Quer fotos perfeitas? 7 recursos da câmera do iPhone que você deve testar

A câmera do iPhone ( iOS ) tem diversas opções de configurações nativas e truques para deixar as imagens registradas pelos usuários ainda mais interessantes. Mudanças simples como utilizar o formato RAW, ativar o grid a fim de aperfeiçoar a simetria das fotos e realizar ajustes no nível de exposição podem elevar a qualidade das fotos tiradas nos aparelhos da Apple . A seguir, confira sete truques que todo usuário de iPhone deve experimentar na câmera do celular.

o Iphone pode ajudar a tirar fotos perfeitas com ajustes de disparos com botões e estabilidade no foco da câmera; confira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

‌1. Customizar as configurações em câmera

Dentro do menu "Ajustes" do iPhone, é possível realizar diversas alterações avançadas na câmera. O usuário pode, por exemplo, alterar a resolução da câmera principal. Ao ativar a opção de “Ver fora da moldura”, é possível visualizar partes das fotos captadas pela câmera secundária do dispositivo. Já a opção de “Priorizar captura mais rápida” faz com que seja possível fazer registros de fotos mais rapidamente.

Além desses ajustes, outros também podem ser encontrados, como a ativação de “Detecção de cena”, capaz de destacar partes específicas, e a “Correção de lente”, útil para deixar as fotos tiradas com a câmera frontal e Ultra-Angular com um aspecto mais natural.

Recurso "Ver Fora da Moldura" na câmera do iPhone está entre os ajustes disponíveis para melhorias em fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Tirar fotos no formato RAW

O formato RAW é bastante útil por permitir que usuários capturem fotos com uma qualidade superior. O recurso captura mais informações e detalhes na hora de registrar as imagens o que facilita posteriores edições, sobretudo na hora de remover sombras e realçar partes específicas das capturas. O formato também consegue ajustar melhor o nível de exposição e o balanço das cores presentes na imagem e que não foram processadas pelos sensores.

3. Ativar o Grid para fotos

A câmera do iPhone tem um recurso de Grid para melhorar a composição das fotos. O ajuste funciona através da Regra dos Terços, representada por uma grade na qual o usuário posiciona os elementos mais importantes da foto de acordo com as suas linhas verticais e horizontais. O recurso proporciona mais simetria e qualidade. Para ativar o recurso, basta ir até o menu “Ajustes”, depois clicar em “Câmera” e tocar no cursor deslizante da opção “Grade” no campo “Composição”.

Com o recurso de grade ativado na câmera do iPhone, usuários conseguem posicionar melhor elementos da foto — Foto: Reprodução/The Sweet Setup

4. Usar botões para disparar o gatilho

O iPhone permite que o usuário faça o registro de fotos sem a necessidade de tocar no botão de obturador. As imagens podem ser capturadas de forma instantânea com qualquer um dos botões de volume localizados na parte lateral do aparelho. A mudança pode deixar mais confortável o procedimento de tirar a foto e dar ainda mais estabilidade e foco. Para ativar o recurso, basta ir até os “Ajustes”, depois “Câmera” e por fim pressionar o ícone deslizante na opção “Usar Botão de Aumentar Volume para Série”. Vale ressaltar que o recurso também funciona com botões dos fones de ouvido.

Botões de volume do iPhone podem ser customizados para funcionar como um obturador — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

5. Travar o foco clicando duas vezes

O travamento do foco da câmera do iPhone oferece mais estabilidade para a imagem. O recurso pode ser ativado através do bloqueio da Exposição automática e do Foco automático em um único ponto da imagem com dois cliques na tela do dispositivo. A ativação é feita pressionando o ponto focal da câmera por três segundos. Depois de realizar o procedimento, o usuário pode se mover e ainda assim o foco será mantido no ponto que foi bloqueado.

Foco da câmera do iPhone pode ser travada com apenas dois cliques — Foto: Alisa Anton/Unsplash

6. Mexer na exposição a partir do foco

A câmera do iPhone também permite o ajuste na exposição a partir da movimentação do recurso de foco. A ação pode ser útil para alterar a luminosidade da foto, melhorando o balanço das cores, depois que o usuário já tenha selecionado o ponto focal. Para fazer ajustes na exposição a partir do foco, toque na tela até aparecer o foco e em seguida deslize o dedo para cima ou para baixo. O ícone de luminosidade vai aparecer e o usuário deve ajustar para o nível mais adequado.

Nível de exposição da câmera do iPhone pode ser ajustada dentro do recurso de foco — Foto: Reprodução/Marvin Costa

