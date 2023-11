Rebelde: 7 coisas marcantes da novela mexicana para relembrar no Globoplay

A novela mexicana Rebelde chega ao catálogo do Globoplay nesta quinta-feira (16), data na qual é comemorado o Dia Mundial do RBD, para a felicidade dos fãs de plantão. Exibida mundialmente entre 2004 e 2006, a produção mexicana, da Televisa, terá os episódios da primeira temporada distribuídos semanalmente no streaming, toda quinta-feira, com cópias dubladas e também na versão original com legenda.

Com três temporadas e um total de 440 capítulos, o folhetim além de ser um sucesso mundial, conquistou não somente uma legião de fãs como também protagonizou diversos momentos e cenas marcantes, que, inclusive, viraram memes na Internet. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com sete deles, que você pode conferir a seguir.

A estrelinha de Mia Colucci se tornou um ícone fashion entre os fãs de Rebelde — Foto: Divulgação/Televisa

1. A estrela na testa de Mia Colucci

Considerada a marca registrada da jovem Mia Colucci, a estrelinha brilhante grudada na testa da personagem marcou não somente o período no qual a telenovela mexicana foi transmitida, como também se tornou um ícone fashion entre os fãs de Rebelde, marcando uma forte tendência nos anos 2000 entre os jovens.

2. Diego dizendo que a Roberta está louca

Considerado um dos melhores casais da novela teen, Diego e Roberta nem sempre tiveram bons momentos juntos na telinha. Isso porque, nas primeiras temporadas, os dois sempre se estranhavam e travavam brigas quase que eternas - e durante várias das tretas que rolavam entre eles, Diego sempre acabava chamando Roberta de louca. O sucesso da cena foi tamanho, que internautas fizeram um compilado de todas as vezes que ele a chamou assim, gerando vários memes na Internet.

3. O Motorola V3 Rosa na bota

Outro ponto que não pode ficar de fora dessa lista é o icônico Motorola V3 rosa de Mia Colucci. Um dos momentos mais icônicos da personagem com o seu celular flip é quando ela o prende em sua bota de cano longo preto. Inclusive, um dos motivos da enorme popularidade do aparelho se deu justamente por conta dessa cena, fazendo com que o celular virasse sinônimo de moda e estilo na época.

O celular flip Motorola V3 rosa virou sinônimo de moda e estilo na época por conta dessa cena — Foto: Divulgação/Televisa

4. O chapéu rosa de Sálvame

Como todo bom fã de Rebelde, um item que com certeza não pode faltar no guarda-roupa é o famoso chapéu de cowboy cor-de-rosa. Usado por Mia Colucci durante o clipe do single "Sálvame", de 2004, que foi gravado na neve, o item fashion conquistou os fãs e continua seu legado até os dias de hoje. O sucesso ficou ainda maior depois que Anahí, que interpretou a personagem na telenovela, voltou a usar a peça de roupa na turnê do RBD, que passa pelo Brasil nesse mês de novembro.

O chapéu de cowboy rosa apareceu pela primeira vez durante a apresentação do single Sálvame — Foto: Divulgação/Televisa

5. “Meu pai vai me levar para Paris no meu aniversário”

Outro momento marcante de Rebelde, é claro, é essa famosa frase de Mia Colucci, que já tomou a Internet com diversos memes e compartilhamentos. A cena em questão se trata da adolescente chorando ao telefone ao falar que o pai quer levá-la à Paris em seu aniversário, mesmo ela querendo ficar no México para comemorar a data especial ao lado dos amigos. Quem nunca, não é mesmo?

6. “Como é difícil ser eu”

Mais uma vez ganhando os holofotes na telenovela mexicana, a personagem de Anahí conquistou o público com seu bordão marcante de "Como é difícil ser eu” durante uma de suas crises adolescentes. Afinal, quem nunca disse essa frase clássica durante a juventude não sabe o que é ser Mia Colucci, né?

7. Roberta jogando bebida na Mia

Popular entre os fãs de Rebelde, a situação em questão ocorre durante o primeiro episódio do drama teen, quando Roberta, personagem vivida por Dulce María, chega ao Elite Way School para o primeiro dia de aula. Na cena, que tem uma verdadeira pegada de Meninas Malvadas, Mia Colucci e Celina, conhecidas como as mais populares do colégio, se apresentam para a novata, sugerindo uma mudança de visual para ela.

Revoltada com o comentário, Roberta, então, derrama uma bebida em Mia e, logo em seguida, joga a lata dentro da blusa de Celina e a ataca com o seguinte comentário: "Foi a coisa mais parecida com uma lata de lixo que eu encontrei. Redonda e verde!" Vale ressaltar que, na época da transmissão original, o público não viu problema nessa cena, mas com o tempo, os fãs perceberam que o tom da cena era ofensivo e gordofóbico. A desavença entre Mia e Roberta, no entanto, ficou marcada na mente do público.

Aqui, a personagem de Dulce María se revolta com o comentário de Mia e Celina — Foto: Divulgação/Televisa

Com informações de Globoplay, IMDb e Remezcla

