Séries do Prime Video: 20 produções escondidas que valem a pena maratonar

O Amazon Prime Video é um dos principais streamings que investem pesado em produções originais, especialmente séries. São shows que, durante os últimos anos, caíram nas graças do público, como The Boys , Citadel , Jack Ryan , Maravilhosa Sra. Maisel, entre outros. Porém, no meio de obras consagradas, há outras de visibilidade menor no acervo.

É o caso de Alex Rider, O Homem do Castelo Alto, As Flores Perdidas de Alice Heart e Sou de Virgem. Ainda que não sejam tão reconhecidos pelos espectadores, esses trabalhos não passaram despercebidos pela crítica, cujas resenhas garantiram ótimas classificações no Rotten Tomatoes. A seguir, você confere 20 séries escondidas no Prime Video que vale a pena conferir.

O Homem do Castelo Alto é uma série baseada no livro homônimo de Philip K. Dick. A trama se passa numa realidade alternativa onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Contos do Loop (2020)

Na ala da ficção científica, uma ótima dica é a Contos de Loop, uma adaptação do livro homônimo do escritor sueco Simon Stålenhag. Com apenas oito episódios, o show é ideal para quem gosta de maratonar minisséries. Estão no elenco Jonathan Pryce (The Crown), Rebecca Hall (Resurrection), Daniel Zolghadri (Oitava Série), Paul Schneider (Um Homem da Flórida), entre outros. Contos tem nota 7,4 no IMDb e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes.

Na cidade fictícia de Mercer, em Ohio (EUA), existe um centro de pesquisas tecnológicas localizado no subterrâneo da região. É neste lugar que opera uma máquina avançada para a realização de estudos sobre os mistérios do universo. Já na superfície, os moradores presenciam situações futurísticas antes impensáveis na realidade.

Uma pequena comunidade convive com a alta tecnologia graças a um centro de pesquisas subterrâneo — Foto: Reprodução/IMDb

Sou de Virgem (2023)

Criada por Boots Riley (Desculpe te Incomodar), Sou de Virgem é mais um trabalho do cineasta e ativista estadunidense que investe na comédia absurda com temática racial. A trama tem no elenco Jharrel Jerome (Moonlight), Olivia Washington (O Mordomo na Casa Branca), Brett Gray (Olhos que Condenam), Kara Young (Fantasmas do Passado), Mike Epps (Certas Pessoas), entre outros.

Cootie (Jerome) é um adolescente de 19 anos que finalmente conseguiu sua liberdade e agora pode andar fora de casa. O motivo de tal isolamento é que o jovem possui 4 metros de altura. Agora livre, ele passa por diversas situações típicas de sua idade, como o primeiro amor, as amizades e a idolatria por um super-herói conhecido apenas como “O Herói”. No Rotten Tomatoes, a aprovação é de 96% e no IMDb a nota é de 7,1.

Cottie é um adolescente de 4 metros de altura que passou boa parte da vida isolado do restante do mundo — Foto: Reprodução/IMDb

Harlem (2021 - presente)

No melhor estilo Sex and the City e Insecure, Harlem é uma série focada na amizade e nos dilemas pessoais de mulheres independentes. O show é uma criação da roteirista Tracy Oliver (Girl Trip), tendo no elenco principal Meagan Good (Shazam!), Grace Byers (Empire: Fama e Poder), Shoniqua Shandai (Sing It!), Jerrie Johnson (Good Trouble) e mais.

Após concluírem os estudos na universidade, quatro amigas que estão na casa dos 30 anos decidem conquistar seus sonhos. Camille (Good) é uma professora com problemas no amor, Tye (Johnson) é uma empresária que sempre arranja um pretendente novo, Quinn (Byers) é uma estilista apaixonada que luta pra manter seu negócio, enquanto Angie (Shandai) é uma cantora sem papas na língua. A obra possui nota 7,2 no IMDb e aprovação de 98% no Rotten Tomatoes.

Harlem segue a linha de produções como Sex and the City e Insecure, focando na amizade de quatro mulheres independentes em sua jornada por sucesso profisisonal e amoroso — Foto: Reprodução/IMDb

Com Amor (2021 - presente)

Outra comédia romântica no catálogo do Amazon Prime Video, mas com um foco mais familiar, é Com Amor. Criada por Gloria Calderón Kellett, a série atualmente está em sua segunda temporada. No elenco, estão presentes Emeraude Toubia (Amor Conectado), Mark Indelicato (Ugly Betty), Isis King (Olhos que Condenam), Vincent Rodriguez III (Insaciável), e mais.

O foco de Com Amor está nos irmãos Lily (Toubia) e Jorge Diaz (Indelicato), dois latino-americanos que anseiam por conseguirem um novo amor. Enquanto isso, os irmãos recebem em sua casa pessoas sem o menor parentesco durante as comemorações de feriados como o Natal ou o Dia dos Finados. O show obteve aprovação da crítica de 100% no Rotten Tomatoes e nota 7,2 no IMDb.

Dois irmãos tentam buscar a realização amorosa enquanto lidam com convidados estranhos em datas comemorativas — Foto: Divulgação/Amazon

Forever (2018)

Os astros da comédia Fred Armisen (Wandinha) e Maya Rudolph (Desencantada) protagonizam a série Forever. Criada pela dupla Alan Yang (Parks and Recreation) e Matt Hubbard (30 Rock), o show possui apenas oito episódios, pois foi cancelada após o término da primeira temporada. Completam o elenco Catherine Keener (Corra!), Noah Robbins (7x7), Kym Whitley (Next Friday) e Peter Weller (franquia Robocop).

O casal June (Rudolph) e Oscar (Armisen) leva uma vida pacata em um bairro de classe média. Aos poucos, a rotina de tranquilidade declina para a chatice. Os dois estão decididos a seguirem um rumo diferente para melhorar a relação, mas um evento inesperado pode arruinar de vez os votos de casamento. As médias são de 95% no Rotten Tomatoes e 7,1 no IMDb.

O casal June e Oscar Hoffman tenta sair da monotonia que prejudica o seu casamento — Foto: Divulgação/Prime Video

The Expanse (2015 - 2022)

Outra boa série de ficção científica bem abaixo do radar é The Expanse, criação dos roteiristas Daniel Abraham, Mark Fergus (Filhos da Esperança) e Ty Franck. Durante sua exibição na plataforma, a série teve 62 episódios distribuídos em seis temporadas. Estão no elenco Steven Strait (Confusões em Família), Dominique Tipper (Na Mira), Wes Chatham (Ahsoka), Shohreh Aghdashloo (24 Horas), Cas Anvar (O Quarto de Jack), e mais.

Em um futuro distante, a população da Terra já é capaz de colonizar novos planetas. Devido ao avanço, Marte agora é uma colônia militar fortificada e independente. As civilizações dos dois planetas entram em uma crise política que poderá desencadear uma guerra. Em meio a isso, um detetive particular e um piloto de naves descobrem uma conspiração entre as nações do sistema solar que pode inflamar ainda mais o conflito galáctico. A série tem nota 8,5 no IMDb e aprovação de 95% no Rotten Tomatoes.

The Expanse se passa em um momento do futuro onde a humanidade já coloniza outros planetas — Foto: Divulgação/IMDb

A Hora do Diabo

Indo para o suspense sobrenatural, uma boa dica é acompanhar a série britânica A Hora do Diabo, estrelada por Jessica Raine (Robin Hood) e Peter Capaldi (Doctor Who). No momento, o show tem apenas uma temporada, mas em novembro do ano passado a atração foi renovada para mais duas seasons. Ainda estão no elenco Kyle Rowe (Irmão de Espião), Nikesh Patel (Invasão a Londres), Benjamin Chivers (Napoleão) e Rhiannon Harper-Rafferty (Última Luz).

Todos os dias, Lucy (Raine) acorda sempre às 3h33. Ela tem sonhos perturbadores de assassinatos e sente que sua vida não faz sentido. No meio de suas investigações, a protagonista conhece Gideon (Capaldi), um homem preso por assassinato que parece saber mais sobre Lucy do que ela própria. No IMDb, a nota é de 7,6, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 95%

Série de suspense criminal mostra uma mulher atormentada que sempre acorda às 3h33 da manhã — Foto: Divulgação/Prime Video

The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade

Publicado em 2016, o romance The Underground Railroad, do escritor vencedor do Pulitzer pela obra Colson Whitehead, ganhou uma adaptação no Amazon Prime Video em 2021. Tanto o livro como a minissérie homônima falam sobre as rotas clandestinas de trem usadas por escravos fugitivos nos Estados Unidos no século 19. Estão no elenco Thuso Mbedu (A Mulher Rei), Aaron Pierre (Tempo), Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi), Sheila Atim (Ferida), e mais.

Cora (Mbedu) é uma escravizada que trabalha na fazenda de algodão dos Randall, uma família de fazendeiros. Ela segue o conselho de um amigo para fugir das plantações. Quando Cora finalmente está fora da propriedade dos Randall, a jovem descobre rotas subterrâneas (e clandestinas) de trem que podem ser úteis para outras pessoas que anseiam pela liberdade. A aprovação da crítica é de 96% no Rotten Tomatoes, enquanto a nota do público foi de 7,5 no IMDb.

Adaptação de romance best-seller ilustra as rotas clandestinas de escravizados nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

O Homem do Castelo Alto (2015 - 2019)

A adaptação do romance de Philip K. Dick foi uma das primeiras produções originais do Amazon Prime Video. O enredo é uma especulação histórica sobre como seria os Estados Unidos caso os nazistas vencessem a Segunda Guerra Mundial. A série criada por Frank Spotnitz (Arquivo X) tem quatro temporadas e é estrelada por Alexa Davalos (Fúria de Titãs), Rufus Sewell (A Diplomata), Joel de la Fuente (Hemlock Grove), Chelah Horsdal (Amigas para Sempre), e mais.

Após a derrota para o Eixo, bloco formado pela Alemanha, Itália e Japão, os Estados Unidos foi divido em três partes: uma controlada pelos nazistas, outra pelos japoneses e uma terceira zona intermediária. Nessa realidade totalitária, um espírito de rebeldia aflora em Juliana Crain (Davalos), uma jovem habitante da área japonesa que descobre filmes subversivos mantidos pelo misterioso "Homem do Castelo Alto". A série tem aprovação de 84% no Rotten Tomatoes e nota 7,9 no IMDb.

A adaptação do romance de Philip K. Dick se passa em um momento da história onde Japão e Alemanha Nazista conquistam os Estados Unidos — Foto: Divulgação/Prime Video

Alex Rider (2020 - presente)

O espião adolescente Alex Rider, personagem principal da série de livros do escritor inglês Anthony Horowitz, ganhou sua primeira adaptação para a TV/streaming em 2020, sob criação de Guy Burt (Os Bórgias). O show do Amazon Prime Video está atualmente na segunda temporada. Alex é interpretado por Otto Farrant (Amor Impossível), enquanto o resto do elenco é composto por Vicky McClure (Isto é Inglaterra), Ronke Adekoluejo (Doctor Who), Brenock O'Connor (Game of Thrones), Stephen Dillane (Jogo de Espiões), Andrew Buchan (The Fixer) e mais.

Alex Rider é um estudante prodígio que busca pistas do assassinato inexplicável de seu tio, Ian Rider (Buchan). Ao avançar na investigação, ele descobre o envolvimento de Ian com a espionagem. A descoberta dá início à convocação de Alex para o MI6, o serviço de inteligência do Reino Unido. O show tem nota 7,5 no IMDb e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes.

Alex Rider é um garoto prodígio que ingressa cedo no mundo da espionagem — Foto: Divulgação/Prime Video

Sneaky Pete (2015 - 2019)

O astro Bryan Cranston, o Walter White de Breaking Bad, criou junto com o roteirista David Shore (The Good Doctor) a série Sneaky Pete, uma drama criminal com três temporadas no Amazon Prime Video. O show tem no elenco Giovanni Ribisi (Avatar), Marin Ireland (Homeland), Shane McRae (Histórias Cruzadas), Libe Barer (À Espreita do Mal), Margo Martindale (Your Honor), além de participação de Cranston.

Marius Josipovic (Ribisi) é um golpista medíocre que, após sair da prisão, decide tomar o nome de um companheiro de cela para fugir do mafioso Vince Lonigan (Cranston). Logo, seu nome passa a ser Peter Murphy, e para concluir a experiência, ele vai morar com familiares do antigo colega de cela. Mas a nova vida ao lado dessas pessoas promete situações mais perigosas do que Marius já havia vivido antes. O show tem aprovação de 96% no Rotten Tomatoes e nota 8,1 no IMDb.

Protagonizada por Giovani Ribisi, série mostra um vigarista que toma o lugar de um companheiro de cela para fugir de desafetos — Foto: Divulgação/Prime Video

Deadloch (2023 - presente)

É da Austrália de onde vem a comédia Deadloch, uma obra que mistura investigação policial com tiradas de humor ácido. Lançada em junho desse ano, o trabalho da dupla Kate McCartney e Kate McLennan (The Mansion) tem no elenco principal Kate Box (Estado Zero), Madeleine Sami (Nossa Bandeira é a Morte), Nina Oyama (Turma de 2007), Tom Ballard (Fully Furnished) e Alicia Gardiner (Offspring).

O corpo de um indigente aparece numa praia da Tasmânia, ilha próxima da Austrália. Duas policiais são encarregadas de investigar o caso: a meticulosa Dulce Ollins (Box), uma sargento rebaixada pela vontade da própria esposa possessiva, e Eddie Redcliffe (Sami), uma detetive de comportamento instável. Junta-se a dupla a inexperiente Abby Matsuda (Oyama), que apesar de aplicada é bastante tímida. A comédia tem nota 7,4 no IMDb e aprovação de 100% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Minissérie australiana de comédia ácida mostra duas policiais investigando um assassinato misterioso — Foto: Reprodução/IMDb

Mozart in the Jungle (2014 - 2019)

Mozart in the Jungle é mais uma série dos primórdios do Amazon Prime Video. A produção que mostra os escândalos dentro de orquestras de música clássica é inspirada nas memórias da oboísta americana Blair Tindall. A série teve quatro temporadas, além de ser vencedora de dois prêmios Emmy. Estão no elenco Gael García Bernal (Cassandro), Malcolm McDowell (Laranja Mecânica), Lola Kirke (Garota Exemplar), Hannah Dunne (Frances Ha), entre outros.

A série é focada no talento e nos excessos de Rodrigo de Souza (Bernal), o novo condutor da Orquestra Filarmônica de Nova Iorque. Entre os músicos que lidera na orquestra, está a oboísta iniciante Hailey (Kirke), uma jovem em busca de uma grande oportunidade. Porém, as exigências altas de Rodrigo podem afetar os nervos da musicista. As médias são de 8,1 no IMDb e aprovação de 94% no Rotten Tomatoes.

Gael García Bernal interpreta um maestro talentoso, mas cheio de problemas pessoais — Foto: Divulgação/Prime Video

As Flores Perdidas de Alice Hart (2023)

Já consagrada no cinema, a atriz Sigourney Weaver (franquia Alien) se destacou também na TV ao protagonizar As Flores Perdidas de Alice Hart, lançada em agosto desse ano. A minissérie da showrunner Sarah Lambert (Lambs of God) se inspira no livro homônimo de Holly Ringland. Estão no elenco Asher Keddie (X-Men Origens: Wolverine), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead), Leah Purcell (A Bravura de Molly), Frankie Adams (Máquinas Mortais), Alexander England (Deuses no Egito).

A menina Alice Hart (Debnam-Carey) vai morar com a avó June Hart (Waver) depois que um incêndio misterioso causou a morte de seus pais. June é dona de uma fazenda onde cultiva flores e pouco fala sobre a filha que morreu. À medida de Alice cresce, a jovem confronta a avó sobre o real passado de sua família. O drama conquistou aprovação de 85% no Rotten Tomatoes e nota 7,8 no IMDb.

A atriz Sigourney Weaver, conhecida pela franquia Alien, é a protagonista de As Flores Perdidas de Alice — Foto: Divulgação/Prime Video

Red Oaks (2014 - 2017)

Exibida no começo do Amazon Prime Video, Red Oaks é uma comédia dramática de época estrelada por Craig Roberts (Submarine). Gregory Jacobs (Magic Mike XXL) e Joe Gangemi (O Protetor) são os criadores da série, que permaneceu por três temporadas na Amazon. Estão no elenco Jennifer Grey (Curtindo a Vida Adoidado), Richard Kind (Meus Sogros Tão pro Crime), Ennis Esmer (Blindspot) e Oliver Cooper (Californication).

A trama se passa em 1985, quando o estudante universitário David Meyers (Roberts) arranja um emprego de verão como instrutor de tênis em um clube do subúrbio de Nova Jersey (EUA). Pouco decidido sobre o que fazer da vida profissional, seu lado pessoal se torna um caos quando chefes, família, namorada e até clientes o pressionam a seguir conselhos pouco promissores. A comédia conseguiu aprovação de 93% no Rotten Tomatoes, enquanto no IMDb a nota é de 7,9.

David é um estudante universitário que consegue um emprego de verão em um clube de tênis — Foto: Divulgação/Prime Video

Uma Equipe Muito Especial

Em 1992, a diva pop Madonna estrelou ao lado da atriz Geena Davis (O Pequeno Stuart Little) e Tom Hanks (O Pior Vizinho do Mundo) o filme Uma Equipe Muito Especial, inspirado na primeira liga de beisebol feminina nos Estados Unidos. Três décadas depois, o Prime Video lançou uma nova versão da história, mas em formato de série. O elenco é composto por Abbi Jacobson (Broad City), Chanté Adams (Voyagers), D'Arcy Carden (The Good Place) e Gbemisola Ikumelo (Black Ops).

No começo da década de 1940, um grupo de mulheres decide formar um time feminino de beisebol, algo impensável na época. Um dos destaques do time é Carson Shaw (Jacobson), esposa de um combatente da Segunda Guerra. Além de se revelar como uma esportista talentosa, Shaw também descobre ter uma afinidade amorosa com Greta Gill (Carden), sua companheira de equipe. As médias são de 95% no Rotten Tomatoes e nota 7,6 no IMDb.

Série exclusiva do Prime Video é remake de filme dos anos 1990 estrelado por Madonna e Geena Davis — Foto: Divulgação/Prime Video

Bosch (2014 - 2021)

No quesito ação, Bosch é uma das joias escondidas do Amazon Prime Video no gênero policial, sendo baseada nos romances do autor Michael Connelly. Ainda que pouco conhecida do público brasileiro, a atração criada por Eric Overmyer (Lei & Ordem) possui sete temporadas. No elenco principal, estão presentes Titus Welliver (Sons of Anarchy), Jamie Hector (A Escuta), Annie Wersching (The Rookie), Lance Reddick (franquia John Wick), Amy Aquino (Somente Elas) e Madison Lintz (The Walking Dead).

Harry Bosch (Titus Welliver), um detetive de homicídios de Los Angeles, vive um período delicado da carreira. Ao mesmo tempo que ele investiga o assassinato de uma criança de 12 anos, o policial é julgado por ter atirado em legítima defesa em um serial killer. No meio do conflito, ele consegue a ajuda de Julia Brasher (Wersching), uma habilidosa recruta que acredita no potencial de Bosch. A série policial tem aprovação de 97% no Rotten Tomatoes e nota 8,5 no IMDb.

Bosch é baseado nos romances criminais de Michael Connelly — Foto: Divulgação/Prime Video

Os Horrores de Dolores Roach (2023)

Lançada com pouco alarde em julho desse ano, a série de terror e comédia Os Horrores de Dolores Roach é uma adaptação da peça de teatro Empanada Loca e o podcast homônimo, ambos criados pelo showrunner Aaron Mark. No elenco, fazem parte Justina Machado (Arlequina), Alejandro Hernandez (Caminhos de Sangue), K. Todd Freeman (Desventuras em Série), além da participação da cantora Cyndi Lauper.

Após passar 16 anos presa injustamente, Dolores Roach (Machado) sai da prisão decidida a mudar de vida. Seu recomeço é trabalhar como massagista em um porão localizado abaixo da lanchonete de seu amigo Luis Batista (Hernandez). Porém, tudo parece perdido para Dolores quando ela está prestes a perder o espaço, o que a leva a tomar medidas extremas. As avaliações gerais são de 80% no Rotten Tomatoes e nota 7,1 no IMDb.

Os Horrores de Dolores Roach possui uma trama que une comédia e horror — Foto: Reprodução/IMDb

Hanna (2019 - 2021)

Hanna é mais uma série inspirada em um filme de sucesso; desta vez, a obra homônima de 2011 é estrelada por Saoirse Ronan (Lady Bird) e Cate Blanchett (Tár). A nova versão é protagonizada por Esme Creed-Miles no papel da adolescente assassina Hanna. Estão no elenco Mireille Enos (Guerra Mundial Z), Dermot Mulroney (Invasão Secreta), Cherrelle Skeete (Doce Mistério) e Ray Liotta (Os Bons Companheiros), em um de seus últimos papeis antes de morrer em 2022.

Quando criança, Hanna foi encontrada em uma floresta da Polônia por Erik Heller (Joel Kinnaman), um ex-agente da CIA. A garota possui habilidades especiais, o que faz Heller treiná-la para ser uma assassina implacável. Porém, Hanna deseja uma outra vida para si. Quando foge do local onde vive com Heller, a jovem passa a ser perseguida por Marissa Wiegler (Enos), agente da CIA que procura Hanna desde seu nascimento. O thriler tem 80% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7,6 no IMDb.

Hanna é uma misteriosa garota que cresceu isolada e passa a ser perseguida por agentes da CIA — Foto: Divulgação/Prime Video

The Night Manager (2016)

De todas as séries apresentadas na lista, The Night Manager é a única fora do acervo de originais do Amazon Prime Video. A produção britânica se destaca pelo protagonismo dos astros ingleses Tom Hiddleston (Loki), Hugh Laurie (Toda Luz Que Não Podemos Ver), Olivia Colman (A Favorita), Tom Hollander (The White Lotus) e David Harewood (Homeland). A trama é baseada no romance homônimo de John le Carré.

Jonathan Pine (Hiddleston) é um ex-soldado britânico que atua como gerente de um hotel de luxo no Cairo, capital do Egito. Ele é recrutado por Angela Burr (Colman), gerente de uma força-tarefa do Ministério das Relações Exteriores, para aproveitar sua posição e se infiltrar no círculo íntimo de Richard "Dicky" Roper (Laurie), um carismático traficante de armas. O show tem nota 8,0 no IMDb e aprovação de 91% no Rotten Tomatoes.

Tom Hiddleston, astro da Marvel no papel de Loki, é o protagonista da série de ação — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de IMDb (1, 2) e Rotten Tomatoes (1, 2)

Veja também: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video