Pitfall: relembre todos os games do clássico herói da Activision

Pitfall Harry é um dos primeiros heróis do mundo dos games, conhecido pelo seu jogo " Pitfall! " de 1982, criado pelo designer David Crane da Activision . O personagem estrelou dois títulos no Atari 2600, console que deu início à indústria dos games, e levou o aparelho aos seus limites técnicos com diferentes áreas para explorar, senso de progressão e mais elementos inéditos na época. Além disso, seu legado se estendeu por várias plataformas, recebendo versões para Super Nintendo , Mega Drive e PlayStation 2 .

O personagem ainda foi visto uma última vez em um game mobile de corrida infinita, semelhante ao sucesso Temple Run. Por isso, o TechTudo separou uma lista para relembrar toda a trajetória do herói desde seus primórdios até os dias de hoje, mais de 40 anos depois. Confira:

1. Pitfall! (Atari 2600 - 1982)

Pitfall! é o primeiro e mais conhecido game da série, no qual o protagonista tinha que se aventurar na floresta e enfrentar vários perigos por diversas telas sequenciais. Jogadores precisavam passar por cobras, escorpiões, crocodilos, abismos e mais enquanto buscavam tesouros, sendo necessário saltar por cima de alguns deles e ocasionalmente se balançar em um cipó. O título tinha um limite de 20 minutos para obter o máximo de pontos possível e contava com uma área subterrânea que o jogador podia percorrer além da superfície.

Uma curiosidade é que o primeiro game da série pode ser secretamente jogado em todos os games modernos da série. Apesar de ser mais conhecido por sua versão do Atari 2600, Pitfall! também saiu em outras plataformas como Intellivision, Atari 5200, ColecoVision, Commodore 64, MSX e mais.

Outro detalhe é que sua propaganda na época contava com um ator mirim vestido de explorador, que narrava os feitos do herói Pitfall Harry. Este jovem era ninguém menos que Jack Black, famoso ator e cantor da dupla Tenacious D.

2. Pitfall II: Lost Caverns (Atari 2600 - 1984)

Pitfall II: Lost Caverns introduziu um mundo subterrâneo para ser explorado, dessa vez sem o limite de tempo do original e sem limite de vidas, trazendo um inovador sistema de checkpoints. O jogo utilizava um chip especial no cartucho para trazer elementos extras no Atari 2600, como tela que se movia na vertical e música de fundo. A aventura de Pitfall Harry o fazia enfrentar agora sapos e morcegos, além dos tradicionais escorpiões, e rios pelos quais podia nadar, mas ocasionalmente com enguias.

A exploração em Pitfall II: Lost Caverns não era linear. O jogador podia se movimentar para cima e para baixo com o uso de escadas ou balões, que levavam o personagem para diferentes níveis das profundezas. O objetivo do game era encontrar o diamante Raj e resgatar certos personagens, entre eles sua sobrinha Rhonda e seu leão da montanha de estimação Quickclaw, ambos criados para uma versão em desenho animado de Pitfall em 1983.

3. Pitfall II: Lost Caverns (Fliperama, SG-1000 - 1985)

Pitfall II: Lost Caverns também teve uma versão para fliperamas, desenvolvida pela Sega, posteriormente convertida para o SG-1000, uma espécie de precursor do Master System no Japão. Este jogo mistura um pouco dos dois primeiros games para criar uma única aventura, em que o usuário passa primeiro pelos perigos da floresta e então adentra as cavernas em busca de tesouros.

Por ser um jogo para fliperamas, o game teve o retorno de alguns elementos, como o limite de tempo e as vidas limitadas. Algo que chama atenção no game são os visuais mais detalhados, os novos perigos, como uma tela em que há um vulcão em erupção, e a possibilidade de andar em carrinhos de mina. A versão do SG-1000 traz quase tudo do fliperama com visuais mais simples.

4. Super Pitfall (NES - 1987)

Super Pitfall apresenta uma versão muito diferente do visual do protagonista. Não à toa, muitos jogadores acharam que o game para NES ( Nintendo 8 Bits) contava com um novo personagem principal. O jogo é mais uma versão de Pitfall II: Lost Caverns, porém com um mundo mais extenso e gráficos mais detalhados. Houveram também mudanças na mecânica de combate, sendo possível atirar em seus inimigos, e a presença de muitos segredos como teletransportes e itens ocultos.

Apesar de certos avanços visuais e novidades no combate, o título recebeu críticas por sua jogabilidade ruim e falta de contextualização da história. Além disso, há um nível extra de complexidade, já que é preciso encontrar objetos para salvar os amigos de Pitfall.

5. Pitfall: The Mayan Adventure (SNES, MEGA, PC - 1994)

Pitfall: The Mayan Adventure foi a primeira releitura da série para os consoles 16 Bits. O protagonista da vez era Pitfall Harry Júnior, o filho do herói original que precisava libertar seu pai de um espírito maligno chamado Zakelua, presentes em florestas Maia na América Central. O Desenvolvimento em parceria com o estúdio de animação Kroyer Films garantiu belos visuais desenhados a mão, que deixavam a ação fluída e semelhante a jogos como Aladdin do Mega Drive.

A gameplay ficou mais focada em plataforma e ação, com fases bastante desafiadoras. Além disso, Harry Jr. ganhou uma atiradeira e um bumerangue para se defender, porém com munição limitada. Ainda há cipós com diferentes funções para escalar, saltar e até usar como tirolesa, sem falar dos perigos clássicos atualizados para os consoles da época. O título fez um sucesso razoável e ganhou versões para mais plataformas posteriormente, como 32X, Atari Jaguar e Game Boy Advance.

6. Pitfall 3D: Beyond the Jungle (PSOne, GBC - 1998)

Pitfall 3D: Beyond the Jungle estreou os gráficos 3D na saga, lançado para o PlayStation One. Neste game, Pitfall Harry Jr. encontra um cristal que abre um portal dimensional para um reino repleto de uma substância mágica, a Lucense. O protagonista é chamado para lutar contra uma feiticeira chamada The Scourge, que pretende invadir a terra. Assim, caberá ao aventureiro impedi-la e salvar esta dimensão paralela.

A gameplay é fruto de uma época em que Super Mario 64 e Crash Bandicoot ainda davam os primeiros passos em jogos de plataforma em 3D. O personagem pode saltar entre plataformas, às vezes com certa dificuldade para julgar a distância devido à profundidade, além de se balançar em cipós e também em ganchos. Curiosamente, Pitfall Harry Jr. tem uma nova arma, uma picareta, que usa para combater escorpiões, pássaros e mais inimigos.

Um novo elemento é a adição de uma pitada de humor com dublagem do ator Bruce Campbell, conhecido por interpretar o personagem Ash Williams na série de filmes Uma Noite Alucinante. Durante o game, ele falava algumas frases engraçadas e há muitas referências aos filmes no jogo.

7. Pitfall: The Lost Expedition (PS2, GC, XB, GBA - 2004)

Pitfall: The Lost Expedition foi um reboot para PlayStation 2, GameCube e Xbox, que marcou a volta de Pitfall Harry como personagem principal e a última grande aventura da franquia. Dessa vez, o explorador tenta ajudar a arqueóloga Nicole a encontrar seu pai, além de impedir que os vilões St. Claire e Pusca encontrem a cidade perdida de El Dorado. A história começa com uma queda de avião e o herói precisará resgatar os passageiros que saltaram de paraquedas em várias partes do mapa.

A jogabilidade é bastante completa com trechos de ação, aventura, plataforma e quebra-cabeças. Pitfall Harry pode lutar com as próprias mãos contra uma tribo inimiga e adquirir mais golpes durante o game. As fases intercalam trechos lineares de plataforma semelhantes a Crash Bandicoot, com áreas semiabertas para explorar.

Há também elementos de séries como Metroid, em que novas habilidades abrem áreas do mapa, como uma tocha para queimar teias de aranha ou um escudo para passar por áreas com espinhos. Por fim, O herói conta com um pulo duplo, ainda se balança em cipós e tem também sua atiradeira, mais usada para resolver quebra-cabeças.

O título ganhou uma versão também para o Game Boy Advance como um jogo de plataforma puro. Ele ainda foi relançado em 2008 no Nintendo Wii como "Pitfall: The Big Adventure", uma versão praticamente igual ao original, mas com controles de movimento integrados.

8. Pitfall (And, iOS - 2012)

Em 2012 um game mobile de Pitfall foi lançado para celebrar os 30 anos da franquia e aproveitar a febre dos jogos de corrida infinita, impulsionada pelo sucesso de Temple Run. Sem muita história, a aventura começa com Pitfall Harry jogando seu próprio jogo em um minigame, até que um vulcão entra em erupção e ele precisar correr para se salvar.

Durante a ação, o jogador pode deslizar para cima e para baixo para escapar de obstáculos, além de tocar na tela para atacar com um chicote e eliminar inimigos. O objetivo do game é apenas obter uma boa pontuação e ganhar tesouros para comprar itens de personalização. Infelizmente, esta versão de Pitfall não é mais jogável, pois não foi atualizada para sistemas mais modernos Android e iPhone (iOS).

