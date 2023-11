Onde assistir a Kill Bill? Relembre história e elenco dos filmes de Tarantino

Os dois volumes do filme Kill Bill, do renomado cineasta Quentin Tarantino, estão atualmente disponíveis no catálogo do Lionsgate+. Lançados em 2003 e 2004, os títulos são estrelados por Uma Thurman (Pulp Fiction: Tempo de Violência), e são até hoje considerados um dos maiores longas cult do universo cinematográfico, devido às várias referências ao cinema asiático e aos gêneros exploitation e western.