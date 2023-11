Quantos graus hoje? 6 apps para acompanhar temperatura na onda de calor

Quantos graus deve fazer hoje? Essa pergunta está fazendo parte da rotina dos brasileiro em meio a uma forte onda de calor que atinge o país. Para quem está buscando opções para acompanhar a temperatura local, há diversos aplicativos disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) que desempenham essa função . As informações das plataformas podem evitar que usuários se exponham a níveis de calor prejudiciais à saúde. O Climatempo , por exemplo, tem um painel que apresenta a variação da temperatura diária da região, enquanto o AccuWeather compartilha notícias atualizadas sobre previsão do tempo. Outros apps, como o Yahoo, podem fornecer dados sobre velocidade do vento e até qualidade do ar. A seguir, confira seis aplicativos para você se manter informado sobre quantos graus deve fazer hoje e nos próximos dias.

Aplicativos como AccuWeather facilitam a vida de usuários em períodos de intenso calor com previsões do tempo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Climatempo

O aplicativo Climatempo, disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iPhone, é excelente para acompanhar as condições do tempo. os usuários podem verificar a variação da temperatura local a cada hora do dia, bem como sensação térmica ou se existe risco de ocorrência de chuva. A ferramenta compartilha ainda dados de velocidade dos ventos, umidade e pressão. No Climatempo também é possível visualizar mapas meteorológicos da região assim como a previsão do tempo dos próximos 15 dias. Além desses recursos, o Climatempo consegue orientar usuários sobre índices de saúde, como risco de mosquito, gripe e resfriado e raios UV.

Aplicativo Climatempo oferece informações precisas sobre o tempo, como temperatura e pressão — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Previsão do Tempo — Meteored

O app Previsão do Tempo Meteored, que também está disponível em aparelhos Android e iPhone, oferece informações importantes para usuários se protegerem da onda de calor que atinge o país. O aplicativo compartilha dados sobre temperaturas e previsões de tempo na região onde o usuário está localizado, bem como notícias de ciência e atualidades em formato de texto ou vídeo. A plataforma Meteored também faz indicações de pontos de alerta em mapas, apresenta radar de chuva, qualidade do ar, mapas marítimos, imagens de satélite, entre muitas outras possibilidades. O app tem uma versão paga que disponibiliza o desbloqueio de personalizações, como mudança de temas e cores e criação de favoritos de até três locais diferentes no valor mensal de R$ 4,50, e anual de R$ 31,90.

Aplicativo Previsão do Tempo Meteored possui radar de chuva e outros recursos para saber sobre condições de tempo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aplicativo The Weather Channel, disponível em dispositivos Android e iPhone, conta com recursos úteis para saber quantos graus deve fazer hoje. Ele permite, por exemplo, verificar se o índice de calor do dia está muito quente e definir o recebimento de alertas sobre o tempo. A plataforma também permite acompanhar o clima via radar, temperatura e sensação térmica do dia e a cada hora e nível de poluição do ar. Além disso, outros índices importantes estão disponíveis como níveis suor, quantidade de mosquitos e raios UV. O app conta tem uma versão premium que remove anúncios e visualização de recorrência de relâmpagos. A assinatura custa R$ 9,90 por mês e R$124,90 no plano anual.

Aplicativo The Weather Channel possui índice de calor que ajuda usuário a reconhecer condições de temperatura inóspitas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. AccuWeatherc

O aplicativo AccuWeather, disponível tanto para aparelhos Android como iPhone, ajuda usuários a verificar informações meteorológicas rapidamente. Ele emite notificações sobre a ocorrência de variações climáticas severas e a temperatura máxima diária. A plataforma também disponibiliza notícias e reportagens relacionadas ao tempo, bem como informações sobre previsão de precipitação de chuva de até uma hora de antecedência e histórico de condições de temperatura. O AccuWeather possui uma versão paga no valor mensal de R$ 9,90 e anual de R$49,90 que disponibiliza outros recursos, como previsões locais de minuto a minuto e remoção de anúncios.

Aplicativo AccuWeather possui layout simplificado para a visualização de condições climáticas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Yahoo Tempo

O aplicativo Yahoo Tempo, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, envia notificações diárias sobre o clima da localidade do usuário. Além de informar a temperatura ao longo do dia, o app disponibiliza a velocidade do vento, últimas notícias e dados climáticos, situação do céu, qualidade do ar, mapa da região e ocorrência de chuva. Também é possível adicionar novas localizações para acompanhar informações completas e atualizadas sobre o tempo.

Aplicativo Yahoo Tempo tem atualizações diárias sobre temperatura e recurso de notificação — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Weather Underground, disponível em dispositivos Android e iPhone, repassa dados importantes para que o usuário se proteja da forte onda de calor no Brasil. Informações sobre a ocorrência de chuva, nível dos ventos, umidade e qualidade do ar e nível de raios UV estão entre os principais recursos. Além disso, o app possui um modo noturno e algumas opções de mapas, como satélite e padrão. O Weather Underground também oeferece uma versão premium, que custa R$ 16,90 mensais e R$ 82,90 anuais, e entrega algumas vantagens, como remoção de anúncios e previsão de tempo antecipada para os próximos 15 dias.

Aplicativo Weather Underground possui dados detalhados sobre temperatura diária e outros parâmetros climáticos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

