Séries policiais: veja as 15 melhores produções para maratonar online

Por isso, o TechTudo separou uma lista com 15 séries policiais para maratonar online. Os títulos estão disponíveis em streamings como Paramount+, HBO Max, entre outros. A seleção se baseia nas avaliações de sites de críticas como IMDb e Rotten Tomatoes. Veja a lista abaixo!

Law & Order é uma das séries policiais mais famosas, e seu sucesso promoveu outras produções no mesmo universo — Foto: Reprodução/IMDb

1. Mindhunter

Produção original da Netflix, Mindhunter foi criada por Joe Penhall e é baseada no livro Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit. A trama é ambientada nos anos 70 e segue os passos de Holden Ford e Bill Tench, dois agentes do FBI. A dupla busca resolver com mais eficácia os casos da agência e para isso, estruturam um plano: entrevistar serial killers e tentar compreender como funcionam as mentes desses assassinos.

David Fincher dirige alguns episódios de Mindhunter, que conta com os atores Jonathan Groff (Looking) e Holt McCallany (Infiltrado) interpretando os protagonistas. O elenco é completado por Hannah Gross (Efeito Flashback) e Anna Torv (The Last of Us). Lançada em 2017, a série é muito bem avaliada pelos críticos, tendo nota 8,6 no IMDb e 97% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes.

Mindhunter: a série conta com David Fincher e Charlize Theron na produção e teve duas temporadas entre 2017 e 2019 — Foto: Reprodução/Netflix

2. True Detective

Lançada em 2014, True Detective é uma série antológica - com uma história diferente narrada em cada temporada. A produção apresenta detetives que precisam resolver casos imensamente difíceis de solucionar. Na primeira temporada, por exemplo, dois detetives estão juntos em um conhecido caso de Louisiana, nos EUA, e a dupla está em busca de um serial killer procurado por 17 anos no estado norte-americano.

Matthew McConaughey (Interestelar) e Woody Harrelson (O Castelo de Vidro) formam a dupla de protagonistas da primeira temporada, enquanto Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Rachel McAdams (Meninas Malvadas) e Mahershala Ali (Moonlight) estrelam as temporadas seguintes. True Detective foi criada por Nic Pizzolatto e é uma obra original do HBO Max, tendo uma aprovação de 74% da crítica no Rotten Tomatoes e uma pontuação de 8,9 no IMDb.

True Detective: Mahershala Ali interpreta Wayne Hays, personagem principal da terceira temporada da série — Foto: Reprodução/HBO

A série Jack Ryan é baseada nas histórias escritas pelo autor estadunidense Tom Clancy. Na trama, Ryan é um analista do setor de antiterrorismo da CIA e, ao longo das temporadas, ele fica frente a frente com conflitos que ameaçam a segurança global. Algumas das ameaças são uma série de transferências bancárias suspeitas ligadas a um conhecido terrorista e planos de reativação de projetos nucleares.

Protagonizada por John Krasinski (The Office), a série ainda conta com Abbie Cornish (Robocop), Wendell Pierce (Suits) e John Hoogenakker (Dopesick). Criada por Carlton Cuse e Graham Roland, a produção é original do Amazon Prime Video. Lançada em 2018 e finalizada este ano, Jack Ryan possui nota de 8,0 no IMDb e uma classificação de 77% pela imprensa especializada no Rotten Tomatoes.

Jack Ryan: a série da Amazon estreou em 2018, com a quarta e última temporada sendo lançada em 2023 — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

4. The Wire (A Escuta)

Criada por David Simon e disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, The Wire tem a cidade de Baltimore e o narcotráfico como o centro da história. Em meio ao cenário, os narcotraficantes são liderados por Stringer Bell, enquanto as autoridades da lei tentam investigar e desvendar os envolvidos no crime. Ao longo desse processo, o combate ao crime tem o auxílio de escutas telefônicas, principal equipamento de investigação dos detetives.

Com cinco temporadas, The Wire tem um elenco formado por nomes como Dominic West (The Crown), Michael K. Williams (Bessie), John Doman (Gotham), Aidan Gillen (Game of Thrones), Idris Elba (Sequestro no Ar) e Wendell Pierce. A série é aclamada nos sites especializados de crítica, apresentando 94% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 9,3 no IMDb.

The Wire: por ter várias histórias e personagens desenvolvidos ao longo das temporadas, a série não tem um protagonista definido — Foto: Reprodução/HBO

5. Blue Bloods

Blue Bloods segue os passos da família Reagan, sendo inteiramente formada por pessoas que trabalham como agentes da lei em Nova York. Com isso, Frank Reagan e seus filhos lutam para seguirem a justiça no estado, até que um acontecimento pode abalar a lealdade da família e o seu legado. A série está disponível no Paramount+.

Criado por Michael Burgess e Robin Green, Blue Bloods estreou em 2010 e foi renovada para a 14° temporada no início deste ano. O elenco principal é composto por Tom Selleck (Friends), Bridget Moynahan (Sex and the City), Donnie Wahlberg (O Sexto Sentido) e Will Estes (Lassie). No IMDb, a produção tem nota 7,7. Enquanto isso, no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 82% pelo público do site.

Blue Bloods: conhecido por viver o personagem Richard de Friends, Tom Selleck interpreta Frank Reagan, um dos protagonistas da série — Foto: Reprodução/CBS

6. The Shield

Com sete temporadas, The Shield foi criado por Shawn Ryan e conta o cotidiano policial de um distrito da cidade de Los Angeles. Entre subtramas e personagens paralelos, o arco principal da série traz a "Tropa de Choque", uma equipe corrupta do departamento policial, mas com resultados efetivos no combate ao tráfico de drogas. Diante disso, o agente Vic Mackey (Michael Chiklis) permanece dividido entre levar os corruptos à justiça e suas ambições no meio político.

O ator Michael Chiklis (Quarteto Fantástico) estrela a série ao lado de Catherine Dent (O Indomável - Assim É Minha Vida), Walton Goggins (Justified), Benito Martinez (How to Get Away With Murder), CCH Pounder (Avatar) e Jay Karnes (Sons of Anarchy). Com uma pontuação de 8,7 no IMDb e uma aprovação de 90% entre os críticos do Rotten Tomatoes, The Shield está atualmente disponível no Amazon Prime Video.

The Shield: Michael Chiklis interpreta Vic Mackey, um policial corrupto e o líder do Strike Team (Tropa de Choque) — Foto: Reprodução/FX

7. Bones

Estrelada por Emily Deschanel (Animal Kingdom), Bones foi lançada em 2005 e conta a história da antropóloga forense Temperance "Bones" Brennan, que tem uma capacidade de encontrar pistas em ossos de vítimas. Desse modo, ela é chamada várias vezes pelo FBI para auxiliar nas investigações ao lado do agente especial Seeley Booth (David Boreanaz). Ao mesmo tempo, o relacionamento entre os dois personagens também é abordado e desenvolvido.

Além de Deschanel e David Boreanaz (Buffy, a Caça-Vampiros), o elenco da série criada por Armi Redax conta com Michaela Conlin (O Poder e a Lei) e T. J. Thyne (Huff). Bones pode ser assistida no Globoplay, Star+ e Amazon Prime Video, e possui 90% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,8 no IMDb.

Bones: protagonizada por Emily Deschanel e David Boreanaz, a série possui 12 temporadas transmitidas entre 2005 e 2017 — Foto: Reprodução/Fox

8. Dexter

A série segue a história de Dexter Morgan, que é inicialmente apresentado como um garoto órfão aos três anos de idade, e assim, é adotado por Harry Morgan, um detetive policial de Miami. Após descobrir tendências psicopatas no filho, Harry decide ensiná-lo um código de conduta para nortear sua propensão à violência. Dessa forma, Dexter se torna mais tarde um analista forense e tem uma vida dupla como serial killer, desenvolvendo estratégias e reunindo provas para assassinar criminosos.

Michael C. Hall (A Sete Palmos) interpreta o protagonista da série, enquanto Jennifer Carpenter (O Exorcismo de Emily Rose), James Remar (Django Livre), David Zayas (Oz) e C.S. Lee (Chuck) completam o elenco. Criado por Clyde Phillips, Dexter exibiu oito temporadas, tendo 8,7 de pontuação pelo IMDb e 71% de aprovação entre os críticos no Rotten Tomatoes. A produção está disponível no Globoplay.

Dexter: A série esteve no ar entre 2006 e 2013 e a sequência New Blood continua a história mais tarde, em 2021 — Foto: Reprodução/Showtime

9. White Collar

White Collar foi desenvolvido por Jeff Eastin em 2009 e traz a história de uma união inusitada entre o criminoso Neal Caffrey e o agente federal Peter Burke. Após tentar escapar da prisão e ser capturado por Peter, Neal sugere um acordo com um agente: ele auxiliará o FBI, contando com sua experiência nos crimes e, dessa maneira, resolvendo os casos mais difíceis. Relutante no início, Peter aceita a proposta e torna Neal um consultor do FBI, que soluciona casos de Colarinho Branco.

A dupla de protagonistas é interpretada por Matt Bomer (O Preço do Amanhã) e Tim DeKay (Carnivale), com Willie Garson (Sex and the City), Tiffani Thiessen (Barrados no Baile) e Sharif Atkins (NCIS: Hawaii) complementando o elenco. Disponível no catálogo do Star+, White Collar apresenta 96% de classificação entre os especialistas no Rotten Tomatoes, além de uma pontuação de 8,2 no IMDb.

White Collar: a série estrelada por Tim DeKay e Matt Bomer teve o total de seis temporadas entre 2009 e 2014 — Foto: Reprodução/USA Network

10. S.W.A.T

Criado por Shawn Ryan e Aaron Rahsaan Thomas, a série está centrada em Daniel "Hondo" Harrelson, um sargento do Esquadrão de Armas e Táticas Especiais (SWAT), que é chamado para liderar uma unidade especial. Negro e criado em Los Angeles, Hondo se torna a ponte entre o Departamento de Polícia da cidade e a comunidade da região. Por outro lado, essa questão traz dilemas para o protagonista, que terá de ser leal tanto à corporação quanto aos seus irmãos da rua.

Shemar Moore (Mulher Gato) protagoniza a série, que tem ainda nomes como Alex Russell (Poder sem Limites), Lina Esco (LOLA), David Lim (Quantico), Kenny Johnson (Motel Bates) e Jay Harrington (American Pie: O Reencontro). S.W.A.T estreou em 2017 e pode ser visto no Globoplay, Star+ e Amazon Prime Video. A produção tem nota de 7,2 no IMDb e 67% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

S.W.A.T: após ter sido cancelada pela CBS, a série foi renovada para a sétima temporada, que deverá ser o encerramento da história — Foto: Reprodução/CBS

11. Chicago P.D.

Disponível no Globoplay e Amazon Prime Video, Chicago P.D. é um spin-off de Chicago Fire e está centrado na Unidade de Inteligência do 21° Distrito do departamento da cidade estadunidense e também nos seus oficiais. Enquanto os patrulheiros tratam dos crimes urbanos, a equipe de elite visa os casos mais graves como assassinatos e tráfico de drogas. A série faz parte da franquia Chicago e estreou em 2014.

No elenco de Chicago P.D. estão atores como Jason Beghe (Instinto Fatal), Patrick Flueger (O Diário da Princesa), Marina Squerciati (Simplesmente Complicado), Sophia Bush (One Tree Hill) e Jon Seda (Selena). Desenvolvido por Dick Wolf e Matt Olmstead, a série possui uma aprovação de 90% pela audiência no Rotten Tomatoes e 9,1 de pontuação no IMDb.

Chicago P.D.: atualmente em sua décima temporada, a série faz parte do universo da franquia Chicago — Foto: Reprodução/NBC

12. The Rookie

O drama policial The Rookie estreou em 2018 e se concentra na história de John Nolan, um homem de meia-idade que nutre o sonho de ser um policial. Com isso, ele se muda para a California e consegue um lugar no Departamento de Polícia de Los Angeles. Depois do feito, Nolan procura sua oportunidade de recomeçar e enfrenta desafios relacionados com a carreira tão desejada. A produção foi criada por Alexi Hawley.

Nathan Fillion (Três é Demais) e Alyssa Diaz (Narcos: México) interpretam os protagonistas, e completam o elenco Eric Winter (A Verdade Nua e Crua), Melissa O'Neil (Um Pequeno Favor) e Richard T. Jones (Santa Clarita Diet). A série tem 72% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes e nota 8,0 no IMDb. The Rookie está disponível nos catálogos do Globoplay, Paramount+ e Amazon Prime Video.

The Rookie: o seriado foi renovado para a sua sexta temporada e chegou a ganhar um spin-off entitulado Feds — Foto: Reprodução/ABC

13. Castle

Desenvolvida por Andrew W. Marlowe, a série gira em torno de Richard Castle, um autor de livros policiais bem-sucedido e Kate Beckett, uma detetive de homicídios em Nova York. Castle se torna um suspeito da polícia após um criminoso cometer assassinatos descritos nas obras do escritor. No entanto, ele é liberado logo depois e passa a ser um colaborador do Departamento de Polícia, resolvendo casos ao lado da detetive Beckett.

Iniciada em 2009, Castle tem Nathan Fillion e Stana Katic (Absentia) como os protagonistas do enredo, e John Huertas (Generation Kill), Seamus Dever (Titãs), Molly Quinn (Família do Bagulho) e Susan Sullivan (Dharma e Greg) completam o elenco. Disponível no Star+, a série tem uma perfomance de 8,1 no IMDb, além de uma classificação de 82% pelos críticos no Rotten Tomatoes.

Castle: a série estreou em 2009 e teve seu encerramento em 2016, com um total de oito temporadas lançadas — Foto: Reprodução/ABC

14. Criminal Minds

Disponível no Star+ e Amazon Prime Video, Criminal Minds é criado por Jeff Davis e aborda as táticas e estratégias da Unidade de Análise Comportamental do FBI, um esquadrão de elite que fica em Virgínia, nos EUA. A equipe procura antecipar a prática de criminosos e estuda suas mentes antes que eles planejem os próximos crimes. Assim, cada membro do esquadrão utiliza sua experiência e até mesmo ações controversas para atingirem seus objetivos.

Criminal Minds estreou em 2005 e apresenta nomes como Mandy Patinkin (Homeland), Shemar Moore, A. J. Cook (Premonição 2), Joe Mantegna (O Poderoso Chefão III), Lola Glaudini (A Família Soprano) e Matthew Gray Gluber (500 Dias com Ela) em seu elenco. A série possui uma classificação de 85% pela audiência no Rotten Tomatoes e uma avaliação de 8,1 no IMDb.

Criminal Minds: recentemente renovada para a 17° temporada, a série foi lançada em 2005 e teve um hiato entre 2020 e 2022 — Foto: Reprodução/CBS

15. Law & Order

Uma das séries policiais mais famosas da história, Law & Order iniciou sua trajetória em 1990, desenvolvida por Dick Wolf. No enredo, há o acompanhamento das resoluções dos crimes em Nova York. Enquanto as investigações por parte dos detetives são ilustradas, há também o processo judicial nos tribunais, onde as burocracias jurídicas no país estadunidense são abordadas. A série pode ser assistida no Globoplay e Amazon Prime Video.

Em sua longa trajetória na televisão, Law & Order exibe em seu elenco diversos nomes como Sam Waterston (Os Gritos do Silêncio), S. Epatha Merkerson (Lackawanna Blues), Jerry Orbach (Dirty Dancing – Ritmo Quente), Steven Hill (Billy Bathgate - O Mundo a Seus Pés) e Jesse L. Martin (The Flash). Com uma franquia de sucesso, a série tem nota 7,8 no IMDb e uma aprovação de 82% do público no Rotten Tomatoes.

Law & Order: após várias temporadas de sucesso entre 1990 e 2010, a história se expandiu em uma grande franquia e recebeu um revival em 2022 — Foto: Reprodução/NBC

