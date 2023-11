O que fazer quando o iPhone não quer baixar aplicativos? Veja dicas

O iPhone ( iOS ) não consegue baixar aplicativos? Esse problema pode estar associado a diversas falhas no sistema mas, felizmente, pode ser resolvido em poucos passos. Algumas sugestões são verificar se há má conexão com o sinal de Internet local e se o dispositivo tem armazenamento livre. Outra dica importante é confirmar se há algum erro na forma de pagamento cadastrada na loja oficial do sistema iOS. A seguir, confira a lista completa com diversas dicas para você resolver qualquer problema ao baixar apps no iPhone .

Confira o que fazer quando o iPhone não quer baixar aplicativos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Confira o armazenamento do telefone

Uma das coisas que os usuários de iPhone que não conseguem completar downloads na Apple Store podem fazer é verificar a condição do armazenamento do celular. É possível que ele já esteja cheio, o que impede a finalização da instalação de novas ferramentas. Nesses casos, o usuário pode realizar uma verificação para corrigir o problema no aplicativo “Ajustes”. Caso o iPhone esteja realmente sem espaço interno disponível, é possível excluir arquivos ou assinar um plano no iCloud, serviço de armazenamento do iPhone.

Usuários de aparelhos iPhone podem contratar planos do iCloud para obter mais espaço de armazenamento e, assim, baixar mais apps — Foto: Gisele Souza/TechTudo

2. Confira a conexão com a Internet

Outra dica interessante caso ocorra algum problema ao baixar apps da Apple Store é verificar a qualidade da conexão com a Internet. Caso o usuário tente realizar downloads conectado a uma rede instável ou mesmo a partir do uso de dados móveis, o procedimento pode apresentar problemas. Isso acontece porque o dispositivo é programado para impedir a realização da instalação de qualquer app com mais de 200 MB. Assim, é importante verificar se o aparelho está usando um sinal de Internet forte para o download.

Ao fazer o download de aplicativos no iPhone, é importante verificar se há conexão com a internet — Foto: Reprodução/Site da Apple

3. Priorize o download

Outra estratégia interessante para resolver o problema é utilizar a função de priorizar o download. O recurso fica disponível assim que o dispositivo começa a baixar algum aplicativo e serve para que o celular direcione os esforços para essa tarefa. Para usar, basta apenas pressionar o ícone de download do app desejado na tela inicial até que apareça a opção “Priorizar Download”. Depois disso, basta clicar sobre ela.

Usuários de aparelhos iPhone podem priorizar downloads de aplicativos da Apple Store — Foto: Luciana Maline/TechTudo

4. Corrija informações sobre o método de pagamento

Existe a possibilidade dos downloads de apps no iPhone não serem finalizados por problemas nas informações de pagamento na Apple Store. Caso ocorra algum tipo de divergência nesses dados, o usuário não conseguirá baixar a aplicação. É importante verificar o status do método de pagamento no menu “Ajustes” e, em seguida, em “Pagamento e Entrega”.

Situação do método de pagamento cadastrado na Apple Store pode ser verificada no menu de Ajustes do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

5. Reinicie o dispositivo

É possível que, depois de verificar todos os passos anteriores, o usuário ainda assim não consiga fazer o download de algum app. Para esses casos, é recomendável fazer a reinicialização do dispositivo para que ele corrija o problema. A ação pode ser feita mantendo algum dos botões de volume do iPhone pressionado junto ao botão lateral, passando o dedo no cursor deslizante que aparece logo em seguida. Depois de finalizar o procedimento, será possível verificar se o download foi concluído.

6. Entre em contato com o suporte

Por fim, caso nenhuma das ações citadas resolva o problema, só resta entrar em contato direto com o suporte do iPhone. Será preciso a realização de uma avaliação do aparelho por algum profissional habilitado pela Apple para identificar a origem dos possíveis problemas que podem estar impedindo a realização de downloads na loja de apps da empresa.

Com informações de Apple e Business Insider

