Pneu Assassino? 10 filmes de terror que você não vai acreditar que existem

Os filmes "trash" (ou filmes B), na linguagem cinematográfica, são aquelas produções com pouca qualidade técnica e realizadas, na maioria das vezes, com baixíssimo orçamento. Obras clássicas do terror e comédia, como Plano 9 do Espaço Sideral (1959) e Vingador Tóxico (1984), são exemplos dessas produções. Por pior que seja a forma como esses longas são executados, muitos deles caem literalmente na graça do público e servem de inspiração para criações ainda piores.

É o exemplo de produções recentes como Sharknado (2013), O Sofá Assassino (2019), Rubber, O Pneu Assassino (2014) e outros filmes que são adorados pela tosquice. Se você é um amante da bagaceira dos filmes B e não liga para a opinião da crítica, veja onde conferir esses e outros títulos no streaming, por meio de plataformas como Amazon Prime Video, Pluto.tv e Google Play Filmes.

O Sofá Assassino não tem vergonha de ser ridículo e mostra a matança protagonizada por um sofá possuído pelo mal — Foto: Reprodução/IMDb

1. Rubber: O Pneu Assassino (2014)

Ainda que esta produção seja propositalmente ridícula, o trabalho de direção e roteiro do cineasta francês Quentin Dupieux (O Interrogatório) fizeram de Rubber: O Pneu Assassino adorado tanto entre os fãs de terror quanto pela crítica especializada. A obra, disponível no Reserva Imovision, brinca com diversos clichês do horror trash com propriedade e humor. Integram o elenco Stephen Spinella (Mortos de Fome), Roxane Mesquida (Para Minha Irmã), Jack Plotnick (Reno 9-1-1!), entre outros.

Um simples pneu de carro ganha vida própria após ser possuído por uma força maligna. Ele aproveita seus poderes para espalhar destruição em pequenas cidades do interior dos Estados Unidos. Mas ao invés de causar medo e pânico, seus atos instigam a curiosidade do público, que fica cada vez mais atento aos "passos" do pneu. O destino do objeto muda quando uma misteriosa jovem cruza seu caminho. No IMDb, a nota de Rubber é de 5,7, enquanto a aprovação no Rotten Tomatoes é de 67%.

Um pneu com poderes destrutivos roda de cidade em cidade em busca de destruição — Foto: Reprodução/IMDb

2. A Bolha Assassina (1988)

Disponível em aluguel para Prime Video (R$ 6,90) e Apple TV+ (R$ 11,90), A Bolha Assassina é um clássico trash que dá pra levar a sério. Para começar, o longa é dirigido por Chuck Russell, responsável por O Máskara (1994). Russell assina o roteiro junto com Frank Darabont, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Um Sonho de Liberdade (1994). Sem contar que os astros Kevin Dillon (Entourage), Shawnee Smith (franquia Jogos Mortais) e Jeffrey DeMunn (The Walking Dead) estão no elenco.

Uma pequena cidade do interior recebe a visita inesperada de uma gosma espacial vinda dentro de um meteoro. O material tem vida própria e cresce de tamanho ao comer carne humana. Quando o encrenqueiro local Brian Flagg (Dillon) e a estudante Meg Penny (Smith) descobrem o perigo, cabe a dupla avisar aos demais moradores da região. A Bolha é outro filme B bem avaliado, com nota 6,6 no IMDb e aprovação de 64% no Rotten.

Uma gosma espacial cai em uma pequena cidade dos Estados Unidos e devora tudo que vê pela frente — Foto: Reprodução/IMDb

3. Christine: O Carro Assassino (1983)

Outro filme de terror com cara de trash, mas com toque de mestre na produção, é Christine: O Carro Assassino. O título é baseado no romance homônimo de Stephen King, célebre por livros como It: A Coisa e O Iluminado. O longa pode ser alugado no Prime Video (R$ 6,90), Google Play Filmes (R$ 7,90) e Apple TV+ (R$ 11,90). Keith Gordon (Noites Calmas), Alexandra Paul (S.O.S. Malibu), John Stockwell (Turistas) e Harry Dean Stanton (Alien - O Oitavo Passageiro) estão no elenco.

Arnie Cunningham (Gordon) é um adolescente introvertido que finalmente consegue comprar um carro, que ele batiza de Christine. Seu objetivo é passear com o amigo Dennis Guilder (John Stockwell) e impressionar as garotas. Aos poucos, o automóvel se torna objeto de obsessão na vida de Arnie. Porém, o dono só não esperava que o sentimento fosse recíproco. As médias são de 6,7 no IMDb e aprovação de 69% no Rotten Tomatoes.

Arnie é um jovem que fica obcecado com seu primeiro carro; ele só não esperava que o carro também se tornasse obcecado por seu dono — Foto: Reprodução/IMDb

4. Sharknado (2013)

Deixando de lado as obras sofisticadas e indo rumo à bagaceira de verdade, é hora de falar de Sharknado. A história criada pelo canal SyFy conseguiu a proeza se tornar uma franquia com seis filmes (os quatro primeiros estão no Prime Video). No primeiro título, estão no elenco principal Ian Ziering (Barrados no Baile), John Heard (As Branquelas), Tara Reid (franquia American Pie) e Aubrey Peeples (Nashville).

Inesperadamente, um tornado passa pela costa do México e arrasta consigo um vasto número de tubarões. O vendaval chega até Los Angeles, onde a população despreparada recebe uma chuva de predadores marinhos que atacam no ar e na terra firme. Sharknado conseguiu uma nota entre público e crítica, de 3,3. Inesperadamente, seu estilo assumidamente galhofa conquistou aprovação de 75% no Rotten Tomatoes.

A franquia Sharknado tem seis filmes lançados; quatro deles disponíveis no Prime Video — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

5. O Sofá Assassino (2019)

Indo na mesma escola de Brinquedo Assassino (1988) e Annabelle (2014), O Sofá Assassino é mais uma obra de horror onde um objeto é dominado por forças demoníacas. Mas sem a seriedade dessas obras de referência, este filme do diretor Bernie Rao (The Baldlands) é mais risível do que assustador. Basta conferir gratuitamente no Run Time (cópia dublada). Piimio Mei (Ataque dos Cães), Nathalie Morris (Natal Sangrento) e Harley Neville (Older) integram o elenco.

O ocultista Frederico Olsen (Neville) não aceita o fim de seu namoro com Francesca (Mei). Em retaliação, Olsen pede a um amigo para ser introduzido em de uma poltrona reclinável. O ocultista morre durante o procedimento, mas sua alma possui o móvel. Posteriormente, Francesca compra a poltrona sem desconfiar que o acolchoado Olsen planeja assassinar todas as pessoas que estiverem em sua vida. No IMDb, a produção tem nota 3,7.

Uma mulher compra uma poltrona sem saber que a alma de seu ex-namorado possuiu o móvel — Foto: Reprodução/IMDb

6. Piranha 3D (2010)

Numa época em que as sequências de Tubarão (1975) marcavam presença nas telonas, surgiu em 1978 o rival de baixo orçamento Piranha. Após duas sequências (uma delas dirigidas por James Cameron, criador de Titanic e Avatar), foi lançado em 2010 Piranha 3D, obra de terror e comédia disponível no Prime Video. O elenco de peso dessa produção trash é composto por Elisabeth Shue (Karatê Kid), Christopher Lloyd (De Volta Para o Futuro), Richard Dreyfuss (Tubarão), Adam Scott (Ruptura), e mais.

Um terremoto no Arizona (EUA) faz com um que uma fenda abaixo do mar se abra e libere um cardume de piranhas pré-históricas. Os animais nadam até o lago de uma cidade protegida pela xerife Julie (Elisabeth Shue). Como a região comemora as férias de primavera, os moradores correm o risco de serem vítimas de um massacre. No IMDb, a nota é 5,5, enquanto no Rotten a aprovação é de 74% (Certificado Fresco).

Um cardume de piranhas pré-históricas aterrorizam uma pequena cidade americana — Foto: Reprodução/IMDb

7. A Van Assassina (2014)

É hora de exaltar a bagaceira nacional com A Van Assassina, longa de comédia e terror dirigido pela dupla Carla Albuquerque e Beto Ribeiro. A obra faz parte da Filme B, uma série de cinco telefilmes realizados pela produtora brasileira Medialand. No canal oficial da empresa no YouTube é possível conferir gratuitamente todas as produções. Em Van Assassina estão no elenco Nilton Bicudo, Alejandra Sampaio, Keyla Sayuri e Keila Taschini.

Laurinho (Bicudo) é um pasteleiro que tem como maior paixão sua kombi, onde ele circula pela cidade vendendo pasteis. O protagonista é casado com Cleusa (Taschini), uma ex-prostituta. Quando o pasteleiro ganha sozinho R$ 350 mil na loteria, Cleusa e sua amiga Shirley (Sampaio) resolvem matá-lo para tomar a grana. Elas só não sabiam que Tomoto (Sayuri), uma feiticeira japonesa, transferiu a alma do pasteleiro para sua van. Sá assim Laurinho consegue se vingar. Possui nota 7,4 no IDMb.

A Van Assassina integram uma série de cinco filmes nacionais de terror trash — Foto: Divulgação/Prime Video

8. Ursinho Pooh: Sangue e Mel (2022)

Esta obra recém-lançada no Prime Video é ideal para quem não medo de estragar a própria infância. O diretor independente Rhys Frake-Waterfield se aproveitou da entrada dos livros de A. A. Milne no domínio público para inserir seus personagens, adorados mundialmente por crianças, numa trama slasher. Estão no elenco Nikolai Leon (Alien Invasion), Craig David Dowsett (The House That Zombies Built), Maria Taylor (Dinosaur Prison).

Quando criança, Christopher Robin (Nikolai Leon) cultivou uma amizade com Pooh, Leitão e outros animais da floresta. Mas o garoto cresceu e se esqueceu dos antigos amigos. Porém, Pooh (Dowsett) e Leitão (Chris Cordell) não superaram o abandono. Assumindo formas antropomórficas, a dupla parte em uma jornada de matança até reencontrarem Robin. A obra ganhou o selo "Podre" ao conquistar 3% de aprovação no RT, enquanto no IMDb a nota foi 2,9

O terror slasher se aproveitou da entrada de Ursinho Pooh como obra de domínio público nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

9. Mosquitos Assassinos (2018)

Escondidinho no Prime Video está o longa italiano Mosquitos Assassinos, título dirigido por Riccardo Paoletti (Basta Poco). A trama investe em animais que se tornam assassinos implacáveis, algo já visto desde Pássaros (1963), de Alfred Hitchcock, passando pelo já citado Sharknado. Estão no elenco Alessio Lapice (Luna Park), Cristina Marino (Un Passo dal Cielo), Salvatore Langella (Il Boemo) e Maria Chiara Giannetta (Don Matteo).

Um grupo de amigos resolve passar as férias em um casarão numa região montanhosa da Itália. O sossego deles é interrompido quando um enxame de mosquitos gigantes e carnívoros começa a atacá-los. Isolados, só resta aos jovens usarem sua melhor arma contra os insetos: fumaça de maconha. No IMDb, a nota do filme é de 3,3.

Jovens usam fumaça de maconha para derrotar um enxame de mosquitos assassinos — Foto: Reprodução/JusWatch

10. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral (1988)

Pelo nome já percebemos que este filme do diretor e manipulador de bonecos Stephen Chiodo não vai se levar a sério em nenhum momento. Mesmo assim, a honestidade de Palhaços Assassinos rendeu aprovação de 75% entre a crítica no Rotten Tomatoes. O longa, que pode ser alugado no Prime Video por R$ 11,90, tem no elenco Grant Cramer (O Grande Herói), Suzanne Snyder (Mulher Nota 1000) e John Allen Nelson (24 Horas).

Mike (Cramer) e Debbie (Snyder) são dois adolescentes que presenciam a vinda de um cometa. Quando chegam no local da queda, eles se deparam com alienígenas que se vestem como palhaços. Os dois tentam avisar à polícia, mas são tratados com desprezo. Enquanto isso, os palhaços querem devorar o maior número de pessoas possíveis. No IMDb, a nota é de 6,2.

Alienígenas monstruosos vindos do espaço aterrorizam uma pequena cidade local — Foto: Reprodução/JusWatch

