de pessoas trans, sendo a maioria não-binária, ou seja, a que não se identifica com nenhum dos gêneros. Não à toa, séries e filmes já se adaptam a esta realidade com diversos personagens.

Alguns exemplos atuais são Sex Education e Todxs Nós, disponíveis na Netflix e HBO Max, respectivamente. Mas este universo ainda desperta dúvidas em muitas pessoas. Por isso, o TechTudo te explica o que é linguagem neutra e te lembra 10 séries que usam pronomes adequados para pessoas não-binárias.

Todxs Nós, série do HBO Max, traz debate sobre gênero e sexualidade — Foto: Reprodução/IMDb

O que é linguagem neutra?

A língua portuguesa flexiona verbos e adjetivos de forma a concordar com o gênero dos sujeitos. Entrentanto, se há um grupo composto por homens, mulheres e pessoas não-binárias, é comum que se use termos com sufixos masculinos para se referir a ele. Por exemplo, “Todos eles estão de verde”.

Segundo manual da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), além de ser uma evidência do machismo na estrutura linguística, isso exclui pessoas que não se enquadram no padrão binário de gênero, já que existe mais gêneros para além de homens e mulheres. É aí que entra a linguagem neutra.

Esse modelo de linguagem propõe que verbos, adjetivos e demais palavras sejam flexionadas para o pronome neutro, como elu/delu, ile/dile, ilu/dilu e el/del para eliminar a marcação de gênero (feminino ou masculino) nas palavras. Assim, pessoas não-binárias são inseridas no discurso e situações que se referem a grupos passam a ser mais inclusivas.

Vale lembrar ainda que a não-binariedade é um termo guarda-chuva, que engloba o gênero-queer, agêneros e gêneros-fluídos. Ou seja, pessoas que não se identificam com o gênero ao qual foram designadas no nascimento, quem não se identifica com nenhum gênero e quem varia em diferentes pontos entre os dois extremos da binaridade.

Heartstopper apresentou personagem não-binárie na segunda temporada — Foto: Reprodução/Netflix

Por outro lado, há quem critique a linguagem neutra, afirmando que a forma de escrita dificulta a leitura ou, ainda, que a língua não pode ser alterada. Para o primeiro ponto, o manual da UNILA frisa a importância de utilizar os pronomes neutros, evitando termos como “tod@s”, “todxs” etc. Afinal, isso realmente se torna um desafio para a compreensão do texto, principalmente para quem tem dislexia ou alguma deficiência visual, precisando de aplicativos de leitura específicos.

No que diz respeito à mudança da língua portuguesa, a maioria dos linguistas parecem concordar que a língua é feita pela sociedade, sendo alterada sempre que houver necessidade. “Aspectos culturais e sociais estão continuamente influenciando a maneira como as pessoas se comunicam, sendo impossível barrar a inserção na língua portuguesa de expressões novas”, afirma Leandro da Cunha, na revista Direito e Sexualidade. A seguir, você confere 10 séries que já entenderam a importância da linguagem neutra no dia a dia, utilizando pronomes adequados para todes.

Heartstopper (2022 - )

Heartstopper é uma das séries com maior representatividade LGBTQIAPN+, dentro e fora das telas. Com vários atores da comunidade, a segunda temporada também ganhou personagem que se identifica como uma pessoa não-binária. Felix é o primeiro papel do ator Ash Self e, na série, é nove amigue de Ellie (Yasmin Finney), que utiliza pronomes neutros.

Mostrar tantas pessoas diversas e reais pode ser um dos motivos do sucesso da produção, que já foi renovada para a terceira temporada na Netflix. Com 8,6 pontos no IMDb, Heartstopper é baseado na webtoon homônima de Alice Oseman e traz elenco de peso, com destaque para Kit Connor (Rocketman), Joe Locke e Olivia Colman (A Favorita) como Nick, Charles e Sarah.

Felix (Ash Self) é pessoa não-binária em Heartstopper — Foto: Reprodução/Netflix

Sex Education (2019 - 2023)

Outra produção da Netflix que dá grande destaque a personagem não-binárie é Sex Education. Na terceira temporada, conhecemos Cal Bowman, interpretade por Dua Saleh. Elu é uma pessoa não-binária, que usa pronomes neutros e passa por uma transição ao longo dos episódios. Cal traz debates chaves, como a diferença de identidade de gênero, sexo e sexualidade. Inclusive, e personagem tem enredo importante na quarta e última temporada da série, que chegou à Netflix em setembro.

Com 8,3 pontos no IMDb e uma vitória no BAFTA, Sex Education tem Asa Butterfield (O Menino do Pijama Listrado), Ncuti Gatwa (Barbie) e Gillian Anderson (The Crown) como Otis, Eric e Jean. A criação da série, que aborda a descoberta da sexualidade de forma natural, é de Laurie Nunn.

Dua Sale é Cal Bowman em Sex Education — Foto: Reprodução/Netflix

Todxs Nós (2020)

Série do HBO Max, Todxs Nós conta a história de Rafa, jovem panssexual e não-binárie que sai do interior para morar em São Paulo ao lado do primo. Nos episódios, é possível acompanhar sua transição e as dificuldades na vida de ume jovem trans. E protagonista é interpretade por Aren Gallo, atore também não-binárie.

A produção brasileira, criada por Vera Egito, Daniel Ribeiro e Heitor Dhalia, é avaliada em 6,1 pontos no IMDb. Além de Aren Gallo, o elenco é composto por Juliana Gerais como Maia e Kelner Macêdo no papel de Vini, o primo de Rafa.

Rafa (Aren Gallo) é ume jovem não-binárie em Todxs Nós, série brasileira do HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

Sort Of (2021 - 2024)

Também do HBO Max, Sort Of mostra a vida de Sabi Mehboob, ume jovem não-binárie, com família paquistanesa e canadense. Tentando se entender como imigrante e LGBTQIAPN+, Sabi é interpretade por Bilal Baig, que também é criadore da série, ao lado de Fab Filippo. A produção canadense tem 7,3 pontos no IMDb e está confirmada para a terceira e última temporada. Gray Powell (Corvos) e Kaya Kanashiro também fazem parte do elenco como Paul e Viole

Sort Of: Bilal Baig é criadore e protagonista da série da HBO Max — Foto: Reprodução/HBO Max

Ridley Jones: A Guardiã do Museu (2021 - 2023)

A animação da Netflix chamou atenção quando, em sua quinta e última temporada, revelou que Fred, personagem da série, é não-binárie. Dublade por Iris Menas, e bisonte fala para avó e amigos que não se identifica com pronomes binários, utilizando, então, ili e dili.

Com as cinco temporadas disponíveis no streaming, a animação também lista Iara Nemirovsky, Laraine Newman, David Errigo Jr. e Tyler Shamy na equipe de dubladores, responsáveis pelas vozes dos personagens Ridley, Peaches, Dudley e Dante. A criação é de Chris Nee. No IMDb, o título tem menos de 1,3 mil avaliações e traz média baixa, com 2,2 pontos.

Em Ridley Jones: A Guardiã do Museu, Fred usa pronomes neutros — Foto: Reprodução/Netflix

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio (2023 - )

Outro desenho animado, desta vez parte do catálogo do Disney+, é Garota da Lua e o Dinossauro Demônio. Na produção, conhecemos Tai, personagem não-binárie, que é dublade por Ian Alexander (Star Trek Discovery), atore que também utiliza pronomes neutros. Tai é colega de classe da protagonista Lunella (Diamond White).

A animação, avaliada em 7,7 no IMDb, conta a história de uma menina superdotada, que traz um dinossauro de volta à vida. Juntos, eles lutam para proteger a cidade. Criada por Jeffrey M. Howard, Kate Kondell e Steve Loter, a série já tem duas temporadas disponíveis.

Tai (à esquerda) é outre personagem não-binárie de animação — Foto: Reprodução/IMDb

Feel Good (2020 - 2021)

A produção Feel Good, disponível na Netflix, é criada e protagonizada por Mae Martin, artista não-binárie, que conta a sua vida ao longo dos episódios. Mae se descobre como pessoa não-binárie, enquanto tenta se recuperar de vícios e se firmar como comediante de stand-up. Lisa Kudrow (Friends) e Charlotte Ritchie (Você) fazem parte da série como Linda e George. Além de Martin, Joe Hampson assina a criação de Feel Good, que acumula 7,5 pontos no IMDb.

Mae Martin é protagonista e criadore de Feel Good, disponível na Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

One Day at a Time (2017 - 2020)

Com três temporadas na Netflix, One Day at a Time mostra o dia a dia de uma família de cubanos vivendo nos Estados Unidos. A série de comédia é avaliada em 8,2 pontos no IMDb e traz representatividade para a comunidade LGBTQIAPN+. Elena (Isabella Gomez) é a filha mais velha da família e se apaixona por Syd (Sheridan Pierce), pessoa não-binárie. Aos poucos, a mãe e a avó vão se adaptando ae nove namorade da jovem.

Rita Moreno (Amor, Sublime Amor), Marcel Ruiz (Superação: O Milagre da Fé) e Justina Machado (Jane, A Virgem) completam a família Alvarez como Lydia, Alex e Penelope. Criada por Gloria Calderón Kellett e Mike Royce, One Day at a Time foi premiada com dois Primetime Emmys.

Syd (Sheridan Pierce) e Elena (Isabella Gomez) formam casal LGBTQIAP+ em One Day at a Time — Foto: Reprodução/Netflix

Sandman (2022 - )

Baseado na história homônima de Neil Gaiman, Sandman é estrelado por Tom Sturridge (Mentes Diabólicas), que faz o Rei dos Sonhos. Anos após ser aprisionado, ele consegue fugir e começa uma jornada para reconquistar o seu Reino. Na história, ume des personagens é Desejo, ume dos Perpétuos, interpretade por Mason Alexander Park, atore não-binárie.

O uso de pronomes neutros na série chamou atenção do público. Sandman fez sucesso no streaming e está confirmada para a segunda temporada. No IMDb, a produção, criada por Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg, tem 7,7 pontos.

Mason Alexander Park é Desejo em Sandman — Foto: Reprodução/Netflix

Billions (2016 - 2023)

Com episódios disponíveis na Netflix, Billions fala sobre duas figuras poderosas, um empresário e um procurador, que lutam em lados opostos. A série foi uma das primeiras da TV norte-americana a trazer personagem não-binárie, ainda em 2017. Asia Kate Dillon (Orange is the New Black) dá vida a Taylor, ume jovem brilhante, que estagia na Axe Capital.

Billions acumula 8,3 pontos no IMDb e conta com sete temporadas. Criada por Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin, Paul Giamatti (O Ilusionista) e Damian Lewis (Irmãos de Guerra) também são listados no elenco da série, como Chuck e Bobby.

Taylor (Asia Kate Dillon) é considerade ume des primeires personagens não-bináries da TV dos EUA — Foto: Reprodução/IMDb

