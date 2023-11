Para que serve o aplicativo Gov.br? Veja o que você pode fazer na plataforma

O aplicativo Gov.br, disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), oferece diferentes tipos de serviços ao usuário. O app funciona como uma plataforma integrada para obter informações e serviços do Governo Federal . É possível conferir dados sobre benefícios, baixar documentos digitais e emitir certificados como o de pessoa com deficiência e o de Cadastro Único . Além desses recursos, muitos outros podem ser encontrados na plataforma. A seguir, veja a lista completa e entenda para que serve o aplicativo Gov.br.

App do Gov.br pode ajudar usuários na hora de obter serviços e informações pessoais importantes — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Usar carteira com documentos digitais

O aplicativo Gov.br oferece o serviço de carteira digital para salvar documentos. O usuário pode salvar digitalmente a sua Carteira de Identidade Nacional, CNH, Certificado de Reservista e Carteira de Habilitação Técnica (CHT) para visualizar com facilidade e fazer o compartilhamento deles no formato PDF, que possui registro de autenticidade via QR-Code. Para cadastrar algum documento entre os disponíveis no app, é preciso ter uma conta nível Prata ou Ouro.

2. Assinar documentos digitalmente

Outro recurso interessante é o de assinatura digital de documentos que permite validar documentos em meio digital de forma idêntica ao de um documento físico. O serviço gratuito, tem criptografia e não exige o reconhecimento de firma, necessário para outros tipos de documentos. Após o uso da assinatura, é possível verificar a autenticidade via QR-Code. É válido mencionar também que para ter acesso ao recurso é preciso ter uma conta nível Prata ou Ouro dentro do Gov.br.

Aplicativo Gov.br tem serviço gratuito de assinatura digital de documentos — Foto: Graziela Silva/TechTudo

3. Prova de vida

A prova de vida pode ser feita de forma digital através do aplicativo Gov.br. O procedimento é simples e realizado através da tecnologia de reconhecimento facial. O serviço gratuito facilita o processo para pessoas que são aposentadas, pensionistas ou que têm direito a algum benefício concedido pelo Governo Federal. Além disso, a análise digital evita o deslocamento do beneficiário até uma agência credenciada. Após finalizado, o usuário pode acompanhar o status da aferição realizada na plataforma.

4. Baixar certidão de pessoa com deficiência

Também é possível realizar o download de documento de certificação de pessoa com deficiência através do Gov.br. O procedimento evita qualquer tipo de deslocamento até uma agência do INSS e é completamente gratuito. Para ter acesso ao serviço, o usuário deve receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência ou, quando sem receber qualquer um desses benefícios, ter sua deficiência já reconhecida previamente pelo órgão federal.

5. Baixar certificado de Cadastro Único

Através do Gov.br é possível emitir o comprovante de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal de forma gratuita. O serviço digital também evita o deslocamento do usuário até um posto de atendimento cadastrado e permite que famílias de baixa renda se inscrevam em programas sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Além disso, dentro da plataforma, é possível acompanhar a situação cadastral no programa e a data limite para realizar a atualização das informações prestadas.

Certificado de cadastro ativo no Cadastro Único pode ser baixado no aplicativo Gov.br — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

6. Buscar informações sobre serviços do governo

O Gov.br também permite que usuários façam buscas pelos serviços disponibilizados pelo Governo digitalmente e obtenham mais informações sobre eles. É possível encontrar, por exemplo, a consulta da restituição do imposto de renda, CPF, CNPJ, dívidas registradas e pendências fiscais, além de obter a carteira de trabalho e emitir a certidão de regularidade fiscal. Também é possível fazer busca por serviços a partir das categorias disponíveis, como assistência social, comunicação, trabalho e emprego.

Usuários do aplicativo Gov.br podem realizar buscas por serviços dentro da plataforma — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

