Quer liberar memória no iPhone? 7 configurações para você ajustar agora

A memória do iPhone pode ficar cheia por aplicativos instalados, arquivos de mídia — como fotos, vídeos e músicas baixadas — e também com novas atualizações do iOS , que constantemente são disponibilizadas também para alguns modelos mais antigos. Você pode nem pensar em quanto espaço resta no aparelho, mas certamente vai se sentir incomodado ao ver a mensagem "Armazenamento do iPhone cheio" até tentar gravar um vídeo, atualizar o sistema ou baixar novos apps. Felizmente, existem ações simples que podem fazer toda a diferença para liberar espaço no iPhone. A seguir, veja sete configurações que vão ajudar a resolver o problem

Veja como liberar espaço e entender o que está ocupando o armazenamento do iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Entenda o que está consumindo espaço no iPhone

Para otimizar o armazenamento do seu iPhone, você precisa primeiro saber o que está ocupando o espaço do dispositivo. Você pode conferir o tamanho de cada app instalado no iPhone e, assim, decidir o que fazer com ele, apagando seus dados ou o removendo completamente do aparelho. Você também pode revisar os vídeos armazenados no seu iPhone e removê-los.

Para isso, vá em Ajustes, depois em Geral e procure por Armazenamento do iPhone. Neste menu, você terá acesso a um todos os detalhes do armazenamento ocupado pelos apps instalados e dos tipos de arquivos que estão ocupando espaço no seu iPhone, além de poder apagá-los totalmente ou desinstalá-los, mantendo apenas seus dados e documentos. Você também pode ativar a função "Desinstalar Apps Não Usados", que faz isso de forma automatica em apps que não são mais utilizados.

Verificando o armazenamento ocupado no iPhone pode ajudar a liberar a memória do aparelho — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

2. Ative a otimização de espaço para fotos

As fotos estão entre os arquivos que mais ocupam espaço nos iPhone. Para diminuir este impacto no armazenamento, os aparelhos da Apple contam com uma função que permite salvar arquivos de fotos menores localmente se o dispositivo estiver com pouco espaço, substituindo as versões originais. As fotos e vídeos em resolução original são armazenados no iCloud e você pode baixá-los novamente quando precisar.

Para conferir se o recurso está ativado acesse os Ajustes, e em seguida procure por Fotos. Certifique-se de que a função "Fotos no iCloud" está ativada, garantindo assim o backup das fotos e vídeos, e em seguida, selecione a opção "Otimizar no iPhone". Agora seu iPhone não terá o espaço ocupado pelas cópias originais de suas fotos e vídeos.

Ativando a otimização de espaço para fotos no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

3. Salve fotos e vídeos em nuvem

A melhor forma de liberar espaço no seu iPhone é remover os arquivos que você não precisa armazenar. Isso não significa que você deva apagar fotos e vídeos da sua biblioteca. Em vez disso, use um serviço de armazenamento em nuvem, como o iCloud, Google Fotos ou o Google Drive.

As plataformas de backup do Google e da Apple contam com planos de assinatura que oferecem tamanhos diferentes de armazenamento. O iCloud, por exemplo, tem opções de 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB e 12 TB, e armazena não só os arquivos do usuário, mas as fotos e vídeos do iPhone e os dados de aplicativos instalados.

Utilizando o iCloud para salvar fotos e vídeos que ocupam espaço no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

4. Delete os apps que você não usa mais

Uma forma eficiente de limpar o armazenamento do seu iPhone é apagar os aplicativos que você não usa mais. Se você não sabe por onde começar, faça como no item 1 da lista e dê uma olhada nos aplicativos que não usa há algum tempo.

Abra os Ajustes, depois vá em Geral e acesse o Armazenamento do iPhone. Você poderá selecionar uma opção de filtro que irá ordenar os apps por data de último uso, facilitando a visualizaçao de quais você não usa mais e assim podendo apagá-los do iPhone.

Delete os apps que você não usa mais no iPhone — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

5. Desinstale apps pelos Ajustes ao invés de apagá-los

Desinstalar um app permite ao iPhone manter seus documentos e dados salvos, para que você possa reinstalá-lo a qualquer momento e continuar usando ele de onde parou. A função difere de "Apagar", que remove não só o app mas todos os seus dados e documentos. Neste caso, você também terá que acessar Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone. Na lista de apps instalados, selecione os que você deseja desinstalar, ao selecionar o aplicativo, clique em "Desinstalar App", isso irá liberar apenas o espaço utilzado pelo app.

Desinstale apps pelos Ajustes do iPhone ao invés de apagá-los — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

6. Apague arquivos pesados do WhatsApp

Outro recurso que costuma utilizar bastante espaço na memória do iPhone é o salvamento de arquivos do WhatsApp. Todos os arquivos de mídia que você salva ou compartilha no app de mensagens ficam salvos nas conversas, e a única forma de removê-los é manualmente. Para isso, abra o WhatsApp e acesse Configurações > Armazenamento e dados > Gerenciar armazenamento. Neste menu, você poderá ver todos os arquivos das conversas do WhatsApp, além do tamanho ocupado no iPhone por cada uma, podendo remover estes arquivos e liberar espaço.

Apagando arquivos pesados do WhatsApp — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

7. Use plataformas de streaming em vez de baixar músicas e vídeos

Em alguns casos, os arquivos de mídia baixados de apps de streaming, sendo de filmes e séries ou de músicas, acaba ocupando muito espaço no iPhone. Quando o usuário baixa vários episódios de uma série de streaming e não apaga eles do dispositivo após assistir, o armazenamento fica comprometido. Outro exemplo é o download de várias playlists do Spotify que você não costuma ouvir e que ocupam um grande espaço.

Por isso, prefira sempre assistir filmes e séries ou ouvir músicas online com um serviço de streaming, isso diminui consideravelmente o impacto no espaço do iPhone. Caso você queira utilizar o recurso de download de mídia nas plataformas, certifique-se de que o iPhone possui memória suficiente, e também configure a qualidade de download das músicas ou vídeos.

Verificando o espaço ocupado no iPhone pelo conteúdo de streaming baixado — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

