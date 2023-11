Pokémon no 3DS: relembre todos os jogos da franquia no console da Nintendo

Pokémon conta com um grande seleção de jogos da sua franquia no Nintendo 3DS , console portátil lançado pela empresa japonesa em 2011. Mais de dez títulos da franquia da Game Freak foram desenvolvidos para a biblioteca do videogame, com aventuras de diferentes estilos para agradar todos os tipos de jogadores.

Em 2023, o lançamento de Pokémon X e Y - os primeiros capítulos da saga principal a chegar ao Nintendo 3DS - completou dez anos. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com todos os jogos dos monstrinhos de bolso lançados para o console portátil da Nintendo. Veja a seguir:

Em 2023 completam 10 anos dos jogos Pokémon X e Y; confira todos os games da franquia no Nintendo 3DS — Foto: Reprodução/Tais Carvalho

1. Pokémon Rumble Blast e Rumble World

No spin-off Pokémon Rumble Blast, de 2011, o jogador deve controlar miniaturas de Pokémon de brinquedo e atravessar fases lotadas de inimigos. Apesar da proposta inovadora e de contar com mais de 600 bonecos diferentes, o game tem fases repetitivas e não oferece quase nenhum desafio.

A ideia foi reaproveitada em 2015, quando Pokémon Rumble World chegou à eShop de graça. Dessa vez, o título adicionou mais monstrinhos e as mega evoluções apresentadas em Pokémon X e Y, porém manteve muitos dos defeitos de seu antecessor e se tornou ainda mais cansativo por adicionar microtransações.

Pokémon Rumble Blast conta com mais de 600 monstrinhos de brinquedo — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

2. Pokémon X e Y

Lançados em outubro de 2013, Pokémon X e Y foram os primeiros jogos da franquia principal no Nintendo 3DS. Além de abrir as portas para uma nova geração de monstrinhos, esses também foram os primeiros capítulos da saga a trocar os visuais em pixel art por gráficos em três dimensões.

X e Y se passam na região de Kalos, inspirada na França. Além disso, os jogos introduziram 72 novas criaturas e uma série de mecânicas inéditas, como os Pokémon do tipo Fada e as mega evoluções - transformações temporárias que tornam algumas espécies ainda mais poderosas

Pokémon X e Y foram os primeiros da franquia principal com gráficos em 3D — Foto: Reprodução/Nintendo

3. Pokémon Mistery Dungeon: Gates to Infinity

Em Pokémon Mistery Dungeon: Gates to Infinity, lançado em 2013, a aventura começa com o jogador se transformando em um Pokémon repentinamente. Para descobrir o que aconteceu, devemos nos unir a outros três monstrinhos e explorar uma série de masmorras.

Entre as opções de personagens ou ajudantes iniciais, temos Pikachu, Snivy, Tepig, Oshawat e Axew, cinco Pokémon com diferentes tipos de poderes. Vale ressaltar que, por se tratar de um RPG rogue-like, a estrutura dessas cavernas é gerada de forma aleatória. Entretanto, o game não foi muito bem recebido por conta da sua baixa dificuldade em excesso e narrativa rasa.

Mapa das fases de Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity é criado aleatoriamente — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

4. Pokémon Super Mistery Dungeon

Pokémon Super Mistery Dungeon foi lançado em 2015, dois anos depois de Gates to Infinity, e apresentou uma série de melhorias em relação ao capítulo anterior. Como nos demais jogos da série de spin-offs, os usuários devem explorar cavernas e encontrar novos monstrinhos para o seu grupo - como uma verdadeira equipe de RPG. O detalhe é que, dessa vez, todos os 720 Pokémon que existiam na época podiam ser recrutados.

Pokémon Super Mistery Dungeon também transforma o jogador em um monstrinho — Foto: Divulgação / Nintendo

Nada de batalhar ou capturar: em Pokémon Art Academy, o objetivo é ilustrar. Com um total de 40 fases, o jogo ensina a desenhar e pintar dezenas de monstrinhos do zero. Além disso, também é possível usar a câmera do 3DS para tirar fotos de referência e soltar a criatividade em um modo totalmente livre. Esse é um jogo bem diferente dos tradicionais, mas que deve agradar aos fãs da franquia que sempre sonharam em reproduzir as animações com suas próprias mãos.

Use a tela de toque do 3DS para desenhar em Pokémon Art Academy — Foto: Reprodução/The PokeMasters

6. Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire

Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire levaram os fãs da franquia de volta à região de Hoenn, que apareceu pela primeira vez no Game Boy Advance. Lançados em 2014, a dupla de jogos seguiu a tradição de Pokémon de sempre lançar um remake entre dois títulos totalmente inéditos.

As novas versões da aventura são fiéis aos jogos originais de GBA, mas sem abrir mão das novidades introduzidas por Pokémon X e Y. Não à toa, dezenas de monstrinhos clássicos receberam mega evoluções, como Treecko, Mudkip e Torchic, por exemplo.

Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire foram os primeiros remakes a darem o salto para o 3D — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

7. Pokémon Battle Trozei e Shuffle

Pokémon Battle Trozei, de 2014, é um jogo de puzzles no melhor estilo "Candy Crush". Para progredir, o usuário deve combinar linhas de monstrinhos iguais de acordo com o chefe de cada fase. Assim como nos jogos da saga principal, os inimigos têm suas próprias fraquezas e resistências a tipos específicos de ataque.

A jogabilidade de Battle Trozei foi usada como base para Pokémon Shuffle, lançado de graça em 2016 para Nintendo 3DS, Android e iPhone (iOS). A maior diferença é que para entrar nas fases, o jogador deve gastar um "coração", que demora 30 minutos para recarregar; ou pagar com dinheiro real.

Pokémon Battle Trozei mistura batalhas e quebra-cabeças — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

8. Pokémon Picross

Lançado de graça em 2015, Pokémon Picross é um jogo cheio de quebra-cabeças temáticos. O objetivo é preencher um tabuleiro, formando a imagem de um Pokémon. Ao concluir cada uma das mais de 300 fases, o jogador ganha uma nova criatura e pode usar seus poderes para resolver os desafios seguintes. Assim como Battle Trozei, Picross também conta com um estilo mais casual e é ideal para jogatinas rápidas.

Em Pokémon Picross, complete quebra-cabeças para capturar monstrinhos — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

9. Pokémon Sun e Moon

Pokémon Sun e Moon foram lançados em 2016, ambientados no arquipélago de Alola - uma região inspirada no Havaí (EUA). Para combinar com o clima litorâneo, os jogos introduziram formas regionais para diversos monstrinhos clássicos - como Pikachu, que agora pode evoluir para um Raichu "surfista" e com poderes psíquicos.

Ao todo, Sun e Moon adicionaram 81 espécies à Pokédex. Além disso, esses foram os primeiros jogos da saga a não ter líderes de ginásios. Ao invés disso, os jogadores precisam passar pelos "Trials", desafios contra alguns dos treinadores e Pokémon mais fortes da região. Outra grande novidade foram os Z-Moves, golpes especiais que combinam a força do monstrinho e de seu treinador. Todas as criaturas podem usar essa habilidade, que varia de acordo com o tipo dos golpes que aquele Pokémon domina e só pode ser ativada uma vez por batalha.

Pokémon Sun e Moon se passa em região inspirada no Havaí — Foto: Divulgação/Nintendo

10. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon

Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon são versões melhoradas da aventura em Alola. Além de introduzir novos Z-Moves e formas alternativas para alguns Pokémon, como os lendários Solgaleo e Lunala, os jogos de 2017 apresentaram mudanças pontuais no enredo.

Uma das principais adições foi o episódio RR, uma missão secundária liberada após zerar os games. Sua narrativa gira em torno do time Rainbow Rocket, uma gangue formada por vilões de outros jogos e regiões, como Giovanni (Kanto), Cyrus (Sinnoh) e Ghetsis (Unova).

Ultra Sun e Ultra Moon trouxeram novas formas para lendários — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

11. Detective Pikachu

O maior ponto forte de Detective Pikachu é o seu enredo - algo bem diferente da maior parte dos títulos da franquia. No jogo de 2015, devemos encontrar pistas e resolver mistérios ao lado de um Pikachu falante. A proposta foi bem recebida pelos fãs e acabou dando origem ao primeiro filme live-action da franquia, que chegou nas telonas em 2019.

Detective Pikachu para Nintendo 3DS foi bem recebido e até inspirou o filme live-naction — Foto: Divulgação/Nintendo

