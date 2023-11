Qual é o melhor editor de vídeo para iPhone? Veja lista segundo App Store

O TechTudo fez uma lista dos dez aplicativos de edição de vídeo mais baixados e bem avaliados — segundo o ranking da própria loja da Apple — e descreveu as principais características de cada um. Continue lendo para descobrir qual é o melhor e qual deles se adequa ao seu estilo e exigências.

CapCut e InShot estão na lista de melhor editor de vídeo para iPhone; confira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Como ativar o 5G no iPhone? Confira no Fórum do TechTudo

O Filmora (o antigo FilmoraGo) é um editor de vídeo para iPhone que oferece recursos de edição fáceis de usar como corte, adição de música, texto, emojis e filtros. Ele também possui modelos pré-definidos para criar vídeos rapidamente em plataformas como TikTok e Instagram. O aplicativo suporta edição de alta qualidade, permitindo a rotação de clipes, reprodução reversa e controle de velocidade personalizado.

Essa opção de melhor editor de vídeo para iPhone oferece recursos avançados, como a remoção precisa de elementos indesejados com o "AI Smart Cutout" e a capacidade de adicionar várias camadas de vídeo e imagens com o PIP (Picture in Picture).

O Filmora é adequado para compartilhar vídeos nas principais redes sociais e suporta várias proporções de vídeo, incluindo as específicas para Instagram, YouTube e TikTok. O app é gratuito e possui uma versão premium que dá acesso a recursos avançados como diversos filtros, adesivos e remoção automática de marca d’agua.

O Filmora compartilha as criações no Instagram, TikTok e YouTube — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

O KineMaster é uma opção para editar vídeos de forma simples, incluindo corte, efeitos, música e texto. Ele também fornece uma ampla biblioteca de ativos sem direitos autorais. O aplicativo suporta funcionalidades avançadas, como animação de quadro-chave e cromaqui.

A plataforma é amplamente utilizada por editores de vídeo e criadores de conteúdo em várias redes sociais devido à facilidade de compartilhamento em outras plataformas. O app também permite exportar vídeos de alta qualidade e oferece recursos de backup e colaboração na nuvem por meio do KineCloud. As funcionalidades básicas estão presentes na versão gratuita, mas o pacote premium conta com a remoção de propagandas no app, tira marcas d’agua, remove o fundo da imagem e permite exportar os vídeos em alta resolução.

O KineMaster tem uma biblioteca com músicas e filtros sem direitos autorais que podem ser usados livremente — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

O iMovie também é um do melhores editores para iPhone. O app é gratuito, foi criado pela Apple e todas as funcionalidades estão liberadas sem custo adicional. Alguns recursos do app só estão disponíveis para aparelhos mais recentes como Modo Cinema, utilização de tela externa e modo 4k em 60 quadros por segundo. O app permite também compartilhar projetos entre dispositivos e exportar vídeos em alta resolução, incluindo 4K.

O iMovie oferece também recursos para criar filmes e trailers sem complicação, incluindo modelos predefinidos para a criação instantânea de vídeos personalizados. O aplicativo suporta a edição avançada de vídeo, criação de trailers com modelos profissionais, personalização de títulos, efeitos e trilhas sonoras.

O app é gratuito para usuários de iPhone, mas algumas funcionalidades só estão presentes para modelos atuais — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

7. VN

O VN é um aplicativo de edição de vídeo gratuito e intuitivo, sem marcas d'água. Ele tem uma variedade de recursos avançados como edição precisa em trilhas, adição de música com batidas, efeitos, filtros e animação de quadro-chave. Os usuários podem importar materiais de forma flexível e utilizar modelos de texto para personalização.

O aplicativo permite a transferência de projetos entre dispositivos e oferece proteção para rascunhos e modelos. Ele é compatível com a edição de vídeos HDR Dolby Vision em dispositivos específicos e suporta exportações personalizáveis em até 4K a 60 FPS. O VN atende às necessidades de uma ampla gama de editores de vídeo, desde amadores até profissionais. O app também tem uma versão premium.

O VN não deixa marcas d'água nos vídeos mesmo em sua versão gratuita — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

O Splice é um aplicativo de edição de vídeo simples e poderoso para iPhone e iPad, projetado para criar vídeos personalizados com qualidade profissional. Ele oferece uma ampla gama de ferramentas de edição, como filtros, ajustes de cor, velocidade de reprodução, corte e recorte de clipes, transições, exposição e contraste, entre outros.

Os usuários podem personalizar a trilha sonora escolhendo músicas gratuitas ou da coleção do iTunes, adicionando narração e mixando várias faixas de áudio. O aplicativo permite o compartilhamento direto em plataformas como YouTube, Instagram e Facebook, além de salvar os vídeos na biblioteca de fotos do dispositivo. O app é gratuito, mas também tem assinaturas mensais ou anuais para os usuários que querem acesso a todas as funcionalidades do Splice.

O app permite que o usuário mude a velocidade dos vídeos na edição — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

5. YouCut

O YouCut é um aplicativo de edição de vídeo que permite a criação de vídeos personalizados com música e fotos, adequados para plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Ele oferece recursos de edição profissional, como a fusão de clipes, adição de música e efeitos, transições suaves e filtros de vídeo sem marcas d'água.

O aplicativo também suporta resolução de até 4K e oferece a opção de exportar vídeos musicais. O YouCut possui um recurso que usa inteligência artificial para transformar fotos em diferentes estilos de anime. É importante destacar que o aplicativo é gratuito, não exibe anúncios na tela e oferece uma versão premium com recursos adicionais.

O app usa inteligência artificial para transformar as fotos do usuário em anime — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

O VivaVideo é um aplicativo de edição de vídeo que oferece uma ampla variedade de recursos para editores de vídeo amadores e profissionais. Ele permite a edição intuitiva, corte, combinação de clipes, além de estilos de texto e efeitos dinâmicos. Os usuários podem ajustar a velocidade do vídeo, trabalhar com alta resolução e compartilhar em outros aplicativos de forma simples.

Com ele, o usuário pode escolher adesivos, filtros cinematográficos e importação de músicas via iTunes para compor a edição do vídeo. É possível decorar as produções com cores e adicionar fotos para criar vídeos curtos e atraentes. O VivaVideo é gratuito e conta com uma versão premium disponível com recursos adicionais.

O VivaVideo permite importar as músicas para a edição de vídeo via iTunes — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

3. Videoleap

Com o Videoleap, os usuários podem combinar vídeos e imagens, personalizar camadas, aplicar transições cinematográficas e utilizar ferramentas de última geração, como animação de quadros e composição em tela verde. O aplicativo também fornece diversos efeitos especiais, como filtros, texto personalizável e ajustes de cor.

A edição de clipes, correção de cores e controle de áudio são facilmente acessíveis. O Videoleap inclui ainda recursos adicionais, como filmagens de estoque e pré-visualização em tela cheia. O app é gratuito, mas também conta com acesso premium e ilimitado por assinatura.

O Videoleap permite uma pré-visualização do filme em tela cheia — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

2. InShot

O segundo colocado na lista de melhor editor de vídeo para iPhone atualmente é o InShot, um aplicativo de edição de vídeo e fotos que oferece uma variedade de recursos para criar conteúdo visual. O app tem funções que permitem cortar, unir e ajustar vídeos, bem como adicionar efeitos de transição, texto, emojis e filtros. Com ele, o usuário também pode personalizar a velocidade e o volume dos vídeos, fazer apresentações de slides e criar efeitos avançados.

Além desses recursos, o aplicativo oferece a opção para adicionar música, voz, legendas e emojis às criações. O usuário pode editar fotos, adicionar fundos, aplicar filtros e ajustar proporções. O InShot tem uma versão gratuita, mas também oferece uma assinatura premium que remove marcas d'água, anúncios e fornece acesso a recursos adicionais.

O InShot tem a opção de colocar voz, músicas e legendas em vídeos — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

1. CapCut

O CapCut fica com o primeiro lugar da lista de melhor editor de vídeo para iPhone por ser o aplicativo de edição de vídeo mais popular entre os usuários do celular da Apple. Ele é um editor de vídeo gratuito, completo e com cursos de edição, adequado para iniciantes e usuários avançados.

O CapCut oferece ainda recursos de edição de vídeo básicos, como corte, divisão e ajuste de velocidade, bem como funções avançadas, incluindo animação de quadros-chave, câmera lenta suave, cromaqui e estabilização.

O aplicativo também apresenta ferramentas inteligentes, como legendas automáticas, conversão de texto em fala e remoção de fundo. Além disso, oferece opções para adicionar texto, adesivos e uma variedade de efeitos e filtros aos vídeos. Os usuários podem personalizar a resolução de exportação, compartilhando facilmente seus vídeos nas redes sociais. O app tem assinaturas mensais que dão acesso a ferramentas exclusivas.

O CapCut é o editor de vídeo mais baixado na App Store, apresenta ferramentas inteligentes, cursos e legendas automáticas — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Com informações de App Store

Veja também: Comparação entre todas as lentes do iPhone Pro Max