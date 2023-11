Opinião Certa é seguro? Como funciona aplicativo que promete dinheiro

O aplicativo Opinião Certa promete facilitar o ganho de dinheiro com ações de avaliação de produtos de grandes marcas, como a Shein . A plataforma, porém, exige que usuários paguem para obter acesso ao serviço, o que é um forte indício de golpe. O esquema utiliza propagandas chamativas em diferentes canais digitais para atrair possíveis interessados, que acabam realizando uma “assinatura” do serviço sem receber nada em troca. A seguir, saiba como funciona o Opinião Certa e como se proteger de fraudes envolvendo apps para avaliar produtos e ganhar dinheiro.

Aplicativo Opinião certa promete dinheiro com avalição de produtos, mas não entrega pagamentos — Foto: Reprodução/TechTudo

📝 Como funciona o pagamento por cartão de crédito? Saiba mais no Fórum do TechTudo

O que é Opinião Certa?

O Opinião Certa é um aplicativo que promete remunerar usuários por avaliações de produtos comercializados por empresas famosas, como a Shein e a Amazon, por exemplo. Tudo indica, porém, que a aplicação seja apenas uma atualização de outros golpes já conhecidos na internet, como o Avaliador Premiado e o WhatsPix, por exemplo.

Em todas as plataformas citadas, o usuário é convencido a pagar um valor para utilizar o serviço e compartilhar opiniões sobre produtos como roupas e acessórios. Após o cadastro, porém, ele não recebe nenhum valor adicional pelo trabalho, nem mesmo o que haviam pago no início. Além disso, os supostos valores dependeriam da quantidade de comentários realizados pelos usuários e do tipo de produto cadastrado na própria plataforma.

Aplicativo Opinião Certa tem funcionamento similar ao do Avaliador Premiado, fraude de avaliações já conhecida na web — Foto: Mariana Tralback/ TechTudo

Como o Opinião Certa atrai usuários?

O Opinião Certa chama a atenção de internautas muitas vezes quando eles estão navegando pelo YouTube. O que acontece é que alguns canais conhecidos na plataforma são hackeados e utilizados pelos golpistas para atestar as suas afirmações falsas de ganhos com as avaliações. Inclusive, o TechTudo averiguou que o mesmo divulgador do Opinião Certa no YouTube faz recomendações de outro app fraudulento, o WhatsPix na plataforma de vídeos, o que reforça a suspeita de golpe.

Além disso, depois de realizar o pagamento, os usuários caem em um ciclo repetitivo, no qual buscam obter informações sobre o valor investido e acabam retornando sempre para o mesmo site de divulgação inicial. Essas páginas duvidosas são utilizadas para informar sobre o funcionamento do aplicativo através de depoimentos de outras pessoas que supostamente obtiveram vantagens com ele, mas não é possível verificar se os perfis são mesmo reais. Outros meios de divulgação também são utilizados para atrair usuários, como posts patrocinados nas redes sociais Instagram e Facebook.

O Opinião Certa é confiável? Funciona?

O Opinião Certa não é confiável. Usuários devem permanecer atentos pois o aplicativo só pode ser baixado fora de lojas oficiais como a Google Play Store e a App Store, diretamente no suposto site “oficial” da aplicação. Na página, há diversos erros ortográficos grosseiros, solicitação de informações pessoais de usuários — inclusive dados bancários — e promessas de benefício sem nenhum tipo de comprovação real.

Antes de fazer o download de qualquer tipo de aplicativo, é importante buscar mais informações diretamente nos comentários sobre os apps, quando disponíveis nas lojas oficiais, ou no Reclame Aqui. Outra dica importante é não compartilhar dados pessoais ao baixar aplicativos disponibilizados fora das lojas oficiais, principalmente se prometerem ganhos financeiros rápidos, pois pode se tratar de golpe.

No caso do Opinião Certa, é possível encontrar facilmente na internet reclamações de usuários que já fizeram uso da plataforma. Em um dos casos relatados, o usuário explica que comprou o aplicativo por R$ 97 com uma taxa adicional de R$ 20 para ter acesso ao trabalho de avaliação, mas o que recebeu foi um curso que não informava nem mesmo como acessar o próprio app.

Usuários do Opinião Certa relatam sobre como foram enganados pela plataforma no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Reclame Aqui

Veja também: Como saber se meu WhatsApp foi clonado? Saiba descobrir