Site Girafa é confiável? Veja se é seguro comprar na loja online

Girafa é uma loja virtual com foco em produtos eletrônicos e eletrodomésticos — embora também apresente itens de outras categorias, como moda, brinquedos e utilidades para casa e jardim. O serviço promete fazer uma "curadoria tech" para sugerir apenas itens de boa qualidade e explicar suas especificidades aos clientes. Apesar de ser uma plataforma recente e menos conhecida se comparada a nomes como Amazon e Mercado Livre , ela conta com avaliação de 8,3 no Reclame Aqui , que é considerada "Ótima". A seguir, conheça a loja e saiba se é seguro comprar na loja Girafa.

Site de e-commerce Girafa — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

📝 Como saber se uma loja é confiável? Troque dicas no Fórum do TechTudo

O que é o Girafa?

O site Girafa ("https://www.girafa.com.br" sem as aspas) é uma plataforma de e-commerce especializada em eletrônicos e eletrodomésticos. A empresa busca fazer o que chama de "curadoria tech", sugerindo produtos tecnológicos de qualidade e explicando suas especificidades aos usuários. A página oferece alguns benefícios, como garantia estendida, assistência técnica e financiamento. Além disso, os clientes ainda podem se cadastrar para receber informações sobre produtos e ofertas por e-mail ou grupo de WhatsApp.

A empresa não conta com uma loja física, mas tem centros de distribuição no Espírito Santos e em Miami, Estados Unidos. O site também oferece um programa de cashback, que garante devolver parte do valor das compras ao cliente até 10 dias após o recebimento do produto.

O que comprar no Girafa?

O Girafa oferece ampla variedade de eletrônicos, como smartphones, TVs, notebooks, tablets, câmeras e fones de ouvido. A loja também se destaca na categoria de eletrodomésticos, com ofertas em geladeiras, fogões, máquinas de lavar, lava-louças e aspiradores de pó. A empresa trabalha com as principais marcas do mercado, como Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Amazon e Sony. Outras categorias — como itens de vestuário, calçados, brinquedos e artigos para casa e jardim — também estão disponíveis.

O Girafas é uma opção para quem busca dispositivos como notebooks, smartphones e tablets — Foto: Reprodução/Canva

Site Girafa é confiável?

Antes de concluir uma compra online, é fundamental saber se o site utilizado é confiável. O usuário pode conferir a reputação da loja acessando a plataforma Posso Confiar ("www.possoconfiar.com.br", sem aspas) ou o relatório de transparência do Google ("https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search", sem aspas), por exemplo, que auxiliam a identificar a presença de phishings ou malwares.

O consumidor também deve observar se o domínio (endereço do site) está correto, já que golpistas podem criar réplicas de grandes sites de e-commerce com design e URL semelhantes para enganar internautas (em uma fraude conhecida como “golpe homográfico” ). Erros de digitação e ortografia, designs malfeitos, imagens com baixa qualidade e problemas na página também podem ser sinais de que o site é falso.

Avaliação do Girafa no site do Reclame Aqui é "ótima" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Outra forma eficaz de checar a confiabilidade de um serviço de e-commerce é ver a avaliação da empresa no Reclame Aqui. No portal de reclamações, o Girafa tem nota 8,3, que é considerada "Ótima". Além disso, 91,6% dos clientes tiveram suas reivindicações respondidas e 70,1% alegaram que voltariam a fazer negócios com o e-commerce.

O site da loja conta com um um telefone para contato: (11) 37044515. O número está disponível tanto para ligação quanto para mensagens de WhatsApp, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Veja também: O que gasta mais energia: ventilador ou ar-condicionado?