O que é Vivo Valoriza? Entenda como funciona programa de benefícios

O Vivo Valoriza é um programa de relacionamento da Vivo que permite que clientes resgatem benefícios como prêmios, promoções e descontos em mais de 300 lojas e empresas. Há opções de gastronomia, bem-estar, cultura, viagens e cuidados para pets. Além disso, os usuários também têm direito a 50% de desconto em ingressos na rede Cinemark. Podem participar da ação clientes Vivo com contas Móvel, pós-pago, controle, TV, Banda Larga e Voz. A adesão é gratuita e automática, dispensando cadastros ou pagamentos de valores extras. A seguir, confira em detalhes o que é o programa, como usar, quais são as empresas parceiras e quem pode utilizar.

Saiba o que é o programa Vivo Valoriza e descubra como aproveitar — Foto: Paulo Alves/TechTudo

O que é o Vivo Valoriza?

O programa Vivo Valoriza é uma ação da Vivo que oferece benefícios aos clientes, como prêmios, promoções e descontos. É possível resgatar benefícios junto a mais de 300 parceiros e em várias categorias, como gastronomia, bem-estar, cultura e cuidados com o pet. O programa também contempla diversas lojas em shoppings.

Há ainda uma ação chamada "Resgate Inesquecível", que conta com viagens internacionais e até encontros exclusivos com cantores, atores, esportistas e celebridades. Cada edição tem regras específicas, que podem ser consultadas diretamente no aplicativo da Vivo, disponível para Android e iPhone (iOS).

Clientes Vivo Valoriza também contam com descontos de 50% em ingressos para sessões de filmes na rede Cinemark. Nesse caso, não é necessário resgatar o benefício no app da Vivo. O usuário deve apenas informar seu CPF na hora da compra, seja na bilheteria, nos terminais de autoatendimento ou no site e aplicativos do cinema. Basta escolher a opção de ingresso "Meia Vivo Valoriza" para utilizar a promoção.

Como funciona o Vivo Valoriza?

A adesão ao programa promocional é automática, não sendo necessário nenhum tipo de cadastro ou pagamento. Os pontos conquistados ao utilizar a Vivo são atrelados ao CPF do titular dos serviços e linhas ativas, como Móvel pós-pago, controle, TV, Banda Larga e Voz.

Para utilizar as vantagens, é preciso baixar o app da Vivo ("https://app.vivo/AcesseVivoValoriza", sem aspas), e fazer login com seus dados. Também é possível acessar o site do programa ("https://www.vivo.com.br/para-voce/por-que-vivo/vivo-valoriza", sem aspas) para obter novas informações.

Quais são as principais empresas parceiras?

O programa oferece descontos em diversas lojas em shoppings, como Renner, Tok & Stok, Ray-Ban e as gigantes do esporte Centauro e Netshoes. Também é possível contar com os benefícios na hora da refeição em estabelecimentos como Outback, Burguer King, Domino's, Grand Cru e E-Vino. Há promoções também na área da cultura, em ingressos para o Teatro Vivo, Vivo Rio, além da parceria Vivo Valoriza e Cinemark, que oferece 50% de descontos em ingressos para filmes na rede.

Clientes Vivo têm descontos de 50% em ingressos para sessões de filmes na rede Cinemark — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Companhias aéreas, como Iberia e Emirates, a locadora Localiza e o portal Hoteis.com também estão na lista. Os pais e mães de pets têm vantagens em empresas como Cobasi, Petiko, Petlove e Petz. Para aproveitar o programa, os clientes podem consultar a lista completa de parceiros em sua região no site do Vivo Valoriza ou no app.

Quais clientes são elegíveis?

Podem participar do Vivo Valoriza os usuários de linhas ativas, vinculadas aos planos Pós-Pago e Controle, TV ou fibra. Para esses clientes, o ícone do programa promocional aparecerá no menu na parte inferior do aplicativo da Vivo. Caso o consumidor possua mais de uma conta em seu CPF, todos os produtos relacionados ao seu documento estarão automaticamente vinculados ao programa promocional.

Benefícios podem ser resgatados no app da Vivo, ao clicar na opção "Vivo Valoriza", no menu inferior — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como resgatar um benefício?

Para utilizar os prêmios e descontos disponíveis, o cliente deve acessar o app da Vivo e buscar a página do programa Vivo Valoriza. Na sequência, basta escolher a opção desejada e selecionar "Resgatar Benefício". As promoções obtidas podem ser visualizadas ao tocar no menu "Meus resgates", onde também haverá instruções sobre como utilizar as vantagens. Vale lembrar que os benefícios são ilimitados e nenhuma cobrança extra é feita após os resgastes.

Com informações de Vivo

